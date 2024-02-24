トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1136

Oleg Papkov：

Heiken Ashiインジケータを無設定で使用できます。

やれやれ...。絵に描いた餅

我々は、すべての指標は、聖杯に なるために歴史の特定の部分に適合させることができることを知っている、同じことがちょうど歴史に合うように「任意のパラメータ」のために行うことができ、これは***、「聖杯」の売り手のためである。

すべては非常に簡単にテストされ、トレイに指標をフィットしてから、少なくとも500取引を持っている歴史の大きな部分で、OOS（一度）でそれをバックテスト、エラーは取引回数の二乗に反比例している。

イゴール・マカヌ

うーん、ここに投稿するか、ユーモアのトピックに投稿するか迷うところです。

午前中に私はBanozerのために禁止されたRBCのアンドロイドtvboxのブラウザで広告ブロックを無効にする（テレビでネットサーフィンするために使用）、今私はサイトにあったことを驚きました私はBanozerは、12週間の有料コースに、無効になることを思い出したまで、機械学習コースにサインアップすることを提供し始め、に行かない、無料のためのトレーニングプログラムは、与えることを約束はMOE用のトレーニングプログラムです？- セオリーを引っ張りたい時に必要なもの!



SZS: 今日は嫌なことがあった。ついにスパムボックスを乗っ取られた。2年前に新しいものを始めたのだが、また始めなければならない。あらゆる種類の左翼的な規制のために・・・。明日やります。

https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&amp;list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC

右側にプレイリストがあります
イゴール・マカヌ

つまり、ロシア語のMoDのウェブには、Vorontsovよりも説明的なものはないということですか？

Vorontsovは後にとっておきました。 理論、記事や掲示板に書かれていない多くの詳細についてまだ行き詰っている中、すでに自分用のYouTubeページを作りました。

全般的にほぼ同じです。

何を勉強したらいいのかわからない、ほとんど知っている )))
イゴール・マカヌ

先生や専門家の情報がなくても、価格だけで、自分で取引を学習するAIを作ることに興味があったんです。作ったものをコドベースにアップロードしました、後で改良します。

kodobaseからダウンロード済みです。

例えば、出力の最適な選択が解決されない（もちろん、介在なしに自動で）

 
マキシム・ドミトリエフスキー

先生や専門家の情報がなくても、価格だけで、自分で取引を学習するAIを作りたいと考えていました

これがマトリックスを作り、ロシアとアメリカを戦わせたAI（強力な人工知能）です。

https://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg SIIと書いてありますが、曲がった作りです。

バンデラの活動家、アンドレイ・クシェメンコによるシンプルなバージョンもある。


void AI()

{

std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь


while (true) // цикл 

{

cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос

string question;

cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question

string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре

// если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль

if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl;

else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ

{

cout << "enter answer" << endl;

std::cin >> answer;

memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь

}

}

}

木の葉の淘汰をやっていたら、テスト期間(M1)でゼロ付近をウロウロしていることがわかり、これはデタラメだと思い、このMOばかりで1年近くつぶして、たまたま別のTFでEAをテストしたら(M5)急に普通の結果を示し、別のTFを試しはじめ、トレーニング期間とテスト期間の両方で良い結果の別のもの(M2)に出会えたのです。2015年から2017年を含む分のトレーニング期間、2018年にテスト。

これは偶然なのか、それともフラクタル性の現れなのか？


トレーニング期間はM1のみです。

 
私が理解した限りでは、エージェントはテスターのオープンオーダーにランダムにシグナルを送り、最後には多項式で選んだサンプルでフォレストを構築しています。

私は入力が価格差と注文なしでマークすることができると思います、もちろん、IMHOが、最大の利益と、出力の検索のために、ちょうど...

イワン・ネグレシュニー

私が理解する限り、トレーダーはテスターでランダムにシグナルを出して注文を出し、最後に多項式で選択したサンプルでフォレストを構築しているようです。

もちろん、IMHOは、価格差で、注文なしで、エントリーをマークすることができると思いますが、出口の検索のために、最大限の利益で、ほんの一例ですが...。

多項式は好きなものに変えられますし、森自体も他のものに変えることができます。

2nd、よくわからない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

多項式は好きなものに変えられますし、森自体も他のものに変えることができます。

2番目がよくわからない

2.なぜ乱数射撃をするかというと、入力は既存のBPのトップとボトムとしてほぼ一義的に決まっており、出力はそれほど一義的に決まっていないので、それを探してもよいからである。
イワン・ネグレシュニー
第二に、なぜランダム・オーダー・シューティングでインプットを探さなければならないかというと、インプットは既存のBPのトップと谷としてほぼ一義的に定義されるが、アウトプットはあまり一義的に定義できないから、それを探せばいいのである。

出口とは、買いマークと売りマーク（種類は問わない）の両方を意味します。売りシグナルは買い注文を 閉じるための自然なシグナルなので、ポジションを終了させる特別なアルゴリズムは考えていない（間違っているかもしれないが、考えて はいない）

これは興味深い課題です。ランダムに、ある分布から、あるいは分布を列挙することによってマークを抽出し、ユニークな戦略のセットを得て、最適なものを選択する方法です。

つまり、いかに効率よく報酬関数を変更するかということです。

