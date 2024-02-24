トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1119

新しいコメント
 
ヴィザード_。

トレンド＝100k線。残りの8k+(テスト)に、モデルを適用します。データはシャッフルされます。
指標はlogloss。結果を掲載しました。トレンド＝...テスト＝...です。

あまりよくない 総和的な能力は31％より高くない :-)

Wizardでは、OOSのトレードモデルを実際に50レコード用意し、その結果を掲載するオプションがあります。モデルを教えながら送ります?今すぐだ!!!!

アルゴリズムが落ちずに、頑なに大量の入力を使うので、この100行の中に魚がいると思うのですが......。

自分のデータを使ってモデルを実行するオプションがあるんですね？

 
ヴィザード_。

先生、信任投票ありがとうございます、でも私は必要ありません)))

だから、楽しむためなんです...。

すごい...私は最終的に40レコードにサンプルを減らしました。トレーニング結果は同じレベルのまま、あなたのデータで30％、私のデータで70％と比較して、私のデータはあなたよりもはるかに優れていることを示し、私はあなたがそれらをどのように稼ぐのだろうかと思いました？

 
ヴィザード_。

トレンド＝100k線。残りの8k+(テスト)に、モデルを適用します。データはシャッフルされます。
Logloss メトリック。結果を掲載しました。トレンド＝...テスト＝...です。

DateTime なぜカットしたのか...まぜまぜ...これは時系列であって、銀行のスコアリングではない。


 
どうしたらいいのかわからない

))))))))))))))))ミハイルによるマールソンバレエのもう一つのエピソード)))変動と混沌の世界に、このような揺るぎない安定の島があるのは素敵なことです))))


そして1年前、MikhailはJavaをマスターするとまで約束したのだが...。

だから、少しずつやっているのですが...。Javaってそんなものなんですね :-)

 
ヴィザード_。
何も切ったり混ぜたりしていないんです。恨んでいたのはあなたです。やるんだ。

要するに、あなたのデータは私のと比べて最悪で、もしそれで取引しているなら、私はあなたに同情します:-)

 
ヴィザード_。

今日は笑い疲れました)))

その通りです。あなたは男の子に感傷的な何でもセットを投げて、人々がクソをお菓子に変えようとするのを笑ってそこに座っている、戦友のために良くない、ああ良くない......。

 
ヴィザード_。

子供じゃない、子供だ。なんで行ったんだろう))))

あーあ、せっかく居場所を作ってあげてるのに。いい企画ですね。彼と彼のAIに何ができるのか見てみましょう :-)

 
毒性
この場合、そしてあなたのデータセットで...申し訳ないが、多くの人が最低でも数千、市場データのノイズを考えるとできれば数十万点のサンプルが必要だと何度も言っていたが、Javaを覚えてXGBを使うと、過去の自分の執念を笑ってしまうだろう))

おいおい......俺のTSは1000ポイントが50週分だぞ？超巨大なgoogleのAIでもない限り、オーバートレーニングなしで良質なモデルが得られるとは思えませんが・・・。

 
ヴィザード_。
何も切ったり混ぜたりしていないんです。恨んでいるのはあなたです。やるんだ。

というのも、このような場合、どのようにすればよいのでしょうか？

 

そこで、マシューズの係数の改善指標を考えたのですが、ここを吹いて行ってしまうと何とも言えませんね。:-(

あるクラスから別のクラスへの配列の受け渡しに行き詰まり、地獄のようです...。問屋が卸さない

1...111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126...3399
新しいコメント