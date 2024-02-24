トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2271

ロールシャッハ

そう、この視点から問題がどう見えるかを整理してみただけなんだ。

しかし、サイクルの開始を予測する方法を探すことは可能である

 
mytarmailS:

と終わり)

 
mytarmailS:

とか、従来の戦略のように「しばらくは大丈夫だろう」と思ってやってしまう。

 
Valeriy Yastremskiy：

ニューロニックにトレンドラインを描かせるような

ロールシャッハ

とか、しばらくは効果があると見込んで普通の作戦のようにやるか。

そんなの神話だ、うまくいくわけがない!

 
mytarmailS:

残念ながらこれが業界標準です((

だから、工場へgg。
 
mytarmailS:

例えば、ニューロニックにトレンドラインを描かせるのは些細なことです。

描くのは簡単ですが、意味のあるデータを見つけることができるかどうかです。

 
Valeriy Yastremskiy：

やってみてください))

 
mytarmailS:

最小極値間の速度と、最大極値間の速度を別々に計算しています。それらがほぼ等しい場合は、トレンドがあることを意味し、真ん中には線ができる。たしかにアルゴリズムは複雑です。

 
Valeriy Yastremskiy：

これは、既製のコードや、例によるフィッシャーの アヤメの記事ではなく、ここではすべてのステップが自分自身で発明されなければならず、既製の例を見つけることはできません。

 
mytarmailS:

同じことです。学習用データの準備方法

