トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1131

mytarmailS 2018.10.24 13:21 #11301
ヴィザード_。何も言いませんよ)))教えてくれ、批判は甘んじて受ける。

Renat Akhtyamov 2018.10.24 13:31 #11302
mytarmailS:教えてくれ、大したことはない、批判は受けるがゾーンがあちこちにある。
何が起こっているのか、よくわからない。
フラットゾーンがトレンドゾーンを食ってしまった...。
いまのところ、あいまいな判断

mytarmailS 2018.10.24 13:37 #11303
イゴール・マカヌ
ああ、なるほど...。このスレッドで既にトキシカに尋ねたので、今度はあなたの番です...。ナポレオンが圧迫しないか？
)))
くっそー、何日も前からここでみんなにフロートの探し方を聞いていたのにどこにいたんだよ)))。
まあ、どうせならインジケーターで。

イゴール・マカヌフラット」を「連結」に置き換えてください。
チャネル、サイドウェイ、ノコギリ波、密度 )) もあります。
私はフライヤーと呼んでいますが、それに慣れたのでしょう。

Violetta Novak 2018.10.24 13:40 #11304
ヴィザード_。radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCnありがとう、音楽OK))

mytarmailS 2018.10.24 13:43 #11305
また、ペタペタと規則正しく交代することもあるのかなと思いました。
ユーロのスライディングウィンドウを走らせ、関数の特性を記録しました
スペクトル解析をしてみよう)))
すみません、ツリーを間違えて変えてしまいました。
の間隔を予測できることがわかり、フラットなアプローチを予測できれば、それは別のものだ
それとも、正常な変動周期を発見して、Vizardが 笑いに悶えているのかもしれません))

Renat Akhtyamov 2018.10.24 13:54 #11306
mytarmailS:また、ペタペタと規則正しく交代することもあるのかなと思いました。
ユーロのスライディングウィンドウを走らせ、関数の特性を記録しました
スペクトル解析を行おう)))
の間隔を予測できることが判明し、フラットなアプローチを予測できれば、それはもう何か
価格連鎖の周期は無限大
そして、生理は窓の倍数になります。
この場合、コチエがウィンドウをはみ出すと（ダイナミクスでは100％はみ出します）、エラーが発生します。

Vizard_ 2018.10.24 14:01 #11307
mytarmailS:
あるいは、いつものボラティリティサイクルを見つけただけで、Vizardは 今テーブルの下で笑いに悶えているのかもしれません))何も言いません)))

mytarmailS 2018.10.24 14:12 #11308
イゴール・マカヌばんざーい テスターで「曲線」を見るというスレッドですでに書きましたが、新しいレベルの「曲線」に到達したのですね )))SSAを書いた人からそのような質問を受けるのは不思議だ
それとも、しなかったのでしょうか？

mytarmailS 2018.10.24 14:19 #11309
ヴィザード_。何も言わないよ)))自分で言っちゃったよ )))
そうです、同じサイクルなんです。

mytarmailS 2018.10.24 14:25 #11310
イゴール・マカヌSSAはかっこいいな、いわばマトリクスを使った仕事を思い出して、頭を充電して、予測に関するアイデアも出てきた、じゃあ、軌跡マトリクスをニューラルネットワークに入れよう、そして......。カーブを使うか、読み続けるか、どちらかです ;)カーブは効かない）
