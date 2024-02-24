トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1134

トレンドを強調するのがかなり得意なインジケータを作りました、今のところスーパートレンドと呼んでいます))

現在、2つのバージョンが開発中で、図ではEur 5分25k点です。

青トレンドは上昇、赤トレンドは下降。


片方のバージョンがもう片方より進んでいて、その逆もあるので、そのまま掛け合わせようと思っているのですが．

この指標は、設定もピリオドもMOもまだありません)) 適応性と計量性に主眼を置いた指標です...。

私の意見では、これは私が今までやったトレンド指標の中で最高のものです、テストのための計算はかなり高価ですが、それだけの価値がある...

そうそう))皆さん、頑張ってください。

mytarmailS:

トレンドを強調するのがかなり得意なインジケータを作りました、今のところスーパートレンドと呼んでいます))

現在、2つのバージョンが開発中で、図ではEur 5分25k点です。

青トレンドは上昇、赤トレンドは下降。


片方のバージョンがもう片方より進んでいて、その逆もあるので、そのまま掛け合わせようと思っているのですが．

この指標は、設定もピリオドもMOもまだありません)) 適応性と計量性に主眼を置いた指標です...。

私の意見では、これは私が今までやったトレンド指標の中で最高のものです、テストのための計算はかなり高価ですが、それだけの価値がある...

そうそう))皆さん、頑張ってください。

マキシム・ドミトリエフスキー

https://www.mql5.com/ru/code/16774

いたちごっこ

さて、テストはどうなることやら...。

私のインジケータはリンク先にあるものとは全く関係なく、移動平均線 とも関係なく、根本的に違うものなのです。

通常のように価格別に描かれているわけでもなく

mytarmailS:

さて、テストはどうなることやら...。

私のインジケータはリンクにあるものとは全く関係がなく、移動平均とも 関係がなく、あらゆる点で根本的に異なっています。

けいようどうおんぶ

テストは興味深いものです。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

アラとア...本質は同じでも、形は違う。

しかし、テストが行われるのは興味深いことです。

マックス、私はあなたが間違っていることを本当にしたい見てみましょう))

奇跡は起きないというのが体験談ですが、一方で、今までにないものを作り上げたという体験談もあります。

 
mytarmailS:

マックス、私はあなたが間違っていることを本当にしたい見てみましょう))

経験上、奇跡は起こらないが、逆に経験上、今までにないものができたと思う。

よさそう

一難去ってまた一難

横ばいとトレンドの境界線は、2本のMAを交差させるのとほぼ同じで、その結果、複数のスプレッド損失が発生します。

 
Renat Akhtyamov：

いい感じです。

ただひとつは...

横ばいとトレンドの間の線は、2つのMAの交差とほぼ同じであり、その結果、複数のスプレッド損失が発生します。

ええ、それはでたらめです。MA、チャネル、＋チャネルのブレイク。そして、すべての愛。

 
ユーリイ・アサウレンコ

ええ、全部デタラメです。MA、チャネル、＋チャネルブレイク。そして、すべての愛。

))))アハッ

FX部の学生か？))

なぜかというと、ストキャスティックの方が良いからです)))
 
mytarmailS:

トレンドを強調するのがかなり得意なインジケータを作りました、今のところスーパートレンドと呼んでいます))

現在、2つのバージョンが開発中で、図ではEur 5分25k点です。

青トレンドは上昇、赤トレンドは下降。


片方のバージョンがもう片方より進んでいて、その逆もあるので、そのまま掛け合わせようと思っているのですが．

この指標は、設定もピリオドもMOもまだありません)) 適応性と計量性に主眼を置いた指標です...。

私の意見では、これは私が今までやったトレンド指標の中で最高のものです、テストのための計算はかなり高価ですが、それだけの価値がある...

そうそう))皆さん、頑張ってください。

これが私の答えです。


 
mytarmailS:
 なんだよワイパーってw ストキャスティックの方がいいじゃんw)))
ありがとうございます。もしかしたら、そうなるかもしれませんね。
悪くないかもしれませんね。でも、まったく別の用途で。おそらくMAと一緒の方がいいと思います。
