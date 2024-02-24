トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1347

アレクサンダー＿K

:)))アレクシアス！専門家であることがよくわかります。しかし、理論家だけでは市場は成り立たないことを急いで報告します。その理由のひとつは、「時間」というものを考慮していないからだ。はい、はい、普通の時間 - 秒、時間、......。時間の役割とその考察への理解なくして、TViMSのすべての力も無力である--それが試されているのです。

私たちは皆、探して探して、それでも見つからないのです（笑)。

時間を考慮することは、価格モデルにおける非定常性の考え方そのものである。

 
アレクセイ・ニコラエフ

恐れてはいけない、アレクセイ。もしあなたが、ある時間のスライディングウインドウの中の価格波動パック ティック増分確率密度、そのノンパラメトリック尖度、非対称性）の挙動に十分な注意を払えば、私が得たような結果（1ヶ月あたり30-40％）を得ることができるでしょう。でも、もっと欲しい。で、一通り終わったら、記事を書いて～またTYP支部に来てください。一緒に聖杯への道を歩み続けましょう。

アレクセイ・ニコラエフ

...そして、その結果、TVアプリケーションの基盤を失う？ そして、とりわけ、スペクトル解析は適用できない。なぜなら、あなたの主張するように、この場合、スペクトルの概念さえ存在しないのだから。あなたの立場は、正しく表現されていますか？

 
Oleg avtomat:


アレクセイは、1.5年前、一人の理論家が市場を粉々に打ち砕くことができると考えていた私を思い起こさせる。目に涙を浮かべながら...。

アレクサンダー＿K

.

https://www.mql5.com/ru/forum/70676

 
Oleg avtomat:

...そして、スペクトル解析も含めて、あなたの主張するように、この場合、スペクトルの概念すら欠落しているので、適用できない。私はあなたの立場を正しく理解しているのでしょうか？

テレビが広義の定常過程（とそれに近い還元可能なもの）しか考えないとしたら、それはそれで正しいでしょう。Korolyukのハンドブックの目次だけでも読んでみてください - ランダム過程には他のクラスもあります。

 
アレクサンダー＿K

そして、ACFの計算に失敗した落第生みたいな顔をしていますね。

 
Oleg avtomat:

いや、まあ、私もTViMSは使っているんですけどね。でも、少なくとも、これがないとやっていけないということは、今、実感しています。時間 - これがないとダメなんです。時間の循環、私には理解しきれない微妙な時間構造。そして、時間軸の中で......そう、私は理論家を使っているのです。

時間を考慮しなければ、理論が成り立たないのです。

アレクセイ・ニコラエフ

テレビが広義の定常過程（とそれに近い還元可能なもの）しか考えないとしたら、それはそれで正しいでしょう。少なくともKorolyukのハンドブックの目次を読めば、ランダム過程には他のクラスもある。

"せめて目次だけでも" -- よろしい ;)))

しかし、このことを忘れてはいないか（？

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーディングにおける機械学習：理論と実践（トレーディングのみならず）

アレクセイニコラエフ さん 2019.02.18 20:44

スペクトルという概念は、定常過程に対してのみ定義される。価格は、時間の経過とともに分散が進むためか、そうではありません。


非定常過程にはスペクトルの概念がないと主張し続けるのですか？

 
アレクセイ・ニコラエフ

しかもACFのSBを計算できなかった学生みたいな顔してるな。

アレクセイ君...Heaviside関数なのに、なぜ数えるのか？それとも、自分がここで一番賢いとでも思っているのか？では、卒業証書をお見せください。自慢してください。

