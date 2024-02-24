トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1123 1...111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.10.19 18:48 #11221 Mihail Marchukajtes： さて、話を聞こう......。AIを単一ニューロンまで減らしても、私のデータを動かすことはできますか？もちろん、Sanychには敬意を表しますが、私自身はRatleで統計解析ができ、そこで網を回すことができたので...。おもしろくない :-)これまで答えを待っていなかったので、正直もう期待していないのですが......。そして、誰が、何が、あなたの思うとおりのやり方を妨げるのでしょうか？1つの神経細胞を訓練して、それをAIと呼ぶ、もちろんおかしいのですが、それがうまくいくのなら、いいじゃないですか。ちなみに私は、複雑な解法を支持するわけではありませんが、1つや2つのニューロンをいじっても、面白いことにはなりそうもないと思っているんです。だから、何も確認しようというマニアがいないんです。 ちなみに、マキシムは1年半ほど前にすでにレシェトフの神経細胞をいじって、グラフが 山のように飛び出していたそうです。しかし、彼はとっくにそれを諦めていた。おそらくその理由があるのでしょう）。 Yuriy Asaulenko 2018.10.19 19:10 #11222 マキシム・ドミトリエフスキー1つのニューロンは引っ張らないが、たくさんのニューロンを使ったが、重みの数のためにオプティマイザが窒息し始め、クラウドが多くのリソースを消費した。 その後、ファジーロジック（ファジー出力）から、重みが2つしかない、あるいは1つしかないニューロンを作りました。このファジーニューロンの組み合わせは、すでに何倍も高速に最適化されているが、文章量が多く、オプティマイザも柔軟性に欠ける。 然ればこそ1がドラッグしない、できないのは明らか。 まあ、全部NSそのままだし、ファジーロジックもある。 私のNSは学習するのに時間がかかり、トータルで1日くらいかかります。それが普通だと思うんです。低速のソフトウェア（正確にはシェル）でも高速に動作し、性能上の問題はありません。 他にどのような方法があるのでしょうか？ 削除済み 2018.10.19 19:33 #11223 いいえ。残念ながら私は雄弁や形式的な証明の達人ではないので、実際、どのように形式的に正当化するか、自分自身を明確にするために、私はいつ、誰から学んだのか、一般的には自明であることさえ正確に覚えていませんが、もし「常識」のレベルだけなら、未来（前方）は私たちには利用できませんし、いかなる形でも学習段階にはないはずです。ウィンドウフィルタによって得られたサンプルの「独立性」について語るのは甘い。考えてみてほしいのは、例えば、すべての「独立」ポイントは、特徴として異なるウィンドウを持ついくつかのモーメンタム、ターゲットとして未来にシフトしたモーメンタムを持ち、次のポイントはすでに特徴にターゲットを持っている)))。いや...また覗き見の一種に過ぎない。no, not convinced )) もしモメンタムウィンドウが大きければ、前進後退に何らかの影響を与えるかもしれないと、私はまだ受け入れることができます...いいえ。 Mihail Marchukajtes 2018.10.19 20:51 #11224 マキシム・ドミトリエフスキーピーピングはまだ小さなエラーとして列車に表示されるだけで、テストには表示されません。 森とは関係ありません。森があれば、覗き見をしなくても、どんな訓練生でも無視できるほどの誤差を出すことができます。まるで、最大限のオーバートレーニングができるように設計されているかのように :)未来を覗き見することで、自分自身をダメにしてしまう......。マーチンとかいう市場を騙したい奴ばっかだな。まずは自分をだます、それに早く気づくことが大事。まず自分自身を騙しているのです。 それを早く理解することが最大のポイントです。自分で自分を騙していることを知りながら、それでも続けているなんて、なんという馬鹿なんでしょう。マチノショットニコグライダーとかいうやつです :-) Sergey Chalyshev 2018.10.19 20:58 #11225 どうしたんですか？ Yuriy Asaulenko 2018.10.19 21:54 #11226 イゴール・マカヌfxsaberのテーマは本当に素晴らしいツールです。良いモデルがよりシンプルな手段で記述できるのであれば、NSやlesaなどがどれだけ必要なのか、fxsaberが再びそれを示してくれました;)。実は、MOを使ったアプローチも、使わないアプローチも、どちらもイコールなのです。実は、単純な戦略と同じように、IRにも何らかのアイデアが必要なのです。 Igor Makanu 2018.10.19 21:59 #11227 ユーリイ・アサウレンコ実は、MoDの有無にかかわらず、どちらのアプローチも平等なんです。