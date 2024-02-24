トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1351

エフゲニー・ラスパエフ

レンコー

これをもとに0.001刻みでデータを収集します。

うん...

これは一流のプロフェッショナルの集まりです ))))

.....

Rencoはデータの各点に固定ステップを仮定している

ということは、ある再交渉の分布は次のようなものになります。


 
mytarmailS:

Mda...

これは最高のプロフェッショナルの集まりです ))))

.....

Rencoはデータの各点に固定ステップを仮定している

ということは、ある再交渉の分布は次のようなものになる。


混乱してるな。ハイキャッチデルタは、立ち上がりと立ち下がりに応じて常に最大 0.001 節のハイとローに等しくなります。

スペックは具体的ではありませんが、私にとっての、あなたにとっての、聖杯は 存在しないのです。そして、誰でも物事を複雑にすることができます。
 
mytarmailS:

この数字はどこから来たのか、、、ファイルには6つの列があり、そのうちの最初の列は時間なので考慮されず、残りの列は2～6です

全列のディストリビューションをやっている．

最初の5つの分布は元の行のもので、2番目の5つ（下のもの）は行の分布からとったものです。


では、これらの絵はどこから来るのでしょうか？

例えば、E列の価格CLOSEを考えてみましょう。

1.0864
1.08525
1.0855
1.08481
1.08437
1.08368
1.08372
1.08467
1.08574
1.08642

増分がそれぞれ等しい。

-0.00115
0.00025
-0.00069
-0.00044
-0.00069
3.99E-05
0.00095
0.00107
0.00068

.......

さて、この増分のヒストグラムが、なんとも不思議な形をしているのです。しかも、Renkoじゃない！？

初めてインクリメントを使う人は、ドクがやったように、次のインクリメントの「＋」「-」の記号を予測するだけでもいいので、やってみてください。

 
アレクサンダー＿K

皆さん！

聖杯は空気のように必要とされるものですから、極端な話、情報の機密性を侵さないようにしなければならないのです。

つまり、あるX氏が「聖杯」を手にしたときのデータが、私の総理大臣の手元にあるということだ（添付のアーカイブ参照）。

データの形式は、時間、OHLC、音量が標準です。

珍しい、ユニークなのは、データの取得方法です。例えば、CLOSE増分は以下のような分布密度を持つ。

どうにもこうにも...。

暇な人、お願いします。フォレスト/ニューラルネットワークを使って、これらの行から自由自在に利益を引き出せるかどうか見てください。

特に返品に関わる仕事をされている方、お願いします。

簡単な答えが必要：聖杯がある/聖杯がありません。

ありがとうございます。

なんだこのボロボロの記事は？抜けがなく、正常なものを与えれば、何かを見る意味があるかもしれない......。

 

ランダムプロセスの予測に関する投稿https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027 に加えて、。

今は同じで、実際の市場データをもとにニューラルネットワークでLFフィルターの出力値を予測します。予測間隔 - 1m TFで5分。

数値はすべて従来のNSスケールでの単位であり、もちろん実数値に再計算することも可能である。

5 m < -(3-4) または > (3-4) の予報の値では、すでに実際の TS で動作している可能性があります。逆方向には行かない。

ちなみに-10mでの予想

予測時間=0とすると、45度の直線が得られることを思い出してください。

アレクセイ・ヴャジミキン

こんなにボロボロなのはどんな話なんだ？隙間のない普通のものを出してくれれば、何か見る意味があるかもしれない......。

送られてきたものを渡しました。その人は、それ以来、連絡を取っていないんです。これはおとぎ話ではありません。どうか信じてください。

私はこのサイドバイサイドに非常に興味があります - これらは今まで見たことがありません。

もし、何かが生まれたら......一緒にその形成のためのアルゴリズムを調べましょう。私は大雑把な情報しか持っていないのですが、明らかにこの方はあまり話したがらなかったようです :))

 
どなたか、実験のために、サンプルという形で予測物質を交換してもいいという方はいらっしゃいませんか？例えば、私がツールを指定し（より良いカスタムも可能です - それらを扱う必要があります）、私は私の予測因子（最小TF分）とその結果のcsvファイルをダンプし、あなたは私が必要とするシンボルのために同じことを行います。もしかしたら、私が価値ある予測因子を見つけたら、相互にアルゴリズムを交換できるかもしれませんし、少なくともあなたや私は、努力すべきことがあることを知ることができるでしょう。
 
アレクサンダー＿K

送られてきたものを渡しました。その人とは、それっきり連絡が取れなくなった。これはおとぎ話ではありません。どうか信じてください。

この隣にあるのは、今まで見たことがないもので、とても興味があります。

もし、何かが生まれたら......一緒にその形成のためのアルゴリズムを調べましょう。私はそれについてスクラップ的なデータしか持っていないのですが、明らかにこの人はそれについてあまり話したくなかったのでしょう :))

これらを判断材料としましょう。というのも、彼は明らかに履歴を持っていて、理解しがたい離散化をした生の数字だけではなかったからです。

履歴が残るので、その点をグラフに重ねることで、どのようなものかを考えることができます。
 
乗算器 です。
このような配信で儲ける方法をご存知でしょうか？

知っていれば、ここで相談することはなかったでしょう。

一般に、このファイルが私の手元に来た経緯は曖昧である。送った人の動機、目的がわからない。しかし、それを調査しないのは非常に愚かなことです。IMHO

