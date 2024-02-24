トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1137

マキシム・ドミトリエフスキー

出口とは、買いマークと売りマーク（種類は問わない）の両方を意味します。売りシグナルは買い注文を 閉じるための自然なシグナルなので、ポジションを終了する特別なアルゴリズムは考えていない（間違っているかもしれないが、考えたことはない）

これは興味深い課題です。ランダムに、ある分布から、あるいは分布を列挙することによってマークを抽出し、ユニークな戦略のセットを得て、最適なものを選択する方法です。

つまり、いかに効率的に報酬関数を変更するかということです。

なんか、精度やシグナルが足りないと気づいたので、次スレのリーグTSみたいに注文とポジションを別会計にして、多通貨、多時間軸のハブをやろうと思う。

追伸：もちろん、バッチ学習による私のアイデアのセンスは、その間に本当のリアルタイムRL適応システムが登場すれば、開発の過程で消えてしまうかもしれません:)

 
アレクセイ・ヴャジミキン


あなたの統計は少し混乱している、利益7175ドローダウン2386とシャープ比0.1

 
pantural

また、シャープレシオはどうあるべきでしょうか？データは端末からのものです。ドローダウン - 株式のドローダウンと残高のドローダウンを比較するときに最大値を取ります。多分、巨大なスパイクがあり、時間内に閉じられず、それが原因でフラットなので負けトレードが続出したのでしょう。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

正常な比率での利益（損失）㊧ドローダウンがシャープ係数に近いはずで、あなたの場合は0.1ではなく〜3（7175/2386）ですが、もちろん矛盾はありますが、複数の注文があれば明らかに何かが間違っていますね。

 
pantural

ヘルプからシャープ係数は別の数え方をしています。

"

  • シャープレシオ - この数値は、戦略の有効性と安定性を特徴づける ものです。 ポジションを保有している期間の算術平均利益と、それからの標準偏差の比率を示しています。さらに、ここでは対応する金額を銀行預金に預けた場合の利益であるリスクフリーレートも考慮されている。

"

リスクフリーレート」とは何か、それが問題だ...。

また、私はSi先物の仕事をしているのですが、そこがポイントかも？私はいつも10分の1単位で比率を決めています。

 
アレクセイ・ヴャジミキン


一流銀行の銀行預金（該当通貨）の％、または米国長期国債の％という想定無リスクリターンである。

 
ディミトリ

問題は、端末がどこからデータを取ってくるか...。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

私があなたなら、あなたが見ている数字が本当は何を意味しているのかを考えるわ。

端末は、普通の人が書くものです。例えば、誰もが時々するように、夕方には多すぎて、シャープ比が10分の1になってしまうかもしれません...。少なくともシャープレシオがどの程度になるか、大まかな見当はつけておくべきで、これはストラテジーの最も重要な品質要素である。


追記：通常、端末ではリスクフリーレートは考慮されない。

 
pantural

計算式の説明からは、例えば「ポジションを保有している期間の算術平均利益」をどのように算出するのか、確認する方法がよくわからないのですが？

もしかしたら、数学的な小さな期待値の問題なのでしょうか？

いずれにしても、この数値が高ければ高いほど良いということに気がつき、これは少なからず、分かった上で本レポートをファイルに書き込んでいるのである。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

私の観測では、シャープを1以上に上げることはできていません。それに、まだ他の人のアカウント・グラフで高い値を見たことがないんです。間違っているかもしれませんが。

