ロールシャッハ

ペア取引と同じくだりで、いい感じのスプレッドを探しても、オーズではすぐに力尽きるんです。

ロールシャッハ

エヴァとシフ、10日間


Renat Akhtyamov：

ぜんじゅつ

MOが一番カッコよくフィットする、テスターではできないこと

理解し、2600ページがフィットのために書かれた
 
Vladimir Baskakov:
みんな、新人に説明してくれ、MoDとFXは何の関係があるんだ、どこに関係があるんだ？

すでに上記で説明したとおりです。

Expert Advisorが最適です、テスターでは無理です。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーディングにおける機械学習：理論、実践、トレーディングとその先へ

mytarmailS さん 2020.12.24 11:08

Strategy Testerのパラメータの自動選択の使い方がわからない、原始的な機械学習になっている。

Renat Akhtyamov：

エヴァとチフ、生後10日目

そして、その前に広がっていたのが7から16までの履歴でスプレッドを構築すると、16以降はスプレッドが広がっていく。


 
ロールシャッハ

大丈夫

mytarmailS:

ニューラルネットワークをフィットネス機能でトレーニングする実験を少しずつ続けているのですが・・・。

私はこのような適性関数の表現方法を思いつきました。利益を最大化するようにネットワークを教えるのではなく、「素敵な収入グラフを最大化する」ようにネットワークを教えようとしたのです。

最も見栄えのする利益のグラフ」とは？ 直線増加線と利益のグラフの相関係数 と定義される。

トレース 20k

テスト 20k

基準：「最も美しい収入のグラフ」（前述）＋手数料2倍


ニューラルネットワークの訓練が不十分で、大きなサンプルに対してニューロンの数が少なすぎる。

しかし、この基準は、最大所得よりも株式によってよりよくモデルを記述していることが明らかです。


 
ロールシャッハ

ありがとうございました。3つの投稿をとても面白くしていただきました！心から感謝します。

特に魂に響きました。

"ファンタジー・コンチネンタル "で...

"ダークネス "です。ダークネス工場"

 
mytarmailS:

トレイン20k

テスト 20k

基準 - 「最も美しい収入のグラフ」（前述）＋ダブルコミッション


ニューロニクスのトレーニングが不十分である。

が、この基準は明らかに最大利益よりもエクイティでより良いモデルを記述しています。


提案 - 20kのトレースをさらに3つに分割し

基準 -「最高に美しいインカムグラフ」（前述）＋ダブル・コミッション - それを補う＋3つのセグメントで最大限に類似して いること

つまり、3つのプロットの平均的な「美しさ」が優れているだけでなく、3つのプロットの最小と最大の「美しさ」の差が最小であるべきなのです。

mytarmailS:

トレイン20k

テスト 20k

基準 - 「最も美しい収入のグラフ」（前述）＋ダブルコミッション


ニューロニクスのトレーニングが不十分である。

が、この基準は明らかに最大利益よりもエクイティでより良いモデルを記述しています。


大丈夫、月商1兆円のマーケットへ。

