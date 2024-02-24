トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1349

Oleg avtomat:

これは、定常過程の相関関数のスペクトル表現に関する定理である。

問いかけに対する答えを与えてくれるものではありません。

質問されたことの本質に迫る。そして、もう一度答え合わせをしてみてください。

定常過程のスペクトル表現（p.248）は、これに基づいている。

本書の中でスペクトルの概念に関連する他の箇所を、もし可能なら指摘してください。

アレクセイ・ニコラエフ

そのとおりです。

そして、あなたはイエズス会的な行動をとり、「あなたはコロリュクに同意しない のですか？"しかし、コロリョクは関係ない "と。それはあなたの憶測に過ぎず、他人の権威に隠れようとするものです。（キケロの演説、自分の言葉で言うなら）

Korolyukは、スペクトラムの概念が定常過程に対してのみ定義さ れるとはどこにも書いていない。

Korolyukは、非定常過程にはスペクトルの概念がないとはどこにも書いていない。

ぜひ、スペクトル解析に親しんでください。あなたが知らないスペクトルの面白さをたくさん知ることができますよ。

 
Oleg avtomat:

わかりやすく説明しよう。ACFが1変数に依存し、一般的な場合のように2変数に依存しない場合にのみ、スペクトルを定義することができます。これは、広く定常的な過程にのみ当てはまる（実際、これはその定義の一部である）。

しかし、ラジオ・アマチュアの場合、ACFの概念とそのサンプル版の区別がつかないため、常に1つの変数にのみ依存している。つまり、先ほども書いたように、ランダムプロセスの概念とその実現が混在しているのである。彼らの分野ではそれが重要ではないのかもしれないが、価格にとってはそうすることが間違いなのだ。

アレクセイ・ニコラエフ

繰り返しになりますが．

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーディングにおける機械学習：理論と実践（Trading and Beyond）

オレグ・アフトマット, 2019.02.19 06:53

なぜそんなに理論にこだわるのか...おそらく、あなたの知識がそれだけにとどまっているからでしょう。

という概念に馴染みがないことがわかります。

1）一般化されたスペクトル。

2）瞬時スペクトル。

3) 非定常過程のスペクトル構造。

非定常過程がどのように分析されるのか知らないのでは？どうアプローチしたらいいのかもわからない。

インターネットで調べ、熟読する。そして、これ以上くだらないことを口にしないように。


pp.1、2、3に関心を持てば、自分の間違いが何であるか理解できるはずだ。

 
アレクセイ・ニコラエフ


アレクセイ、状況を不条理にする必要がある。"理論 "のスレッドを開いて運営することだ。セオリー」だけでいいんです。それは名作でしょう。

練習したいのであれば、ワーロックと私がお願いしたように、移動する時間帯をとって、掛け算をするのです。この期間内にティック（または秒）刻みの確率密度が どのように振る舞うか、尖度と非対称性を計算するのです。

多くのことを学ぶことができ、実際のケースになります。

 
Oleg avtomat:

彼方には理解できない...

無駄な力を使わない

 
準定常性、区分的定常性などの考え方は、それ自体は有用かもしれないが、スペクトル解析に関連すると有害でしかないだろう。

アレクセイ・ニコラエフ

準定常性、区分的定常性などの考え方は、それ自体は有用かもしれないが、スペクトル解析に関連すると、有害でしかない。

???

害がある？誰にとって有害なのか、何にとって有害なのか。あなたにとって有害か？スペクトル分析にとって有害か？ 科学にとって有害か？人類にとって有害か？

どうやら、それにもかかわらず、あなたにとって有害で、あなただけが混乱しているようです。

mytarmailS:

分かってくれないんだ...

無駄な力を使うな

どうやらそうらしい...。

アレクセイ・ニコラエフ


.

簡単だけど、とても便利な問題を紹介します。あなたは、この問題を処理できますか？

