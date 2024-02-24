トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1143 1...113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150...3399 新しいコメント Rashid Umarov 2018.11.05 20:01 #11421 pantural。WikipediaはWOの代用品ではありません。Wikipediaは、実際に起こることの全範囲を考慮に入れていません。 ここでhttp://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html 例えば読みます。 実際、一度でも研究室に入ったことがある人なら、SRの配給について知っているはずだ。 このユーザーの指摘は、こちらのビデオで4分30秒から見ることができます -https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0 Видео 6. Считаем коэффициент Шарпа в Экселе - Активные и пассивные портфельные стратегии | Coursera ru.coursera.org Video created by National Research University Higher School of Economics for the course "Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегии". Дорогие слушатели! Вторая неделя нашего курса посвящена изучению активных и пассивных портфельных ... Renat Akhtyamov 2018.11.05 20:04 #11422 ラシード・ウマロフ検索エンジンの使い方を知っているのは良いことです。https://smart-lab.ru/blog/267416.php。 上の書き込みに感動しながら、ただ座ってFXを眺めていました。特にシャープレシオが3を超えていることについて。 そうですね、確かにHFT戦略を作ることは可能ですし、どこかのスレッドでその収益性を示しましたが...。 BUT スプレッドが出たとたんに、すべてがボロボロになる。 逆にトレード回数を減らすと、これもまた良い戦略になるのですが、やはりBUT...。 ああ、こういうFXのトレンドのスリッページ、つまり正しく開いたプレイヤーはまたシャープレシオに殺されるのか・・・。 とにかく、どうやったらそんな高い係数が出るのかもわからないし...。 Rashid Umarov 2018.11.05 20:08 #11423 実は、HFTとシャープ指数の関係については、こんな古い記事もありましたhttp://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy-torgovle-73 記事によると、3万を超えるアカウントのうち、この条件に当てはまるのは31件だけだった。しかし、これらのトレーダーは市場を支配しており、総取引量の47%を占め、売買契約の75%近くで片方または両方の取引側に立っている。1日の平均ポートフォリオは取引量のわずか2％であり、平均的なHFTトレーダーのオーバーナイトポートフォリオは常にゼロである。 ... HFTトレーダーは、リスクの割合に対して平均以上のリターンを得ています。これは一般的に、あらゆるタイプのトレーダーに言えることです。一般に、1年換算したHFTの平均シャープレシオは9.2である。サブカテゴリーは、アグレッシブHFTトレーダー（8.46）が最も低いリスク調整後リターンを示し、パッシブHFTトレーダーはやや良い結果（8.56）、混合企業は最も良い結果（10.46）を達成しました。スプレッドは大きく、全HFTトレーダーの四分位緯度は2.23～13.89である。とはいえ、HFTの低いリターン／リスクでさえ、S&P500のシャープ比（0.31）の7倍である。 Rajiv Sethi: Риск и вознаграждение в высокочастотной торговле www.long-short.pro Известная статья о доходности высокочастотных трейдеров в последнее время привлекает изрядное внимание средств массовой информации. Среди авторов статьи - Андрей Кириленко (Andrei Kirilenko) из Комиссии по фьючерсной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), который при изучении «мгновенного обвала 2010 года» применял... Aleksey Nikolayev 2018.11.05 20:12 #11424 pantural。