トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 672

Alexander_K2 2018.02.12 14:36 #6711

一般的に、このフォーラムはユニークです。賢い人、マニアックな人、いろいろな人が集まっていますよ。そして、誰もお互いの話を聞かない。時々、誰かの投稿を読むことがあります。ここに素晴らしいアイデアがあるのですが、1分後、大多数によると、この人はただのバカであることが判明するのです。そんな発想が未発達のままなのパラドックスである。

削除済み 2018.02.12 14:37 #6712

ユーリイ・アサウレンコ
それでも聞こえないのか、聞こうとしないのか)こ こでは、盗まれる心配もなく、グレイルのアイデアを投稿することができます)。誰も注意すらしないだろう--みんな処理に追われているのだから）。
私も、なんとなく興味が湧いてきたと言わざるを得ません。さて、その結果がこれです。さて、何をするかというと、オンとオフを切り替えるのです。うっ6年目の終わりには、胡蝶は狩猟術の真髄に迫ったように思えた。獲物ではなく、コンセプトそのものが、彼にとって最も重要なものになったからだ。(с)
何も理解できない)
ユーリ、ふざけないで。日の光の中に出てきてください。正式に自己紹介をし、書類（パスポートなど）を見せ、力強く、明確に、哀愁を込めて、自分の戦略をプレゼンし始める。聞いている子どもたちの質問に明確に答えることができる。いかがでしょうか？
あなたはパスポートを持たないのに、私はすでにすべてを提示し、司会者に確認されているのです。プロフィールの、名前の右側にある緑色のバッジです。パスポートを見せるまでは、もらえませんよ ))))
そして、私の戦略はもう決まっている。そして、あなたによって、です（笑)。
誰も理解していなかったと思います^)))学歴がないことと、単なる過信によるもの。
しかし、その戦略は、そう、美しく、唯一の正しいものです。ただひとつわからないのは、ニューラルネットワークをどのように貼り付けるのか、ということです。もう一度、あなたの書き込みを読み返してみたい。
どんなふうに？- すでにご自身で理解され、2週間ほど前のこのスレッドでもおっしゃっていましたね）。NSは、他の条件が有利な場合、取引の瞬間を決定する。
今回で5回目の引用となります。
いいえ、それは明らかです。 はっきりしないのは、具体的にどのようにするか ということです。ニューラルネットワークの入出力、これらの入出力がどのように基本アルゴリズムと「結びついて」いるのか、など。吐き出せ！ざっくり言うと、基本的なアルゴリズムに対するニューラルネットワークの結合に興味があるんです。
バインディングはありません。相場はNSに直接供給され、出力はディール信号となる。HCは他の条件が整ったときのみ機能し、これをMOなしでアルゴリズム的に解決しています。引用元を見るNSは局所的な問題を解決する。
今まで何度も書いてきたことですが)10ページめくれば、同じことが書いてある）。
見てください。もう、誰よりもディストリビューションやいろんなプロセスのことを知っています。
これが問題を解決するためのBASISであり、基本としてとらえる。
しかし、かわいそうなことに、NEモーメント（尖度、非対称度とも）は、プロセスの追加的な知識を与えてくれない。何もない！
今、非エントロピーを扱っているのですが、なかなかうまくいきません。
ニューラルネットワークとディストリビューションをどうにか組み合わせて、その状況を打開したんですね。
つまり、NSの入力は基本アルゴリズムの入力と同じであり、それを平行移動させただけなのです。
そして、出力は開閉のための何らかの追加信号で、非エントロピーの形で求めています。そうだろ？
もはや理論と実践を追いかけている。 誰が何を求めているのか意識していない))。非エントロピーという言葉にイディオム的なものを感じる）。普通、用語が多くなると意味がわからなくなる)
並列化するのではなく、NSの適用範囲を限定し、それに合わせてトレーニングやNSそのものを簡略化したのです。
余分なシグナルではなく、1つのシグナル、つまりトレードへのエントリーです。
あなたのシステムに関しては、NSの適用可能性については何とも言えません。ちょっと違うと思うんです。これらのシステムには、共通の方法論があるとも思えません。しかし、私は一般的なことしか知らないので、間違っているかもしれません。