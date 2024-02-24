トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2265 1...225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.01.03 18:25 #22641 ロールシャッハ： ペア取引と同じくだりで、いい感じのスプレッドを探しても、オーズではすぐに力尽きるんです。 どうしよう Renat Akhtyamov 2021.01.03 18:40 #22642 ロールシャッハ： ペア取引も同じで、いいスプレッドがあると思ったら、大引けですぐに無くなってしまうのです。 エヴァとシフ、10日間 削除済み 2021.01.03 18:51 #22643 Renat Akhtyamov： ぜんじゅつMOが一番カッコよくフィットする、テスターではできないことno other explanation yet 理解し、2600ページがフィットのために書かれた Renat Akhtyamov 2021.01.03 18:52 #22644 Vladimir Baskakov: みんな、新人に説明してくれ、MoDとFXは何の関係があるんだ、どこに関係があるんだ？ すでに上記で説明したとおりです。 Expert Advisorが最適です、テスターでは無理です。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論、実践、トレーディングとその先へ mytarmailS さん 2020.12.24 11:08 Strategy Testerのパラメータの自動選択の使い方がわからない、原始的な機械学習になっている。 no other explanation yet Rorschach 2021.01.03 19:11 #22645 Renat Akhtyamov： エヴァとチフ、生後10日目 そして、その前に広がっていたのが7から16までの履歴でスプレッドを構築すると、16以降はスプレッドが広がっていく。 Renat Akhtyamov 2021.01.03 19:39 #22646 ロールシャッハ： それ以前は、広がっていたのです。7から16までの履歴でスプレッドを構築すると、16以降はスプレッドが広がっていく。 大丈夫 さあ mytarmailS 2021.01.03 19:42 #22647 mytarmailS: ニューラルネットワークをフィットネス機能でトレーニングする実験を少しずつ続けているのですが・・・。私はこのような適性関数の表現方法を思いつきました。利益を最大化するようにネットワークを教えるのではなく、「素敵な収入グラフを最大化する」ようにネットワークを教えようとしたのです。最も見栄えのする利益のグラフ」とは？ 直線増加線と利益のグラフの相関係数 と定義される。 トレース 20k テスト 20k 基準：「最も美しい収入のグラフ」（前述）＋手数料2倍 ニューラルネットワークの訓練が不十分で、大きなサンプルに対してニューロンの数が少なすぎる。 しかし、この基準は、最大所得よりも株式によってよりよくモデルを記述していることが明らかです。 Mikhail Mishanin 2021.01.03 19:42 #22648 ロールシャッハ： それ以前は、広がっていたのです。7から16までの履歴でスプレッドを構築すると、16以降はスプレッドが広がっていく。 ありがとうございました。3つの投稿をとても面白くしていただきました！心から感謝します。 特に魂に響きました。 "ファンタジー・コンチネンタル "で... "ダークネス "です。ダークネス工場" Mikhail Mishanin 2021.01.03 19:49 #22649 mytarmailS: トレイン20kテスト 20k基準 - 「最も美しい収入のグラフ」（前述）＋ダブルコミッションニューロニクスのトレーニングが不十分である。が、この基準は明らかに最大利益よりもエクイティでより良いモデルを記述しています。 提案 - 20kのトレースをさらに3つに分割し 基準 -「最高に美しいインカムグラフ」（前述）＋ダブル・コミッション - それを補う＋3つのセグメントで最大限に類似して いること つまり、3つのプロットの平均的な「美しさ」が優れているだけでなく、3つのプロットの最小と最大の「美しさ」の差が最小であるべきなのです。 削除済み 2021.01.03 20:19 #22650 mytarmailS: トレイン20kテスト 20k基準 - 「最も美しい収入のグラフ」（前述）＋ダブルコミッションニューロニクスのトレーニングが不十分である。が、この基準は明らかに最大利益よりもエクイティでより良いモデルを記述しています。 大丈夫、月商1兆円のマーケットへ。 1...225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうしよう
エヴァとシフ、10日間
ぜんじゅつ
MOが一番カッコよくフィットする、テスターではできないこと
みんな、新人に説明してくれ、MoDとFXは何の関係があるんだ、どこに関係があるんだ？
すでに上記で説明したとおりです。
Expert Advisorが最適です、テスターでは無理です。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論、実践、トレーディングとその先へ
mytarmailS さん 2020.12.24 11:08
Strategy Testerのパラメータの自動選択の使い方がわからない、原始的な機械学習になっている。
そして、その前に広がっていたのが7から16までの履歴でスプレッドを構築すると、16以降はスプレッドが広がっていく。
大丈夫
さあ
ニューラルネットワークをフィットネス機能でトレーニングする実験を少しずつ続けているのですが・・・。
私はこのような適性関数の表現方法を思いつきました。利益を最大化するようにネットワークを教えるのではなく、「素敵な収入グラフを最大化する」ようにネットワークを教えようとしたのです。
最も見栄えのする利益のグラフ」とは？ 直線増加線と利益のグラフの相関係数 と定義される。
トレース 20k
テスト 20k
基準：「最も美しい収入のグラフ」（前述）＋手数料2倍
ニューラルネットワークの訓練が不十分で、大きなサンプルに対してニューロンの数が少なすぎる。
しかし、この基準は、最大所得よりも株式によってよりよくモデルを記述していることが明らかです。
ありがとうございました。3つの投稿をとても面白くしていただきました！心から感謝します。
特に魂に響きました。
"ファンタジー・コンチネンタル "で...
"ダークネス "です。ダークネス工場"
提案 - 20kのトレースをさらに3つに分割し
基準 -「最高に美しいインカムグラフ」（前述）＋ダブル・コミッション - それを補う＋3つのセグメントで最大限に類似して いること
つまり、3つのプロットの平均的な「美しさ」が優れているだけでなく、3つのプロットの最小と最大の「美しさ」の差が最小であるべきなのです。
