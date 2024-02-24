トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 671 1...664665666667668669670671672673674675676677678...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.02.12 10:56 #6701 マキシム・ドミトリエフスキー私はMTで証券取引所の商品も持っていますが、まったく問題ありません。 いろいろなシステムをテストしています。多少なりとも感覚的に扱えるようになったのは、つい最近のことです。為替証拠金取引（Exchange Traded Instruments）は、FXディーラーでも取り扱っています。しかし、FXは市場ではなく、市場を模倣して取引しているのです。トレーダー・ディーラーという利益相反がある。販売店は、自分が稼いだお金であなたと契約を結びます。彼の収益はトレーダーの損失である。 市場にはそのような対立はありません。ブローカーはあなたが勝つか負けるかを気にしていません。 交換端末としてのMTはどうかというと、それは未知数です。とにかく、ブローカー（とトレーダー）は急いで乗り換えないことです。 削除済み 2018.02.12 10:58 #6702 ユーリイ・アサウレンコまた、FX業者には為替ツールもあります。しかし、FXは市場ではなく、市場を模倣して取引しているのです。トレーダー・ディーラーという利益相反がある。販売店は、自分が稼いだお金であなたと契約を結びます。彼の収益はトレーダーの損失である。 市場にはそのような対立はありません。ブローカーはあなたが勝つか負けるかを気にしていません。 交換端末としてのMTはどうかというと、それは未知数です。いずれにせよ、ブローカー（とトレーダー）は急いで乗り換えることはない。すでに多くの人がロシア語に変更し、アメリカやヨーロッパのものは自分たちの端末で十分です。 なかなか難しいと思います。 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 11:05 #6703 マキシム・ドミトリエフスキーロシアのものはすでに多くの人が行っていますし、 アメリカのものも、ヨーロッパのものも、それぞれ十分な端末を持っています。 そう簡単に入れるものではないと思うのですが。ブローカーは3社だと思うのですが）どこが多いですか？また、切り替えはしていませんが、他の端子と一緒に使用します。MTが悪いFX端末ではない（最高の端末）ことは同意します。でも、為替市場には私は使いません。そして、それは速度のせいではなく、ここではMTはまったく悪くないのです。証券取引所向けの機能は明らかに不足しています。 外国の商品の中には、すでにロシアの取引所で取引されているものもある。また、通貨や貴金属については、FXにあるものと完全に同等のものが存在します。しかし、通貨については、ペアの数が少ない。 ちなみに、CMEに通じる必要はない、あそこは手数料が重い。 ZS2 端末の料金ですが、ブローカーに取ってもらうこともあります。300p/月も。(最大で1回のアンラッキー取引となります）。 削除済み 2018.02.12 11:22 #6704 ユーリイ・アサウレンコブローカーは3人だと思います）どこが多いですか？また、切り替えはしていませんが、他の端子と一緒に使用します。MTが悪いFX端末ではない（最高の端末）ことは同意します。しかし、為替市場には私は使いません。そして、それは速度のせいではなく、ここではMTはまったく悪くないのです。証券取引所向けの機能は明らかに不足しています。 外国の商品の中には、すでにロシアの取引所で取引されているものもある。また、通貨や貴金属については、FXにあるものと完全に同等のものがあります。しかし、通貨については、ペアの数が少ない。 ちなみに、CMEに通じる必要はない、あそこは手数料が重い。 ZS2 私たちのブローカーは、端末代も請求します。300p/月も。これは、最大1あまりのお得なキャンペーンです）。百花繚乱 先物市場で取引する意味がわからないが、採算性を確認する必要がある。 ロシアでスキャルピングをすることに問題はない。 Grigoriy Chaunin 2018.02.12 11:43 #6705 ロシアのMTにアルゴトレードの代替はない。クイックはゴミ。有料・無料を問わず、たくさんの端末を見てきました。彼らの問題が何であるか知っていますか？ひどく不具合があるか、適切なドキュメントがないか、拡張できないかのいずれかである。不要な指標の標準セット。だから、欠点もあるが、MTに代わるものはない。自分専用の端末を書こうと思ったくらいです。でも、書き始めると、トレードのことを忘れてしまうかもしれません。MTの威力を知っていますか？フォワードテストができるテスターです。視覚的にストラテジーをテストするのは非常に難しい。デモに時間がかかる。