レナト・アフティアモフ

では、物語全体の大きさ分の窓を取れば、最初から最後まで平らになるのですか？

なんで

 
なんで

どうなるんだろう？
 
どうなるんだろう？

(目で見るという選択肢はないのでしょうか？))

 
(目で見るという選択肢はないのでしょうか？))

これはアルゴリズムです;)

見てみようか？

これはアルゴリズムです;)

はてな？

 

また、アルゴリズムの観点から方向性を見出そうとすることも可能です

2つのパラメータが2より小さいときにトレンドとみなす

とフラットで、そのまま7以上

gp <- get_parameters(x[ii])
  
  flat <- gp[1]>=8 && gp[2]>=8
  trend <- gp[1]<2 && gp[2]<2

青色はフラット、ピンク色はトレンドです。

スライディングウィンドウで50点でした。

で、今は200点


パターンをリアルタイムで見分けるには......。それは、歴史上の写真です。

 
まさかリアルタイムで、スライドウィンドウの最後だけ...。しかし、このパターンを事後的にアルゴリズム化する方法すら誰も知らなかったというのが第一のポイントで、第二に、こうしたものをクラスタリングして、おそらく悪くない兆候を得ることができるのです

まあ、私は自分のシステムをアルゴリズムで反転させるという課題があったのですが、やりましたよ。 ブラボーです、ハハ(笑)。

イゴール・マカヌ

第1図に陰影のない部分があるのはなぜですか？

どうすればいいのか まったくわからない。

x1、x2が「1」よりも大きく（トレンド）、「8」よりも小さい（フラット）部分です。

フラットとトレンドの中間的な位置づけです。

いや、そんなことは絶対に信じない、うまくいくとは思わない

 
ヴィザード_。

これはTFではありません。

そうなんです、TFではなく、作例は再現の利便性とスピードを考えて、ランダムな価格で作られたんです。好きなTFを取ることができる。