リサンプル - SRアルゴリズムを捏造する明確な方法として 誰にも気づかれないうちに、さっさとアルゴリズムを変えましょう)))IMHO - ポートフォリオにとってより良いものは、個々のTSにとってあまり良くないかもしれません。通常、TSには「ディールクロージング」の瞬間が明確に定義されており、それによってシャープが算出される。ポートフォリオや資産では、そのような明確なポイントがないため、恣意的に選択することができ、その恣意性に悩まされることはない。 Грааль 2018.11.05 22:57 #11425 ラシード・ウマロフこのユーザーが何を指しているかは、こちらの動画（4分30秒） -https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0 で確認できます。 つまり、panturalの言うとおり、利益と標準偏差の比に1年の日数の根を掛ければいいわけです https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl Sharpe Ratio for Algorithmic Trading Performance Measurement | QuantStart www.quantstart.com When carrying out an algorithmic trading strategy it is tempting to consider the annualised return as the most useful performance metric. However, there are many flaws with using this measure in isolation. The calculation of returns for certain strategies is not completely straightforward. This is especially true for strategies that aren't... Aleksey Nikolayev 2018.11.06 07:44 #11426 グレイルつまり、panturalの言うとおり、利益と標準偏差の比率に1年の日数の根を掛ける必要があるのです https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-plあなたの言っていることは、より正確には「年率換算シャープ」と呼ばれ、「シャープ比」は現在MTで正確にカウントされています。 戦略のパフォーマンス測定については、業界標準として、「シャープ比」は通常「年率換算シャープ」として引用され、リターンが測定される取引期間に基づいて計算されます。 Sharpe Ratio and Its Applications in Algorithmic Trading www.quantinsti.com Sharpe ratio is the ratio of the excess expected return of an investment (over risk-free rate) per unit of volatility or standard deviation. It is a measure for calculating risk-adjusted return. geratdc_ 2018.11.06 10:12 #11427 アレクセイ・ニコラエフIMHO - ポートフォリオにとってより良いものは、個々のTSにとってあまり良くないかもしれません。通常、TSには明確に定義された「ディールクローズ」モーメントがあり、これを用いてシャープを算出する。ポートフォリオや資産にはそのような明確なポイントがないため、恣意的に選択することができ、その恣意性に悩まされることはない。そこでは、どのようなポートフォリオを計算しているのでしょうか？投機的な市場価格に基づいているのでしょうか？発行者のステートメントを一度考え、株式数に対する純資産の比率（簿価）と市場投機価値を比較する必要があるのです。あらゆる種類の比率を計算するとき、誰も何らかの理由で株式の簿価を考慮しないが、それはリスクを計算するための基礎である一方、簿価の周辺で投機的な価格が取引されている場合、成長の可能性がある。それが過大評価されている場合 - そのような株式は割り引かれるべきであるが、再び、我々は報告のダイナミクスを見て - 発行者は、金融からではなく、通常の活動から稼いでいる場合、それとの地獄、そのような株式は、しばらくの間保持することができます。あなたは、バランス価格を取り、取引機器のチャート上でそれを見つける必要があります - そこに水平線を 入れて、株式の投機的な価格の成長/減少の可能性を決定します。ゴミを掘って（投機相場の歴史で、しかもブローカーに調整してもらって）、「g」で聖杯を作りたいのでしょう。半年前、マキシムはすべてインチキだと言った-歴史を教育するためのアドバイザーだ。