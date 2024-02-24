トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1131

ヴィザード_。

何も言いませんよ)))

教えてくれ、批判は甘んじて受ける。

 
mytarmailS:

教えてくれ、大したことはない、批判は受けるが

ゾーンがあちこちにある。

何が起こっているのか、よくわからない。

フラットゾーンがトレンドゾーンを食ってしまった...。

いまのところ、あいまいな判断

 
イゴール・マカヌ

ああ、なるほど...。このスレッドで既にトキシカに尋ねたので、今度はあなたの番です...。ナポレオンが圧迫しないか？

)))


くっそー、何日も前からここでみんなにフロートの探し方を聞いていたのにどこにいたんだよ)))。

まあ、どうせならインジケーターで。


イゴール・マカヌ

フラット」を「連結」に置き換えてください。

チャネル、サイドウェイ、ノコギリ波、密度 )) もあります。

私はフライヤーと呼んでいますが、それに慣れたのでしょう。

 
ヴィザード_。

radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn

ありがとう、音楽OK))

 

また、ペタペタと規則正しく交代することもあるのかなと思いました。

ユーロのスライディングウィンドウを走らせ、関数の特性を記録しました

スペクトル解析をしてみよう)))


すみません、ツリーを間違えて変えてしまいました。


の間隔を予測できることがわかり、フラットなアプローチを予測できれば、それは別のものだ



それとも、正常な変動周期を発見して、Vizardが 笑いに悶えているのかもしれません))

 
mytarmailS:

また、ペタペタと規則正しく交代することもあるのかなと思いました。

ユーロのスライディングウィンドウを走らせ、関数の特性を記録しました

スペクトル解析を行おう)))

の間隔を予測できることが判明し、フラットなアプローチを予測できれば、それはもう何か

価格連鎖の周期は無限大

そして、生理は窓の倍数になります。

この場合、コチエがウィンドウをはみ出すと（ダイナミクスでは100％はみ出します）、エラーが発生します。
 
mytarmailS: あるいは、いつものボラティリティサイクルを見つけただけで、Vizardは 今テーブルの下で笑いに悶えているのかもしれません))

何も言いません)))

 
イゴール・マカヌ

ばんざーい テスターで「曲線」を見るというスレッドですでに書きましたが、新しいレベルの「曲線」に到達したのですね )))

SSAを書いた人からそのような質問を受けるのは不思議だ

それとも、しなかったのでしょうか？

 
ヴィザード_。

何も言わないよ)))

自分で言っちゃったよ )))


そうです、同じサイクルなんです。



 
イゴール・マカヌ

SSAはかっこいいな、いわばマトリクスを使った仕事を思い出して、頭を充電して、予測に関するアイデアも出てきた、じゃあ、軌跡マトリクスをニューラルネットワークに入れよう、そして......。カーブを使うか、読み続けるか、どちらかです ;)

カーブは効かない）

