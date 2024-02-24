トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 564

私が考えていたのは、こんなことです。あらゆるネットワークの実装がありますが、いろいろと複雑な計算式があります。誰かが「解読」してくれるなら、私はμlで暗号化することができます。そうすれば、いろいろな手法に触れることができます。

この提案はいかがでしょうか？

あるいは自分で勉強して、その後は誰にも見せないようにする）。
 
FXMAN77 です。

または、自分で勉強して、後で誰にも見せない)

いや、そのような提案も）。

NSを適用するためのソフトウェアは、すでに山ほど書かれています。システムをデバッグして、APIでMQLと接続するのです。MQLからは、データや取引 機能の配信が求められています。しかも、何も書かなくていいんです（笑)。

 
ユーリイ・アサウレンコ

+1
 
ユーリイ・アサウレンコ

もう言ってるじゃないですか。私は、他人のコードを信用することに慣れていません。もしかしたら、そのコードにはエラーが含まれているかもしれませんし、間違っているかもしれません。自分が何をテストしているのか、それがどういう意味を持つのかを理解しなければならないようです。

だから、私の逃げ道は、PythonやRを勉強して、ライブラリに目を通して、そこに何があるのかを理解することです。

ちなみに、ニューラルネットワークを使わなくても、先物の曲率はあなたよりずっと悪くありません。


ユーリイ・アサウレンコ

ちなみに、それはあなたのおかげであることが大きいです。私が最初にレシェトフの記事のリンクを教えてくれたのは、あなたでした。使い方の例は少ないが、馬具の位置が理解できる記事だった。

私自身は最終的にモンテカルロに行き着いたので、Googleにそのような手法があるのかどうかはわかりません。

RLも知らないが、あなたの簡単な説明では、私の手法に似ているようだ。

モンテカルロでググってみた -https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf ただ、これはかなり違うんですよね。


明日、M-Cの記事をもっとググってみます。

入門書ですが、明日にでも読みます :)

http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html

FXMAN77 です。

ターミナルに付属するalglibライブラリは、すでに多層Perspectronとランダムフォレスト...の実験を持っているので、何も書く必要はない。これらは基本的にベーシックなモデルで、他のパッケージのものはその上にアドオンしているだけで、基本は同じものを使っています。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

解いて勉強してみます、ライブラリのランダムフォレストの 名前は何でしょうか、そこに具体的な名前があるのでしょうか。

FXMAN77 です。

CDecisionForest

ヘルプhttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/

 
FXMAN77 です。

現代のOOPの概念は、オブジェクトの内部構造について全く何も知らなくてもよい（あるいは知らなくてもよい）ことを意味しています。インターフェースのみ。

このように、電気ケトルのデバイスを知らないことが、その使用を妨げることは全くない。

通常、このようなソフトウェアは十分に文書化されており、すでに何千人ものユーザーによってテストされ、その性能に疑問の余地はありません。

PythonやRについては、NSで使っていないので何とも言えません。scaffoldとNSの観点から内部端末ライブラリに関しては、IMHO、ベストな選択ではありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ありがとうございます。勉強になることでしょう。

