一般的に、このフォーラムはユニークです。賢い人、マニアックな人、いろいろな人が集まっていますよ。そして、誰もお互いの話を聞かない。時々、誰かの投稿を読むことがあります。ここに素晴らしいアイデアがあるのですが、1分後、大多数によると、この人はただのバカであることが判明するのです。そんな発想が未発達のままなのですパラドックスである。
ユーリイ・アサウレンコ

それでも聞こえないのか、聞こうとしないのか)こ こでは、盗まれる心配もなく、グレイルのアイデアを投稿することができます)。誰も注意すらしないだろう--みんな処理に追われているのだから）。

私も、なんとなく興味が湧いてきたと言わざるを得ません。さて、その結果がこれです。さて、何をするかというと、オンとオフを切り替えるのです。うっ

6年目の終わりには、胡蝶は狩猟術の真髄に迫ったように思えた。獲物ではなく、コンセプトそのものが、彼にとって最も重要なものになったからだ。(с)

何も理解できない)

 
ユーリイ・アサウレンコ


ユーリイ・アサウレンコ

誰も理解していなかったと思います^)))学歴がないことと、単なる過信によるもの。

しかし、その戦略は、そう、美しく、唯一の正しいものです。ただひとつわからないのは、ニューラルネットワークをどのように貼り付けるのか、ということです。もう一度、あなたの書き込みを読み返してみたい。

 
いいえ、それは明らかです。 はっきりしないのは、具体的にどのようにするか ということです。ニューラルネットワークの入出力、これらの入出力がどのように基本アルゴリズムと「結びついて」いるのか、など。吐き出せ！ざっくり言うと、基本的なアルゴリズムに対するニューラルネットワークの結合に興味があるんです。

 
ユーリイ・アサウレンコ

見てください。もう、誰よりもディストリビューションやいろんなプロセスのことを知っています。

これが問題を解決するためのBASISであり、基本としてとらえる。

しかし、かわいそうなことに、NEモーメント（尖度、非対称度とも）は、プロセスの追加的な知識を与えてくれない。何もない！

今、非エントロピーを扱っているのですが、なかなかうまくいきません。

ニューラルネットワークとディストリビューションをどうにか組み合わせて、その状況を打開したんですね。


つまり、NSの入力は基本アルゴリズムの入力と同じであり、それを平行移動させただけなのです。

そして、出力は開閉のための何らかの追加信号で、非エントロピーの形で求めています。そうだろ？

 
もはや理論と実践を追いかけている。 誰が何を求めているのか意識していない))。非エントロピーという言葉にイディオム的なものを感じる）。普通、用語が多くなると意味がわからなくなる)

並列化するのではなく、NSの適用範囲を限定し、それに合わせてトレーニングやNSそのものを簡略化したのです。

余分なシグナルではなく、1つのシグナル、つまりトレードへのエントリーです。

あなたのシステムに関しては、NSの適用可能性については何とも言えません。ちょっと違うと思うんです。これらのシステムには、共通の方法論があるとも思えません。しかし、私は一般的なことしか知らないので、間違っているかもしれません。

