脳に異常があるのでは？この "フォワード "ってなんだ？ノイズ(10日分)を調整し、デモでこのランダムを実行したんですね。何が起こるか」を見る必要はなく、あらかじめ分かっている。
二学者のために：フォワードは、最小200トランザクション（ちょうど精緻化のためのヒントとして）、通常の1000から3000の取引SR>3場合、SR<3場合は、さらに多くの取引の必要性は、訓練時に見ることができなかったデータに、年間分での訓練を受けて、2月3日のためにテスト、または優れた3-5年、年間でのテストとコースのテストは未来から取る）)))。神に誓って、幼稚園、ジプシーベア、ニアーマーケット、くたばれ...。
おいおい、そんなの気にすんなよ。彼は10日間訓練を受けたが、このジャンルのルールでは、モデルは長くは続かないのだ。という疑問があります。彼は次の最適化でこの結果を繰り返すことができるだろうか::。
お前はどうかしてるぜ)あなたは私たちのアイドルであり、教師であり、指導者であり...お前は俺たちのアイドルであり、師匠であり、メンターだ...!）
OOO もう重砲が来ているようで、酔っています...。♪ Hold on to me, seven of you ♪)
脳みそに情報が必要なんだから、せめて裏付けを示さないと、今までの虚偽の投稿から判断して、無為なゴミになるのでは...。
1つのランダムで。2つ目は、追加をお願いするのはやめてください、よだれが出ます。
いくつかの時間は、任意のラム、良いに動作します)))です。）
あのさ、この例でOOSがカッコいいと思ってるの？そんなことはないと思うのですが......。教えてくれ、こういう時はどうするんだ？
ミーシャ、私はそこで何もしません))))ただ、マーケットを見て、リアルトレードと比較することくらいでしょうか（笑)。
つまり、この特定の最適化のユーザーの9割は、ロボットを消してしまう可能性が高いということです。ドローダウンが大きすぎる。そんな時、不思議に思うのです。なんだ、ただのバランス崩壊か、巻き返しか。それは、ただ......あくまで初心者のための情報です。実際の取引における問題は、別の種類のものだ......。
いいか、みんな、俺はメートル法のチェックで少し震えているんだ、これを解決するために必要なのは、答えを手助けすることなんだ。
javaでは、次のような式になります。
double[] pattern = min.get(i);, minはarray-listで、この例では文字列全体がpatternに渡されています。
この文字列をパターンに渡す必要があるのですが、1〜5要素までしか渡さず、5〜10要素目は別の変数に渡す必要があります。何かアイデアはありますか？
ミーシャ そこでは何もしません))))これは1ランダムでガラケーを作る例です、それ以上はありません)))
でちゃんとしたモデルをやりたいのであれば、こういう質問をする必要はないんです。
を目で見て推測するのではなく、マークされたデータのAOSを見ながら、エクイ
を100回繰り返したところです。キャンドルカラーの0.7は良いが、あなたのそれはゴミのようだ...。
モの古典的な使い方を説明しました。私はあなたにPを与え、あなたはすべてを持っていましたが、...
また見逃したのか、月曜から出勤))))
ええ、まあ...働いててよかったと思うのはガスプロムじゃないんだからさ。自分の分野ではgoogleだが...。:-)
吐き出せ！どこで、どんな仕事をしているか楽しもうよ...。
しかもjavaの助けを借りて？以上です......。一本の線と思えばいいんです。リスト内の文字列要素にアクセスする方法がわかりません。もう直感でいろいろ試したけど、もうダメだ。そして、あなたはそれをそこに置くと言う...。と、仕事の話ではなく、全体の話をしているのですが......。
そう、あなたはマキシマリストであり、サドマゾヒストなのです。まあ、200件はまだしも、1,000～3,000件はもうコケるんですけどね）。それに、何人もの楽器を3年間も訓練するのはナンセンスです。2年 - これは市場の変化によるシステムの寿命です。私のシステムでも、1日4回から10回の取引を2年間続けると、死ぬまでに約2000回の取引をすることになります。
1年前のデータから学ぶのは、時間の無駄です。トレーニングやテストは、前の6カ月がすべてです。合計で〜600トレードになります。とはいえ、3年3000件の契約がいいというのは論外だ。うん、いいんだけど、どこで手に入れるの？
ここでもう一つ問題になるのは、何を基準に教えるか、何を基準にテストするかということです。この3ヶ月で教える方が理にかなっているように思います。それから、以前のものでのテストも必要です。しかし、これまでのものを教えるということは、すでに長い間、欠けていたものを教えるということです。
だから、市場を硬直的に保存されたシステムとして捉えると、この理論は良いのである。イモト 数ヶ月の間でも市場は大きく変化します。