このような成長・衰退の予測は、特定の指標に対する取引商品の感度をファンダメンタルに分析することによってのみ可能である、というのが彼らの共通認識であった。半年が過ぎ、いくつかの足場と予測器に水をかけているが、彼らの顔はまだ変わっていない。荷車はカーブを曲がった土手のそばの川に、車輪を入れ替えて逆さまのままである・・・。そこにがっかりしています。 geratdc_ 2018.11.06 10:28 #11428 優れたEAには、儲かったか損をしたかの指標しかありません。どちらもできないのであれば、それは悪いEAです。チャートを開くだけ で、完全なゴミを見ることができます。そして、これがEAに教えたいことですか？ここに来て警棒で全員を退散させたい)))) Konstantin Nikitin 2018.11.06 10:31 #11429 geratdc_: 優れたEAの指標はただ一つ、「稼いだか負けたか」です。どちらもできないのであれば、それは悪いEAです。チャートを開く と、まったくゴミのようなもので、これがEAに教えたいことなのか？こっちに来て警棒で全員退散させたい))))))すべてのEAに対応したヘッドを用意する必要があります。最適化は決して冗長なものではありません。 Грааль 2018.11.06 10:35 #11430 アレクセイ・ニコラエフあなたが言っているのは、正確には「年率換算シャープ」で、「シャープ比」は今のMTのままです。 戦略のパフォーマンス測定については、業界標準として、「シャープ比」は通常「年率換算シャープ」として引用され、リターンが測定される取引期間に基づいて計算されます。まさにその通り」とまでは言いませんが、計算式は正しいのですが、トレードを基準に計算するのではなく、日次（時間足など）のリターンを基準に計算する必要があります。そうでなければ、この係数の値に応じて、パフォーマンスに応じて戦略を比較することができます。この数値が取引とその有意に異なる量を使用して計算されている場合、それは重要ではありません、例えば、ある戦略のシャープが0,01で、別のものは5シャープを持っています、それはそれらのどちらが良いか悪いかは明らかではない、唯一の符号（ゼロシャープよりも高いまたは低い）が重要です)。 つまり、パントラは古典的なシャープレシオの話をしているわけではないのですが、それでも彼はそれについて重要な問題を提起しているのです。しかし、私はシャープレシオを使うことを好みません。戦略のパフォーマンスを測る尺度として、最大ドローダウンに対する利益の比率を好んでいます。 1...113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
WikipediaはWOの代用品ではありません。Wikipediaは、実際に起こることの全範囲を考慮に入れていません。
ここでhttp://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html 例えば読みます。
実際、一度でも研究室に入ったことがある人なら、SRの配給について知っているはずだ。
このユーザーの指摘は、こちらのビデオで4分30秒から見ることができます -https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
検索エンジンの使い方を知っているのは良いことです。https://smart-lab.ru/blog/267416.php。
上の書き込みに感動しながら、ただ座ってFXを眺めていました。特にシャープレシオが3を超えていることについて。
そうですね、確かにHFT戦略を作ることは可能ですし、どこかのスレッドでその収益性を示しましたが...。
BUT
スプレッドが出たとたんに、すべてがボロボロになる。
逆にトレード回数を減らすと、これもまた良い戦略になるのですが、やはりBUT...。
ああ、こういうFXのトレンドのスリッページ、つまり正しく開いたプレイヤーはまたシャープレシオに殺されるのか・・・。
とにかく、どうやったらそんな高い係数が出るのかもわからないし...。
実は、HFTとシャープ指数の関係については、こんな古い記事もありましたhttp://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy-torgovle-73
記事によると、3万を超えるアカウントのうち、この条件に当てはまるのは31件だけだった。しかし、これらのトレーダーは市場を支配しており、総取引量の47%を占め、売買契約の75%近くで片方または両方の取引側に立っている。1日の平均ポートフォリオは取引量のわずか2％であり、平均的なHFTトレーダーのオーバーナイトポートフォリオは常にゼロである。
...
HFTトレーダーは、リスクの割合に対して平均以上のリターンを得ています。これは一般的に、あらゆるタイプのトレーダーに言えることです。一般に、1年換算したHFTの平均シャープレシオは9.2である。サブカテゴリーは、アグレッシブHFTトレーダー（8.46）が最も低いリスク調整後リターンを示し、パッシブHFTトレーダーはやや良い結果（8.56）、混合企業は最も良い結果（10.46）を達成しました。スプレッドは大きく、全HFTトレーダーの四分位緯度は2.23～13.89である。とはいえ、HFTの低いリターン／リスクでさえ、S&P500のシャープ比（0.31）の7倍である。