テスターしかない。だから、プログラミングを学ぶ。確かに、これだけではトレードは成功しません。 削除済み 2018.02.12 13:17 #6706 迷惑な話だが））2番のシステムも廃棄せざるを得ないようで、最後の1つが残ってしまう 木の本数をもっと実験して、それで終わりにします。 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 13:26 #6707 グリゴーリイ チャーニン ロシアのMTにとって、アルゴリズム取引に代わるものはありません。クイックはゴミ。これまで有料・無料を問わず、多くの端末を検証してきました。しかし、彼らの問題が何であるか知っていますか？ひどく不具合があるか、適切なドキュメントがないか、拡張できないかのいずれかである。不要な指標の標準セット。だから、欠点もあるが、MTに代わるものはない。自分専用の端末を書こうと思ったくらいです。でも、書き始めると、トレードのことを忘れてしまうかもしれません。MTの威力を知っていますか？フォワードテストができるテスターです。視覚的にストラテジーをテストするのは非常に難しい。デ モに時間がかかる。テスターしかない。だから、プログラミングを学ぶ。確かに、これだけではトレードは成功しません。しないんです。私はテスターを使って、ビジュアルな環境（Rのようなもの）でテストしています。テスト後は、あらゆる統計、あらゆるグラフ、3次元のものまで、あらゆる計算が可能です。 ダニ、はい、いいえ、少なくとも1分。しかし、それらは本当に必要なものではなく、スキャルパー戦略でも分単位で十分です。 削除済み 2018.02.12 13:44 #6708 ユーリイ・アサウレンコしないんです。私はテスターを使って、ビジュアルな環境（Rのようなもの）でテストしています。テスト後は、あらゆる統計、あらゆるグラフ、3次元のものまで、あらゆる計算が可能です。 ダニ、はい、いいえ、少なくとも1分。しかし、実際にはそのようなものは必要なく、スキャルパー戦略でも分単位で十分です。ユーリ、誰が何をやってもおもしろくないよ（笑) Yuriy Asaulenko 2018.02.12 14:14 #6709 マキシム・ドミトリエフスキー： 誰が何をやっているのか面白くないので、もっとアイデアを出してください :))とか、とにかく聞こえない、聞いてないとか))ここでは、盗まれる心配もなく、グレイルの アイデアを投稿することができます)。誰も注意すらしないだろう--みんな処理に追われているのだから）。私も、なんとなく興味が湧いてきたと言わざるを得ません。さて、その結果がこれです。さて、何をするかというと、オンとオフを切り替えるのです。うっ 6年目の終わりには、胡蝶は狩猟術の真髄に迫ったように思えた。獲物ではなく、コンセプトそのものが、彼にとってはメインになっているのだ。(с) Alexander_K2 2018.02.12 14:28 #6710 Yuriy Asaulenko： それでも聞こえないのか、聞こうとしないのか)ここでは、盗まれる心配もなく、グレイルのアイデアを投稿することができます)。誰も注意すらしないだろう--みんな処理に追われているのだから）。私も、なんとなく興味が湧いてきたと言わざるを得ません。さて、その結果がこれです。さて、何をするかというと、オンとオフを切り替えるのです。うっ 6年目の終わりには、胡蝶は狩猟術の本質を突き詰めたと思った。獲物ではなく、コンセプトそのものがメインになってしまったからだ。(с)聞いています。"この男は私だ!私はこの男だ！" しかし、基本的にはそうです。グレイルアルゴリズムを 跡形もなく敷き詰めることができる、誰も注目しないでしょう。 1...664665666667668669670671672673674675676677678...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はMTで証券取引所の商品も持っていますが、まったく問題ありません。
いろいろなシステムをテストしています。多少なりとも感覚的に扱えるようになったのは、つい最近のことです。
為替証拠金取引（Exchange Traded Instruments）は、FXディーラーでも取り扱っています。しかし、FXは市場ではなく、市場を模倣して取引しているのです。トレーダー・ディーラーという利益相反がある。販売店は、自分が稼いだお金であなたと契約を結びます。彼の収益はトレーダーの損失である。
市場にはそのような対立はありません。ブローカーはあなたが勝つか負けるかを気にしていません。
交換端末としてのMTはどうかというと、それは未知数です。とにかく、ブローカー（とトレーダー）は急いで乗り換えないことです。
また、FX業者には為替ツールもあります。しかし、FXは市場ではなく、市場を模倣して取引しているのです。トレーダー・ディーラーという利益相反がある。販売店は、自分が稼いだお金であなたと契約を結びます。彼の収益はトレーダーの損失である。
市場にはそのような対立はありません。ブローカーはあなたが勝つか負けるかを気にしていません。
