そう、この視点から問題がどう見えるかを整理してみただけなんだ。
しかし、サイクルの開始を予測する方法を探すことは可能である
しかし、サイクルの開始を予測する方法を探すことができます。
とか、従来の戦略のように「しばらくは大丈夫だろう」と思ってやってしまう。
ニューロニックにトレンドラインを描かせるような
そんなの神話だ、うまくいくわけがない!
残念ながらこれが業界標準です((だから、工場へgg。
例えば、ニューロニックにトレンドラインを描かせるのは些細なことです。
描くのは簡単ですが、意味のあるデータを見つけることができるかどうかです。
やってみてください))
最小極値間の速度と、最大極値間の速度を別々に計算しています。それらがほぼ等しい場合は、トレンドがあることを意味し、真ん中には線ができる。たしかにアルゴリズムは複雑です。
このアルゴリズムによって、価格が跳ね返るライン、つまり線を引くことができるはずです。何の制約もなく（まっすぐなものに縛られることなく）、テ・アモは好きなように、好きなものから線を引いていく...。
この線をアルゴリズムにどう表現するのか？
どのように教えるのですか？
どのようにデータを正規化するのですか？
そして、あなたは簡単と言う)))))
これは、既製のコードや、例によるフィッシャーの アヤメの記事ではなく、ここではすべてのステップが自分自身で発明されなければならず、既製の例を見つけることはできません。
同じことです。学習用データの準備方法