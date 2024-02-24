トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1128

今の若い人は、ニューロシェルの良さも知らないし、その復活は今やどんな解析ソフトをも凌駕している。他の端末との関係でMTを比較するようなもので、他の相場分析 ソフトとの関係ではNSが文句なしのトップというだけです。そうですね......ニューラルネットワークユニットは、とにかく恐ろしいほどめちゃくちゃでした。そこの網は猛烈に教え込まれた、など。しかし、そこに込められた思いは、プログラミングに詳しくないトレーダーの心も掴むことでしょう。

すべての作業は、すべてのデータを使って行われ、階層構造もなく、マウス操作だけで10分以内にTSのあらゆる理論が検証されたのです。一年の間に手袋のようにマウスを変えていた記憶がありますが、インジケーターの中に無限ネストを作るのは大変なことなのです。DLLを接続する。布は、社内で最初に書き始めた一人だと記憶しています。そんなことより...。

プログラムを実行すると3つ以上のボタンがありますが、どんな理論もまずそこで検証され、有用であればMTに実装されるという自由度の高さでした。このソフトを使えば、プログラミングにあまり慣れていない人でも、プロ並みのTCを作ることができるようになった。外観は地味ですが、可能性は無限大でした。私の知る限り、もうBUTには対応していませんので、宣伝ととらないでください。

どうしても復活させたいんです。他人のコードを拾ってくるのではなく、戦略やシステム構築のアプローチ全体の考え方を取り入れて、ゼロからこのようなプログラムを書く......。

投資も必要だし、プログラマーも神から来た人でなければならないことは、かつてクロットが自分について言ったように明らかである。ウィザード(Wizard)とはよく言ったものだ。彼は、地獄のようなプログラミングをすることでしょう。ちなみにレシェトフもその一人だ。彼は夜な夜な私がコードをめちゃくちゃにするのを見て逆上しているに違いない、でも必ず直すから......。

私はこのプロジェクトを必ず立ち上げますが、NSの現在の技術を使ったより現代的なものになりますし、トレーダーが強要されてプログラマーになることを考えると、そのような製品の需要はまさに膨大なものになると信じています。そして、コードはありません。もし投資家やプログラマーがこのメッセージを読んだら、プライベートで連絡を取って、私がどう見ているかを議論してください。しかし、このプログラムはplaystoreからのスプラッシュダウンロードになります.........。

 
ヴィザード_。

これだけのことが、チャート上のequiの出力を含めて、Rで10行で行われています)))

あのさ、R-kaでネットワークや他の分類器にフィットネス関数を教えるにはどうしたらいいの？ 全部ググったけど見つからなかったんだ((

それとも、GAがなければ、そのようなトレーニングは原理的に不可能なのでしょうか？

 
Vizard_：

ガがないわけではない、わからない。ガラケーをしたのですか？

正直なところ？試したこともないのに...。オンラインテストモードで 何度か失敗して、急に興味を失いましたが、いつかまた戻ってくるかもしれません...。

相関やユークリッド距離の代わりに、コインテグレーションが非常によく機能します（Dickey Fullerのテスト）。


適応性のあるものを作りたいが、知識がない

ノバヤ

もういいや))

彼はあなたを喜ばせるために...いちゃついてるんです;)

ノバヤ

多すぎてもダメ、少なすぎてもダメ、必ず黄金平均があるはず、つまり対策です)))

ほんとだ）

 

ニュースを読んで、写真に興味を持ち、写真で検索してみたら、結果が出た。

もし、googleがAIをこれだと判断したら、画像は...。

それで...さて、早速ですが、皆さん目を細めて、誰

ここで番組や指標を見ることができるのは？

;)

 
イゴール・マカヌ

だからさて、みんながどれだけ早く目を細めて、誰がどんなプログラムや指標をここに見る か？

;)


左のモニターには、何やら分布図が描かれています。はい？ダメ？

 
エフゲニー・チュマコフ


左のモニターには、何やら分布図が描かれています。はい？ダメ？

どうしてわかるんですか、もしわかれば...ここに座っていれば儲かるのに！！ でも、いい写真ですね。;)

 
エフゲニー・チュマコフ


左のモニターには、何やら分布図が描かれています。はい？ダメ？

いや、「大人」の人が働いていて、分配金がないのだと思います。

 
エフゲニー・チュマコフ


左のモニターには、何やら分布図が描かれています。はい？ダメ？

いつもの横長ボリューム!!!お前たち、どこから来たんだ？)) あ、ここがFXのフォーラムであることを忘れていました)

