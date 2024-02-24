トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1355

エリブラリウス
2枚目の写真は本当に良いですねアルゴリズムのどのような変化がそれを可能にしたのでしょうか？

ターゲット算出のためのフィルタパラメータを変更しました。スプレッドの原因となっていたHF成分を除去した。私は価格を予測するのではなく、その可能な分布の中心をずらすだけであることを思い出してください。

 
ユーリイ・アサウレンコ

ターゲット算出のためのフィルタパラメータを変更しました。スプレッドの原因となっていた HF成分を除去 した。私は価格を予想しているのではなく、その分布の中心を予想しているに過ぎないことを思い出してください。


ユーリイ・アサウレンコ

すでにだいぶ良くなっている)。xで>2、<-2の予想からスタートし、5分で決済すれば 損切りのトレードはほとんど期待できない。


HF成分を排除した場合、5分ではなく30分待たされることになります。そして、30分後には1stフィギュアで何が起こるか。だから、SLをつかえるのです。でも、ストップ高が大きいなら、うまくいくかもしれませんね。一方、1つの大きなストップで、いくつかの小さなTPをカバーすることができます。

 
エリブラリウス

高周波成分をカットすると、5分どころか30分以上待たされることになります。そして30分後には、1枚目の写真に写っているようなことが起こります。だから、ストップをつかむことができるのです。でも、ストップ高が大きければ、うまくいくかもしれません。

する必要はないでしょう)。NS研修の対象を明確にすることは、いずれにしても良いことだと思います。案件の停止や撤退も中止にはなっていないし、案件の途中で予想を禁じられたこともない）。これはまだ検討もされておらず、計画にも入っていない。

30分程度の予報では、まったく現実的ではありません。この設定で10～15分もすれば、理論上はすべてが崩れ始めるはずだ。そして、長期的なものはやらない。

PS 10分で崩れ始めましたね。でも、まだ生きていけるんです（笑)。リアルでは、～1/4の取引だけが赤で、それを明確にするために回帰線を引く必要があります。

PS2 一般的に言って、高周波コンポーネントは、特別な場合を除き、価格がどこまでも高くなることを許してはならない。普段どれくらい行くのか、もっと行くのであればストップを使うべきでしょう。

アレクセイ・ニコラエフ

どんな不明確な状況でも、スペクトルを数えましょうスペクトルはお好みで!(非定常性の場合にもスペクトルが利用できるようになりました）。

例えば、株やFXの商品のスペクトルを数えてみた ことがありますか？

チェックしてみてください。きっと役に立ちます。目を見開かせてくれる。おそらく、あなたは目隠しを取っ払うことになるでしょう。

 
Oleg avtomat:

例えば、株やFXの商品のスペクトルを実際に 計算してみたことがありますか？

チェックしてみてください。きっと役に立ちます。目を見開かせてくれる。そうすれば、目隠しをする必要もなくなるかもしれない...。

ラード、ラード......なぜ試すのか)。

ユーリイ・アサウレンコ

ラードとラード - なぜそれを試してみてください))

;)))



ラードもたくさんありますが、味、香り、厚み、胡椒入り、ガーリック入り、燻製入り...といった違いがあります。---全体の不安定さ、そんな感じです(^^;))))))

 
Oleg avtomat:

例えば、株やFXの商品のスペクトルを実際に 計算してみたことがありますか？

チェックしてみてください。きっと役に立ちます。目を見開かせてくれる。そうすれば、目隠しをする必要もなくなるかもしれない...。

ラジオの素人はマットスタットの基本をよく知らない。ある値のサンプルアナログを計算しても、それが真の値に収束して初めて意味がある（サンプルサイズが大きくなったとき）。例えば、コーシー分布の標本の算術平均は必ず計算できますが、分布の期待値が存在するわけではありません。

価格はWiener過程に近いため、スペクトルを持たない。しかし、それらの任意のグラフ（ランダムプロセスの実現）から、常にスペクトルと呼ばれるものを計算することができます。

アレクセイ・ニコラエフ

ラジオの素人は、matstatの基本を知らない。ある値のサンプルアナログを計算して、それが真の値に収束して初めて意味がある（サンプルサイズが大きくなったとき）。例えば、コーシー分布の標本の算術平均は常に計算可能ですが、これは分布が平均を持つことを意味しません。

価格はWiener過程に近いため、スペクトルを持たない。しかし、それらの任意のグラフ（ランダムプロセスの実現）から、常にスペクトルと呼ばれるものを計算することができます。

すべてにおいて、練習不足です。

実践のない理論は死んでしまう。

 
Oleg avtomat:

基本的に、練習はしていませんね。

実践のない理論は死んでしまう。

"実践なき理論は死んで実を結ばず、理論なき実践は無用で悪質である"

П.L.チェビシェフ

 
Oleg avtomat:

基本的に、練習はしていませんね。

実践のない理論は死んでしまう。

オレグ、やめろよ。同志は頭が良すぎて、パパが階段から落ちるまでは、この件に関する発言のスペクトルは存在しないので何も言えないと、一週間前から私たちに迫っている。

