マキシム・ドミトリエフスキー

私はMTで証券取引所の商品も持っていますが、まったく問題ありません。

いろいろなシステムをテストしています。多少なりとも感覚的に扱えるようになったのは、つい最近のことです。

為替証拠金取引（Exchange Traded Instruments）は、FXディーラーでも取り扱っています。しかし、FXは市場ではなく、市場を模倣して取引しているのです。トレーダー・ディーラーという利益相反がある。販売店は、自分が稼いだお金であなたと契約を結びます。彼の収益はトレーダーの損失である。

市場にはそのような対立はありません。ブローカーはあなたが勝つか負けるかを気にしていません。

交換端末としてのMTはどうかというと、それは未知数です。とにかく、ブローカー（とトレーダー）は急いで乗り換えないことです。

ユーリイ・アサウレンコ

すでに多くの人がロシア語に変更し、アメリカやヨーロッパのものは自分たちの端末で十分です。

なかなか難しいと思います。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ロシアのものはすでに多くの人が行っていますし、 アメリカのものも、ヨーロッパのものも、それぞれ十分な端末を持っています。

そう簡単に入れるものではないと思うのですが。

ブローカーは3社だと思うのですが）どこが多いですか？また、切り替えはしていませんが、他の端子と一緒に使用します。MTが悪いFX端末ではない（最高の端末）ことは同意します。でも、為替市場には私は使いません。そして、それは速度のせいではなく、ここではMTはまったく悪くないのです。証券取引所向けの機能は明らかに不足しています。

外国の商品の中には、すでにロシアの取引所で取引されているものもある。また、通貨や貴金属については、FXにあるものと完全に同等のものが存在します。しかし、通貨については、ペアの数が少ない。

ちなみに、CMEに通じる必要はない、あそこは手数料が重い。

ZS2 端末の料金ですが、ブローカーに取ってもらうこともあります。300p/月も。(最大で1回のアンラッキー取引となります）。

ユーリイ・アサウレンコ

百花繚乱

先物市場で取引する意味がわからないが、採算性を確認する必要がある。

ロシアでスキャルピングをすることに問題はない。

 
ロシアのMTにアルゴトレードの代替はない。クイックはゴミ。有料・無料を問わず、たくさんの端末を見てきました。彼らの問題が何であるか知っていますか？ひどく不具合があるか、適切なドキュメントがないか、拡張できないかのいずれかである。不要な指標の標準セット。だから、欠点もあるが、MTに代わるものはない。自分専用の端末を書こうと思ったくらいです。でも、書き始めると、トレードのことを忘れてしまうかもしれません。MTの威力を知っていますか？フォワードテストができるテスターです。視覚的にストラテジーをテストするのは非常に難しい。デモに時間がかかる。テスターしかない。だから、プログラミングを学ぶ。確かに、これだけではトレードは成功しません。
迷惑な話だが））2番のシステムも廃棄せざるを得ないようで、最後の1つが残ってしまう

木の本数をもっと実験して、それで終わりにします。


 
グリゴーリイ チャーニン
ロシアのMTにとって、アルゴリズム取引に代わるものはありません。クイックはゴミ。これまで有料・無料を問わず、多くの端末を検証してきました。しかし、彼らの問題が何であるか知っていますか？ひどく不具合があるか、適切なドキュメントがないか、拡張できないかのいずれかである。不要な指標の標準セット。だから、欠点もあるが、MTに代わるものはない。自分専用の端末を書こうと思ったくらいです。でも、書き始めると、トレードのことを忘れてしまうかもしれません。MTの威力を知っていますか？フォワードテストができるテスターです。視覚的にストラテジーをテストするのは非常に難しい。デ モに時間がかかる。テスターしかない。だから、プログラミングを学ぶ。確かに、これだけではトレードは成功しません。

しないんです。私はテスターを使って、ビジュアルな環境（Rのようなもの）でテストしています。テスト後は、あらゆる統計、あらゆるグラフ、3次元のものまで、あらゆる計算が可能です。

ダニ、はい、いいえ、少なくとも1分。しかし、それらは本当に必要なものではなく、スキャルパー戦略でも分単位で十分です。

ユーリイ・アサウレンコ

ユーリ、誰が何をやってもおもしろくないよ（笑)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

誰が何をやっているのか面白くないので、もっとアイデアを出してください :))

とか、とにかく聞こえない、聞いてないとか))ここでは、盗まれる心配もなく、グレイルの アイデアを投稿することができます)。誰も注意すらしないだろう--みんな処理に追われているのだから）。

私も、なんとなく興味が湧いてきたと言わざるを得ません。さて、その結果がこれです。さて、何をするかというと、オンとオフを切り替えるのです。うっ

6年目の終わりには、胡蝶は狩猟術の真髄に迫ったように思えた。獲物ではなく、コンセプトそのものが、彼にとってはメインになっているのだ。(с)
 
Yuriy Asaulenko：

聞いています。"この男は私だ!私はこの男だ！"

しかし、基本的にはそうです。グレイルアルゴリズムを 跡形もなく敷き詰めることができる、誰も注目しないでしょう。

