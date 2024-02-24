トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1134 1...112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141...3399 新しいコメント mytarmailS 2018.10.25 20:56 #11331 トレンドを強調するのがかなり得意なインジケータを作りました、今のところスーパートレンドと呼んでいます)) 現在、2つのバージョンが開発中で、図ではEur 5分25k点です。 青トレンドは上昇、赤トレンドは下降。 片方のバージョンがもう片方より進んでいて、その逆もあるので、そのまま掛け合わせようと思っているのですが． この指標は、設定もピリオドもMOもまだありません)) 適応性と計量性に主眼を置いた指標です...。 私の意見では、これは私が今までやったトレンド指標の中で最高のものです、テストのための計算はかなり高価ですが、それだけの価値がある... そうそう))皆さん、頑張ってください。 削除済み 2018.10.25 21:02 #11332 mytarmailS:トレンドを強調するのがかなり得意なインジケータを作りました、今のところスーパートレンドと呼んでいます)) 現在、2つのバージョンが開発中で、図ではEur 5分25k点です。 青トレンドは上昇、赤トレンドは下降。 片方のバージョンがもう片方より進んでいて、その逆もあるので、そのまま掛け合わせようと思っているのですが． この指標は、設定もピリオドもMOもまだありません)) 適応性と計量性に主眼を置いた指標です...。 私の意見では、これは私が今までやったトレンド指標の中で最高のものです、テストのための計算はかなり高価ですが、それだけの価値がある... そうそう))皆さん、頑張ってください。https://www.mql5.com/ru/code/16774 平坦になるように心がけます。 Super Trend Hull Indicator www.mql5.com Draw Psy Levels Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга. RSI Filter RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра. Super Trend Averages Супертрендовый индикатор с... mytarmailS 2018.10.25 21:09 #11333 マキシム・ドミトリエフスキーhttps://www.mql5.com/ru/code/16774 いたちごっこさて、テストはどうなることやら...。 私のインジケータはリンク先にあるものとは全く関係なく、移動平均線 とも関係なく、根本的に違うものなのです。 通常のように価格別に描かれているわけでもなく 削除済み 2018.10.25 21:10 #11334 mytarmailS:さて、テストはどうなることやら...。 私のインジケータはリンクにあるものとは全く関係がなく、移動平均とも 関係がなく、あらゆる点で根本的に異なっています。けいようどうおんぶ テストは興味深いものです。 mytarmailS 2018.10.25 21:13 #11335 マキシム・ドミトリエフスキーアラとア...本質は同じでも、形は違う。 しかし、テストが行われるのは興味深いことです。マックス、私はあなたが間違っていることを本当にしたい見てみましょう)) 奇跡は起きないというのが体験談ですが、一方で、今までにないものを作り上げたという体験談もあります。 Renat Akhtyamov 2018.10.25 21:15 #11336 mytarmailS:マックス、私はあなたが間違っていることを本当にしたい見てみましょう)) 経験上、奇跡は起こらないが、逆に経験上、今までにないものができたと思う。よさそう 一難去ってまた一難 横ばいとトレンドの境界線は、2本のMAを交差させるのとほぼ同じで、その結果、複数のスプレッド損失が発生します。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 21:21 #11337 Renat Akhtyamov： いい感じです。ただひとつは...横ばいとトレンドの間の線は、2つのMAの交差とほぼ同じであり、その結果、複数のスプレッド損失が発生します。ええ、それはでたらめです。MA、チャネル、＋チャネルのブレイク。そして、すべての愛。 mytarmailS 2018.10.25 21:23 #11338 ユーリイ・アサウレンコええ、全部デタラメです。MA、チャネル、＋チャネルブレイク。そして、すべての愛。))))アハッ FX部の学生か？)) なぜかというと、ストキャスティックの方が良いからです))) Violetta Novak 2018.10.25 22:26 #11339 mytarmailS:トレンドを強調するのがかなり得意なインジケータを作りました、今のところスーパートレンドと呼んでいます)) 現在、2つのバージョンが開発中で、図ではEur 5分25k点です。 青トレンドは上昇、赤トレンドは下降。 片方のバージョンがもう片方より進んでいて、その逆もあるので、そのまま掛け合わせようと思っているのですが． この指標は、設定もピリオドもMOもまだありません)) 適応性と計量性に主眼を置いた指標です...。 私の意見では、これは私が今までやったトレンド指標の中で最高のものです、テストのための計算はかなり高価ですが、それだけの価値がある... そうそう))皆さん、頑張ってください。これが私の答えです。 Yuriy Asaulenko 2018.10.26 00:52 #11340 mytarmailS: なんだよワイパーってw ストキャスティックの方がいいじゃんw))) ありがとうございます。もしかしたら、そうなるかもしれませんね。悪くないかもしれませんね。でも、まったく別の用途で。おそらくMAと一緒の方がいいと思います。 1...112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレンドを強調するのがかなり得意なインジケータを作りました、今のところスーパートレンドと呼んでいます))
現在、2つのバージョンが開発中で、図ではEur 5分25k点です。
青トレンドは上昇、赤トレンドは下降。
片方のバージョンがもう片方より進んでいて、その逆もあるので、そのまま掛け合わせようと思っているのですが．
この指標は、設定もピリオドもMOもまだありません)) 適応性と計量性に主眼を置いた指標です...。
私の意見では、これは私が今までやったトレンド指標の中で最高のものです、テストのための計算はかなり高価ですが、それだけの価値がある...
そうそう))皆さん、頑張ってください。
平坦になるように心がけます。
いたちごっこ
さて、テストはどうなることやら...。
私のインジケータはリンク先にあるものとは全く関係なく、移動平均線 とも関係なく、根本的に違うものなのです。
通常のように価格別に描かれているわけでもなく
さて、テストはどうなることやら...。
私のインジケータはリンクにあるものとは全く関係がなく、移動平均とも 関係がなく、あらゆる点で根本的に異なっています。
けいようどうおんぶテストは興味深いものです。
アラとア...本質は同じでも、形は違う。しかし、テストが行われるのは興味深いことです。
マックス、私はあなたが間違っていることを本当にしたい見てみましょう))
奇跡は起きないというのが体験談ですが、一方で、今までにないものを作り上げたという体験談もあります。
マックス、私はあなたが間違っていることを本当にしたい見てみましょう))
経験上、奇跡は起こらないが、逆に経験上、今までにないものができたと思う。
よさそう
一難去ってまた一難
横ばいとトレンドの境界線は、2本のMAを交差させるのとほぼ同じで、その結果、複数のスプレッド損失が発生します。
いい感じです。
ただひとつは...
横ばいとトレンドの間の線は、2つのMAの交差とほぼ同じであり、その結果、複数のスプレッド損失が発生します。
ええ、それはでたらめです。MA、チャネル、＋チャネルのブレイク。そして、すべての愛。
ええ、全部デタラメです。MA、チャネル、＋チャネルブレイク。そして、すべての愛。
))))アハッ
FX部の学生か？))なぜかというと、ストキャスティックの方が良いからです)))
これが私の答えです。
なんだよワイパーってw ストキャスティックの方がいいじゃんw)))