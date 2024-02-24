トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 564 1...557558559560561562563564565566567568569570571...3399 新しいコメント forexman77 2018.01.11 21:12 #5631 私が考えていたのは、こんなことです。あらゆるネットワークの実装がありますが、いろいろと複雑な計算式があります。誰かが「解読」してくれるなら、私はμlで暗号化することができます。そうすれば、いろいろな手法に触れることができます。この提案はいかがでしょうか？ あるいは自分で勉強して、その後は誰にも見せないようにする）。 Yuriy Asaulenko 2018.01.11 21:23 #5632 FXMAN77 です。私が考えていたのは、こんなことです。あらゆるネットワークの実装がありますが、いろいろと複雑な計算式があります。誰かが「解読」してくれるなら、私はμlで暗号化することができます。そうすれば、いろいろな手法に触れることができます。この提案はいかがでしょうか？ または、自分で勉強して、後で誰にも見せない)いや、そのような提案も）。NSを適用するためのソフトウェアは、すでに山ほど書かれています。システムをデバッグして、APIでMQLと接続するのです。MQLからは、データや取引 機能の配信が求められています。しかも、何も書かなくていいんです（笑)。 Aleksey Terentev 2018.01.11 21:29 #5633 ユーリイ・アサウレンコまさか、そんな提案)。NSを適用するためのソフトウェアは、すでにたくさん書かれています。そこでシステムをデバッグし、APIでMQLと接続するのです。MQLからは、データや取引 機能の配信が求められています。また、何も書く必要はありません）。+1 forexman77 2018.01.11 21:31 #5634 ユーリイ・アサウレンコまさか、そんな提案)。NSを適用するためのソフトウェアは、すでにたくさん書かれています。そこでシステムをデバッグし、APIでMQLと接続するのです。MQLからは、データや取引 機能の配信が求められています。しかも、何も書かなくていいんです（笑)。もう言ってるじゃないですか。私は、他人のコードを信用することに慣れていません。もしかしたら、そのコードにはエラーが含まれているかもしれませんし、間違っているかもしれません。自分が何をテストしているのか、それがどういう意味を持つのかを理解しなければならないようです。だから、私の逃げ道は、PythonやRを勉強して、ライブラリに目を通して、そこに何があるのかを理解することです。ちなみに、ニューラルネットワークを使わなくても、先物の曲率はあなたよりずっと悪くありません。 削除済み 2018.01.11 21:35 #5635 ユーリイ・アサウレンコちなみに、それはあなたのおかげであることが大きいです。私が最初にレシェトフの記事のリンクを教えてくれたのは、あなたでした。使い方の例は少ないが、馬具の位置が理解できる記事だった。私自身は最終的にモンテカルロに行き着いたので、Googleにそのような手法があるのかどうかはわかりません。RLも知らないが、あなたの簡単な説明では、私の手法に似ているようだ。モンテカルロでググってみた -https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf ただ、これはかなり違うんですよね。明日、M-Cの記事をもっとググってみます。入門書ですが、明日にでも読みます :)http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html 削除済み 2018.01.11 21:37 #5636 FXMAN77 です。 もう言ってるじゃないですか。まあ、他人のコードを信用するのに慣れていないだけで、もしかしたら間違いがあるかもしれないし、全く正しくないかもしれない。やはり、何をテストしているのか、その裏にはどんな意味があるのかを理解する必要がありそうですね。だから、私の逃げ道は、PythonやRを学んで、ライブラリに目を通して、そこに何があるのかを理解することなんです。ターミナルに付属するalglibライブラリは、すでに多層Perspectronとランダムフォレスト...の実験を持っているので、何も書く必要はない。これらは基本的にベーシックなモデルで、他のパッケージのものはその上にアドオンしているだけで、基本は同じものを使っています。 forexman77 2018.01.11 21:45 #5637 マキシム・ドミトリエフスキー ターミナルに標準装備されているalglibライブラリには、すでに多層ペルセプトロンとランダムフォレスト...の実験があるので、何も書く必要はない。これらは基本的にベーシックなモデルで、他のパッケージのものはその上にアドオンしているだけで、基本は同じものを使っています。解いて勉強してみます、ライブラリのランダムフォレストの 名前は何でしょうか、そこに具体的な名前があるのでしょうか。 削除済み 2018.01.11 21:46 #5638 FXMAN77 です。 