リサンプル - SRアルゴリズムを捏造する明確な方法として
誰にも気づかれないうちに、さっさとアルゴリズムを変えましょう)))
IMHO - ポートフォリオにとってより良いものは、個々のTSにとってあまり良くないかもしれません。通常、TSには「ディールクロージング」の瞬間が明確に定義されており、それによってシャープが算出される。ポートフォリオや資産では、そのような明確なポイントがないため、恣意的に選択することができ、その恣意性に悩まされることはない。
このユーザーが何を指しているかは、こちらの動画（4分30秒） -https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0 で確認できます。
つまり、panturalの言うとおり、利益と標準偏差の比に1年の日数の根を掛ければいいわけです
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
つまり、panturalの言うとおり、利益と標準偏差の比率に1年の日数の根を掛ける必要があるのです
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
あなたの言っていることは、より正確には「年率換算シャープ」と呼ばれ、「シャープ比」は現在MTで正確にカウントされています。
戦略のパフォーマンス測定については、業界標準として、「シャープ比」は通常「年率換算シャープ」として引用され、リターンが測定される取引期間に基づいて計算されます。
IMHO - ポートフォリオにとってより良いものは、個々のTSにとってあまり良くないかもしれません。通常、TSには明確に定義された「ディールクローズ」モーメントがあり、これを用いてシャープを算出する。ポートフォリオや資産にはそのような明確なポイントがないため、恣意的に選択することができ、その恣意性に悩まされることはない。
そこでは、どのようなポートフォリオを計算しているのでしょうか？投機的な市場価格に基づいているのでしょうか？発行者のステートメントを一度考え、株式数に対する純資産の比率（簿価）と市場投機価値を比較する必要があるのです。あらゆる種類の比率を計算するとき、誰も何らかの理由で株式の簿価を考慮しないが、それはリスクを計算するための基礎である一方、簿価の周辺で投機的な価格が取引されている場合、成長の可能性がある。それが過大評価されている場合 - そのような株式は割り引かれるべきであるが、再び、我々は報告のダイナミクスを見て - 発行者は、金融からではなく、通常の活動から稼いでいる場合、それとの地獄、そのような株式は、しばらくの間保持することができます。あなたは、バランス価格を取り、取引機器のチャート上でそれを見つける必要があります - そこに水平線を 入れて、株式の投機的な価格の成長/減少の可能性を決定します。ゴミを掘って（投機相場の歴史で、しかもブローカーに調整してもらって）、「g」で聖杯を作りたいのでしょう。半年前、マキシムはすべてインチキだと言った-歴史を教育するためのアドバイザーだ。このような成長・衰退の予測は、特定の指標に対する取引商品の感度をファンダメンタルに分析することによってのみ可能である、というのが彼らの共通認識であった。半年が過ぎ、いくつかの足場と予測器に水をかけているが、彼らの顔はまだ変わっていない。荷車はカーブを曲がった土手のそばの川に、車輪を入れ替えて逆さまのままである・・・。そこにがっかりしています。
優れたEAの指標はただ一つ、「稼いだか負けたか」です。どちらもできないのであれば、それは悪いEAです。チャートを開く と、まったくゴミのようなもので、これがEAに教えたいことなのか？こっちに来て警棒で全員退散させたい))))))
すべてのEAに対応したヘッドを用意する必要があります。最適化は決して冗長なものではありません。
あなたが言っているのは、正確には「年率換算シャープ」で、「シャープ比」は今のMTのままです。
戦略のパフォーマンス測定については、業界標準として、「シャープ比」は通常「年率換算シャープ」として引用され、リターンが測定される取引期間に基づいて計算されます。
まさにその通り」とまでは言いませんが、計算式は正しいのですが、トレードを基準に計算するのではなく、日次（時間足など）のリターンを基準に計算する必要があります。そうでなければ、この係数の値に応じて、パフォーマンスに応じて戦略を比較することができます。この数値が取引とその有意に異なる量を使用して計算されている場合、それは重要ではありません、例えば、ある戦略のシャープが0,01で、別のものは5シャープを持っています、それはそれらのどちらが良いか悪いかは明らかではない、唯一の符号（ゼロシャープよりも高いまたは低い）が重要です)。
つまり、パントラは古典的なシャープレシオの話をしているわけではないのですが、それでも彼はそれについて重要な問題を提起しているのです。しかし、私はシャープレシオを使うことを好みません。戦略のパフォーマンスを測る尺度として、最大ドローダウンに対する利益の比率を好んでいます。