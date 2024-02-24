トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1124

とはいえ、フォワードがトレーニーの後ろにいることに何の違いがあるのでしょうか？サンプルが重なっていない場合それらは単なる点の集合であり、何のつながりもない（予測変数の遅れのため、わずかな深さでつながっているのかもしれない）。

招待状の作り方については、@fxsaberに お問い合わせください。

招待状を@で送ってもダメだった。どういうことなのか理解できない。書き込みが削除されたような気がします。

この夜は、あなたの天才ぶりに捧げましょう :)

スクリーンショットのように、トレイの後ろにフォワードパスをすることはできないと書いているメッセージを受け取りましたが...それは理不尽だと判断しました。

 
書き込みが削除されたような気がします。

残念なことに、このスレッドで誰かがこのような書き込みの仕方をし、みんながそれを拾ってしまっている...。wrote, read-ster-....バカだけど、みんなそうしてるんだ ))))

 
スクリーンショットのように、トレイの後ろではフォワードができないと書いていたことについてはありましたが......理不尽だということになりましたね。

  1. コチエの一部を取り出して、細かい最適化を施したのです。
  2. そして、前の作品と交差していない別の作品を取り、その上でp1を使ったより良いトラバースを実行しました。
  3. そうですね......たまたま、間隔p2がp1より前に来ているんです。いずれにせよ、定義上OOSです。
正直、TSは載せたくないと思っていたのですが...。説明文に「誰でも再現可能な結果」と書いてあります。だから、OOSをする前ではなく、後にすることを妨げるものは何もないのです。他のシンボルでも同じ設定で実行し、SB価格を最適化 した結果をご覧ください。
 
ありがとうございました。
 

最後の会話で少し話がずれたかもしれませんが、私は自分のウンコと一緒です))

以下はその流れです。

返品処理

このようなプロセスで仕事をすることは可能なのでしょうか？


PS 追加を決定しました。

スタット特性・分布。

平均値 -0,009291
標準偏差 0,006621116269177
モーダ -0,63
中央値 -0,02
第一四分位値 -0,48
第3四分位値 0,46
分散 0,438391806499655
標準偏差 0,662111626917739
歪度 124,153537683068
歪度 -3,44981839625978
範囲 31,54
最小 -20,5
最大 11,04
合計 -92,91
金額 10000
なぜかわからないけど

))))))あなたの言う通り、ブルもベアもほとんどそうだし、ラーンだけ誤差を最適化し、その上、小さな...を見せる人もいる。議論として後ろ向きということです。あなたの言う「儲かる取引」ができるように祈っています。ひょっとして、PAMMをお持ちですか？あるいは、レンタカーのショールームで受講する「成功するトレード」講座？

もう一度、バックテストは、Expert Advisorのランダム性についてあなたの主張が虚偽で あることを示す議論として示されます。なぜなら、それはテスターでExpert Advisorの有益な取引のように、ランダムに問題を解くことは不可能であることを鼻をかむ小学生でさえ知っているからです。

自分の主張を通したいのであれば、空威張りするのではなく、例を挙げて根拠を示せ。

そして、「成功した取引」というのは、アルゴトレーダーにとってプロフェッショナルな頭痛の種であるようです

そして、競合他社の前で失敗しないように頬を膨らませ、ポストをこすっている人、それは誰の目にも明らかだと思います:)
 
私は 実践者です。


その通り、SBでもトレーニングサンプルに合わせるのはELEMENTARYであることは鼻くそみたいな小学生でもわかるので、これは全く論証ではなく、IDIOTISMであると言えます。

トレーニング用サンプルの調整は全く必要なく、通常、トレーニング用、検証用、テスト用にサンプルが分けられます。私たちは、それを訓練で学びますが、検証での誤差を最適化し、彼らのデータでの誤差を最適化するために完全なクリティネスとして、それは...学術的な実験であれば別ですが、そうでない場合はすべてTESTで実行し、結果を得ることになります。

ショックだ...サンプルに何らかのマッシュアップを最適化し、その上での「結果」を論拠として示すなんて、小学生どころかイマドキの人ですね、残念です。

一体何が言いたいんだ？サンプル数の話でもなく、だからうちのニアマーケットメーカーはフォワードの方を表示しないのだろう...なんて)))笑罪

私も4週間でトレーニングしていますが、私は長い間ロボットの取引をしているので、あなたは私をその不謹慎と呼ぶことはできませんので、あなたが近い市場の男について私を意味しないことを望みます?私は実践者です。

 

まあ君はグレイルや減量トレーニングのサイトを持ってないし、カーブスで逆ギレして反論しないし、いや君のことではないんだけどね。

ふぅ...。ということで、一安心。今日、グラレピチャリで 謝罪するためのお約束の動画について改めて思い出しました。紛れもない切り札を手にしたとき、私はそれを作ろうと思うのだが......。:-)

 
毒性


あなたは再び虚偽の文章を書きました。そもそも私が示したフォワードテストは、一部の人と違って私の投稿を捏造するものではありません。

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338

投資家アカウントのパスワードも伝え、新鮮なスクリーンショットがこちらです。


不思議なことに、しかし利益は上がり続け、それを説明するものがないのであれば、一切投稿しない方がいい、私は質問を撤回し、他の人を笑わせます。