ほぐして調査してみます、ランダムフォレストはライブラリでは何と呼ばれているのか、具体的にそこに名前があるのか？CDecisionForestヘルプhttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/ Yuriy Asaulenko 2018.01.11 21:49 #5639 FXMAN77 です。 もう言ってるじゃないですか。まあ、他人のコードを信用するのに慣れていないだけで、もしかしたら間違いがあるかもしれないし、全く正しくないかもしれない。やはり、何をテストしているのか、そこにどんな意味があるのかを理解する必要があるようです。ですから、私の解決策は、PythonやRを学び、そしてライブラリに目を通して、そこに何があるのかを理解することです。現代のOOPの概念は、オブジェクトの内部構造について全く何も知らなくてもよい（あるいは知らなくてもよい）ことを意味しています。インターフェースのみ。このように、電気ケトルのデバイスを知らないことが、その使用を妨げることは全くない。通常、このようなソフトウェアは十分に文書化されており、すでに何千人ものユーザーによってテストされ、その性能に疑問の余地はありません。PythonやRについては、NSで使っていないので何とも言えません。scaffoldとNSの観点から内部端末ライブラリに関しては、IMHO、ベストな選択ではありません。 forexman77 2018.01.11 21:49 #5640 マキシム・ドミトリエフスキー CDecisionForestヘルプhttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/ありがとうございます。勉強になることでしょう。 1...557558559560561562563564565566567568569570571...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この提案はいかがでしょうか？あるいは自分で勉強して、その後は誰にも見せないようにする）。
いや、そのような提案も）。
NSを適用するためのソフトウェアは、すでに山ほど書かれています。システムをデバッグして、APIでMQLと接続するのです。MQLからは、データや取引 機能の配信が求められています。しかも、何も書かなくていいんです（笑)。
NSを適用するためのソフトウェアは、すでにたくさん書かれています。そこでシステムをデバッグし、APIでMQLと接続するのです。MQLからは、データや取引 機能の配信が求められています。また、何も書く必要はありません）。
もう言ってるじゃないですか。私は、他人のコードを信用することに慣れていません。もしかしたら、そのコードにはエラーが含まれているかもしれませんし、間違っているかもしれません。自分が何をテストしているのか、それがどういう意味を持つのかを理解しなければならないようです。
だから、私の逃げ道は、PythonやRを勉強して、ライブラリに目を通して、そこに何があるのかを理解することです。
ちなみに、ニューラルネットワークを使わなくても、先物の曲率はあなたよりずっと悪くありません。
ちなみに、それはあなたのおかげであることが大きいです。私が最初にレシェトフの記事のリンクを教えてくれたのは、あなたでした。使い方の例は少ないが、馬具の位置が理解できる記事だった。
私自身は最終的にモンテカルロに行き着いたので、Googleにそのような手法があるのかどうかはわかりません。
RLも知らないが、あなたの簡単な説明では、私の手法に似ているようだ。
モンテカルロでググってみた -https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf ただ、これはかなり違うんですよね。
明日、M-Cの記事をもっとググってみます。
入門書ですが、明日にでも読みます :)
http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html
ターミナルに付属するalglibライブラリは、すでに多層Perspectronとランダムフォレスト...の実験を持っているので、何も書く必要はない。これらは基本的にベーシックなモデルで、他のパッケージのものはその上にアドオンしているだけで、基本は同じものを使っています。
解いて勉強してみます、ライブラリのランダムフォレストの 名前は何でしょうか、そこに具体的な名前があるのでしょうか。
CDecisionForest
ヘルプhttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/
現代のOOPの概念は、オブジェクトの内部構造について全く何も知らなくてもよい（あるいは知らなくてもよい）ことを意味しています。インターフェースのみ。
このように、電気ケトルのデバイスを知らないことが、その使用を妨げることは全くない。
通常、このようなソフトウェアは十分に文書化されており、すでに何千人ものユーザーによってテストされ、その性能に疑問の余地はありません。
PythonやRについては、NSで使っていないので何とも言えません。scaffoldとNSの観点から内部端末ライブラリに関しては、IMHO、ベストな選択ではありません。
ありがとうございます。勉強になることでしょう。