トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1124

fxsaber 2018.10.19 22:27 #11231

マキシム・ドミトリエフスキー

Igor Makanu 2018.10.19 22:34 #11233

fxsaber 2018.10.19 22:46 #11234

マキシム・ドミトリエフスキー

Алексей Тарабанов 2018.10.19 22:52 #11235

ありがとうございました。

Violetta Novak 2018.10.20 10:39 #11236

Ivan Negreshniy 2018.10.20 13:59 #11237

Mihail Marchukajtes 2018.10.20 14:24 #11238

Mihail Marchukajtes 2018.10.20 14:34 #11239

Ivan Negreshniy 2018.10.20 14:34 #11240
とはいえ、フォワードがトレーニーの後ろにいることに何の違いがあるのでしょうか？サンプルが重なっていない場合それらは単なる点の集合であり、何のつながりもない（予測変数の遅れのため、わずかな深さでつながっているのかもしれない）。招待状の作り方については、@fxsaberに お問い合わせください。
招待状を@で送ってもダメだった。どういうことなのか理解できない。書き込みが削除されたような気がします。
この夜は、あなたの天才ぶりに捧げましょう :)
スクリーンショットのように、トレイの後ろにフォワードパスをすることはできないと書いているメッセージを受け取りましたが...それは理不尽だと判断しました。
残念なことに、このスレッドで誰かがこのような書き込みの仕方をし、みんながそれを拾ってしまっている...。wrote, read-ster-....バカだけど、みんなそうしてるんだ ))))
最後の会話で少し話がずれたかもしれませんが、私は自分のウンコと一緒です))
以下はその流れです。
返品処理
このようなプロセスで仕事をすることは可能なのでしょうか？
PS 追加を決定しました。
スタット特性・分布。
))))))あなたの言う通り、ブルもベアもほとんどそうだし、ラーンだけ誤差を最適化し、その上、小さな...を見せる人もいる。議論として後ろ向きということです。あなたの言う「儲かる取引」ができるように祈っています。ひょっとして、PAMMをお持ちですか？あるいは、レンタカーのショールームで受講する「成功するトレード」講座？
もう一度、バックテストは、Expert Advisorのランダム性についてあなたの主張が虚偽で あることを示す議論として示されます。なぜなら、それはテスターでExpert Advisorの有益な取引のように、ランダムに問題を解くことは不可能であることを鼻をかむ小学生でさえ知っているからです。
自分の主張を通したいのであれば、空威張りするのではなく、例を挙げて根拠を示せ。
そして、「成功した取引」というのは、アルゴトレーダーにとってプロフェッショナルな頭痛の種であるようです
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論と実践（トレーディングとその先にあるもの）
2018.10.20 11:39
まあ、私は個人的に特定の人とコミュニケーションして、その瞬間に自分の利益や娯楽のために、しかし潜在的な競争相手に一斉に教えるつもりはない、したがって、自分自身の後を拭いて、他の誰がまた、理由を知らないか、仮定しません。
トレーニング用サンプルの調整は全く必要なく、通常、トレーニング用、検証用、テスト用にサンプルが分けられます。私たちは、それを訓練で学びますが、検証での誤差を最適化し、彼らのデータでの誤差を最適化するために完全なクリティネスとして、それは...学術的な実験であれば別ですが、そうでない場合はすべてTESTで実行し、結果を得ることになります。
私も4週間でトレーニングしていますが、私は長い間ロボットの取引をしているので、あなたは私をその不謹慎と呼ぶことはできませんので、あなたが近い市場の男について私を意味しないことを望みます?私は実践者です。
まあ君はグレイルや減量トレーニングのサイトを持ってないし、カーブスで逆ギレして反論しないし、いや君のことではないんだけどね。
ふぅ...。ということで、一安心。今日、グラレピチャリで 謝罪するためのお約束の動画について改めて思い出しました。紛れもない切り札を手にしたとき、私はそれを作ろうと思うのだが......。:-)
訓練用サンプルは全く調整する必要がなく（最適化）、通常は訓練用、検証用、試験用にサンプルを分けています。私たちは、それを訓練で学びますが、検証での誤差を最適化し、彼らのデータでの誤差を最適化するために完全なクリティネスとして、それは...学術的な実験であれば別ですが、そうでない場合はすべてTESTで実行し、結果を得ることになります。
あなたは再び虚偽の文章を書きました。そもそも私が示したフォワードテストは、一部の人と違って私の投稿を捏造するものではありません。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338
投資家アカウントのパスワードも伝え、新鮮なスクリーンショットがこちらです。
不思議なことに、しかし利益は上がり続け、それを説明するものがないのであれば、一切投稿しない方がいい、私は質問を撤回し、他の人を笑わせます。