交換端末としてのMTはどうかというと、それは未知数です。いずれにせよ、ブローカー（とトレーダー）は急いで乗り換えることはない。
すでに多くの人がロシア語に変更し、アメリカやヨーロッパのものは自分たちの端末で十分です。
なかなか難しいと思います。
ロシアのものはすでに多くの人が行っていますし、 アメリカのものも、ヨーロッパのものも、それぞれ十分な端末を持っています。
そう簡単に入れるものではないと思うのですが。
ブローカーは3社だと思うのですが）どこが多いですか？また、切り替えはしていませんが、他の端子と一緒に使用します。MTが悪いFX端末ではない（最高の端末）ことは同意します。でも、為替市場には私は使いません。そして、それは速度のせいではなく、ここではMTはまったく悪くないのです。証券取引所向けの機能は明らかに不足しています。
外国の商品の中には、すでにロシアの取引所で取引されているものもある。また、通貨や貴金属については、FXにあるものと完全に同等のものが存在します。しかし、通貨については、ペアの数が少ない。
ちなみに、CMEに通じる必要はない、あそこは手数料が重い。
ZS2 端末の料金ですが、ブローカーに取ってもらうこともあります。300p/月も。(最大で1回のアンラッキー取引となります）。
ブローカーは3人だと思います）どこが多いですか？また、切り替えはしていませんが、他の端子と一緒に使用します。MTが悪いFX端末ではない（最高の端末）ことは同意します。しかし、為替市場には私は使いません。そして、それは速度のせいではなく、ここではMTはまったく悪くないのです。証券取引所向けの機能は明らかに不足しています。
外国の商品の中には、すでにロシアの取引所で取引されているものもある。また、通貨や貴金属については、FXにあるものと完全に同等のものがあります。しかし、通貨については、ペアの数が少ない。
ちなみに、CMEに通じる必要はない、あそこは手数料が重い。
ZS2 私たちのブローカーは、端末代も請求します。300p/月も。これは、最大1あまりのお得なキャンペーンです）。
百花繚乱
先物市場で取引する意味がわからないが、採算性を確認する必要がある。
ロシアでスキャルピングをすることに問題はない。
迷惑な話だが））2番のシステムも廃棄せざるを得ないようで、最後の1つが残ってしまう
木の本数をもっと実験して、それで終わりにします。
ロシアのMTにとって、アルゴリズム取引に代わるものはありません。クイックはゴミ。これまで有料・無料を問わず、多くの端末を検証してきました。しかし、彼らの問題が何であるか知っていますか？ひどく不具合があるか、適切なドキュメントがないか、拡張できないかのいずれかである。不要な指標の標準セット。だから、欠点もあるが、MTに代わるものはない。自分専用の端末を書こうと思ったくらいです。でも、書き始めると、トレードのことを忘れてしまうかもしれません。MTの威力を知っていますか？フォワードテストができるテスターです。視覚的にストラテジーをテストするのは非常に難しい。デ モに時間がかかる。テスターしかない。だから、プログラミングを学ぶ。確かに、これだけではトレードは成功しません。
しないんです。私はテスターを使って、ビジュアルな環境（Rのようなもの）でテストしています。テスト後は、あらゆる統計、あらゆるグラフ、3次元のものまで、あらゆる計算が可能です。
ダニ、はい、いいえ、少なくとも1分。しかし、それらは本当に必要なものではなく、スキャルパー戦略でも分単位で十分です。
しないんです。私はテスターを使って、ビジュアルな環境（Rのようなもの）でテストしています。テスト後は、あらゆる統計、あらゆるグラフ、3次元のものまで、あらゆる計算が可能です。
ダニ、はい、いいえ、少なくとも1分。しかし、実際にはそのようなものは必要なく、スキャルパー戦略でも分単位で十分です。
ユーリ、誰が何をやってもおもしろくないよ（笑)
誰が何をやっているのか面白くないので、もっとアイデアを出してください :))
とか、とにかく聞こえない、聞いてないとか))ここでは、盗まれる心配もなく、グレイルの アイデアを投稿することができます)。誰も注意すらしないだろう--みんな処理に追われているのだから）。
私も、なんとなく興味が湧いてきたと言わざるを得ません。さて、その結果がこれです。さて、何をするかというと、オンとオフを切り替えるのです。うっ6年目の終わりには、胡蝶は狩猟術の真髄に迫ったように思えた。獲物ではなく、コンセプトそのものが、彼にとってはメインになっているのだ。(с)
それでも聞こえないのか、聞こうとしないのか)ここでは、盗まれる心配もなく、グレイルのアイデアを投稿することができます)。誰も注意すらしないだろう--みんな処理に追われているのだから）。
私も、なんとなく興味が湧いてきたと言わざるを得ません。さて、その結果がこれです。さて、何をするかというと、オンとオフを切り替えるのです。うっ6年目の終わりには、胡蝶は狩猟術の本質を突き詰めたと思った。獲物ではなく、コンセプトそのものがメインになってしまったからだ。(с)
聞いています。"この男は私だ!私はこの男だ！"
しかし、基本的にはそうです。グレイルアルゴリズムを 跡形もなく敷き詰めることができる、誰も注目しないでしょう。