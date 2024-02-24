トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1135 1...112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142...3399 新しいコメント mytarmailS 2018.10.26 09:12 #11341 ノバヤこれがその答えです。しかし、どのような問いかけに？:) pantural。羹に懲りて膾を吹くアハハ)))、少なくともこれ以上悪化しないようなトレンド指標 を見せてくれ...。 Violetta Novak 2018.10.26 15:47 #11342 mytarmailS:しかし、どのような問いかけに？:)フラットでは、システムは最悪になる。 Renat Akhtyamov 2018.10.26 15:55 #11343 ノバヤフラットな状態では、システムが故障してしまいます。ノー 横ばいからトレンドに移行する際に消費される mytarmailS 2018.10.26 19:17 #11344 pantural。まず、これは何でしょう？ 次に、意図的に何も見えないように色を合わせたのでしょうか？ 第三に、私のような案件の方向 性はどこにあるのでしょうか。 削除済み 2018.10.26 19:19 #11345 mytarmailS:まず、これは何でしょう？ 次に、何も見えないように、わざと近い色を選んだのでしょうか？ストレートガイさんの方がもっと下手くそそうだけど) pantural 2018.10.26 19:36 #11346 mytarmailS: トレードの方向性を予測するという話だったのですが フロットのことではなく、トレンドのこと...すみません、トレンドとフラットを見分けたいのかと思いました。方向性に意味がなければ、目視でノイズと良いパターンを見分けることはできません。例えば、相関やバックテストを使えばいいだけです mytarmailS 2018.10.26 19:37 #11347 pantural。恥ずかしくないんですか？なんていうか、笑っちゃうんですよね))) pantural 2018.10.26 19:39 #11348 mytarmailS:なんというか、面白いというか（笑)あなたの写真は面白いです、あなたの人形やナイフの写真をここに置くことができます、それはとにかく同じように意味があります。 もし気に入ったのなら、写真を作ってあげよう。 Oleg Papkov 2018.10.26 19:50 #11349 設定不要のHeiken Ashiインジケータ。 mytarmailS 2018.10.26 20:09 #11350 イゴール・マカヌそのまま注文のグリッドにしたほうがいいかもしれませんね(^^;) 1...112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これがその答えです。
しかし、どのような問いかけに？:)
羹に懲りて膾を吹く
アハハ)))、少なくともこれ以上悪化しないようなトレンド指標 を見せてくれ...。
フラットでは、システムは最悪になる。
ノー
横ばいからトレンドに移行する際に消費される
まず、これは何でしょう？
次に、意図的に何も見えないように色を合わせたのでしょうか？第三に、私のような案件の方向 性はどこにあるのでしょうか。
次に、何も見えないように、わざと近い色を選んだのでしょうか？
ストレートガイさんの方がもっと下手くそそうだけど)
トレードの方向性を予測するという話だったのですが
フロットのことではなく、トレンドのこと...
すみません、トレンドとフラットを見分けたいのかと思いました。方向性に意味がなければ、目視でノイズと良いパターンを見分けることはできません。例えば、相関やバックテストを使えばいいだけです
なんていうか、笑っちゃうんですよね)))
あなたの写真は面白いです、あなたの人形やナイフの写真をここに置くことができます、それはとにかく同じように意味があります。
もし気に入ったのなら、写真を作ってあげよう。
設定不要のHeiken Ashiインジケータ。
そのまま注文のグリッドにしたほうがいいかもしれませんね(^^;)