普通の戦略が必要なのと同じように、実はMEの下にも何らかのアイデアが必要なのです。今日は、もう読み飽きた...と思っていました。でも、MA用のTSがあるのなら、NSでMAが作れるはず（初歩的なことですが・・・）なので、NSの理論的な研究を終えて、MAを作る価値がある・・・と、自分を納得させたのです。 )))) Yuriy Asaulenko 2018.10.19 22:03 #11228 イゴール・マカヌ今日はこのテーマで考えてみました・・・もう読み飽きた・・・。でも、MA用のTSがあるなら、NSを使ってMAができる（初歩的なことですが...）ので、やはりNSの理論的研究を終えて...MAを作る価値がある、と自分を納得させたのです ))))そこからスタートしたようなものです。MAHの交差点認識とか、市場的には全く無意味な原始的な作業をNSで解いています。でも、馬を置く場所はわかった）。 Ivan Negreshniy 2018.10.19 22:16 #11229 恥後進は展示会主義、アルゴトレイディングの環境では、恥を知れ。 それはあなたの啓示のためでした。有益な取引を無作為と呼ぶのは、雄牛と熊を展覧家と混同するようなものです。 Igor Makanu 2018.10.19 22:23 #11230 マキシム・ドミトリエフスキーそうですね、この話題はまだまだ発展させることができますね。）アト！イモト、これがここ何年かの本当の新しいテーマなんだ...。ということで、fxsaberは空間と時間を 奪い、結びつけたのです。 ;) 1...111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
さて、話を聞こう......。
AIを単一ニューロンまで減らしても、私のデータを動かすことはできますか？もちろん、Sanychには敬意を表しますが、私自身はRatleで統計解析ができ、そこで網を回すことができたので...。おもしろくない :-)
これまで答えを待っていなかったので、正直もう期待していないのですが......。
そして、誰が、何が、あなたの思うとおりのやり方を妨げるのでしょうか？1つの神経細胞を訓練して、それをAIと呼ぶ、もちろんおかしいのですが、それがうまくいくのなら、いいじゃないですか。ちなみに私は、複雑な解法を支持するわけではありませんが、1つや2つのニューロンをいじっても、面白いことにはなりそうもないと思っているんです。だから、何も確認しようというマニアがいないんです。
ちなみに、マキシムは1年半ほど前にすでにレシェトフの神経細胞をいじって、グラフが 山のように飛び出していたそうです。しかし、彼はとっくにそれを諦めていた。おそらくその理由があるのでしょう）。
1つのニューロンは引っ張らないが、たくさんのニューロンを使ったが、重みの数のためにオプティマイザが窒息し始め、クラウドが多くのリソースを消費した。
その後、ファジーロジック（ファジー出力）から、重みが2つしかない、あるいは1つしかないニューロンを作りました。このファジーニューロンの組み合わせは、すでに何倍も高速に最適化されているが、文章量が多く、オプティマイザも柔軟性に欠ける。
然ればこそ
1がドラッグしない、できないのは明らか。
まあ、全部NSそのままだし、ファジーロジックもある。
私のNSは学習するのに時間がかかり、トータルで1日くらいかかります。それが普通だと思うんです。低速のソフトウェア（正確にはシェル）でも高速に動作し、性能上の問題はありません。
他にどのような方法があるのでしょうか？
残念ながら私は雄弁や形式的な証明の達人ではないので、実際、どのように形式的に正当化するか、自分自身を明確にするために、私はいつ、誰から学んだのか、一般的には自明であることさえ正確に覚えていませんが、もし「常識」のレベルだけなら、未来（前方）は私たちには利用できませんし、いかなる形でも学習段階にはないはずです。ウィンドウフィルタによって得られたサンプルの「独立性」について語るのは甘い。考えてみてほしいのは、例えば、すべての「独立」ポイントは、特徴として異なるウィンドウを持ついくつかのモーメンタム、ターゲットとして未来にシフトしたモーメンタムを持ち、次のポイントはすでに特徴にターゲットを持っている)))。いや...また覗き見の一種に過ぎない。
no, not convinced ))
もしモメンタムウィンドウが大きければ、前進後退に何らかの影響を与えるかもしれないと、私はまだ受け入れることができます...いいえ。
ピーピングはまだ小さなエラーとして列車に表示されるだけで、テストには表示されません。森とは関係ありません。森があれば、覗き見をしなくても、どんな訓練生でも無視できるほどの誤差を出すことができます。まるで、最大限のオーバートレーニングができるように設計されているかのように :)
未来を覗き見することで、自分自身をダメにしてしまう......。マーチンとかいう市場を騙したい奴ばっかだな。まずは自分をだます、それに早く気づくことが大事。まず自分自身を騙しているのです。 それを早く理解することが最大のポイントです。自分で自分を騙していることを知りながら、それでも続けているなんて、なんという馬鹿なんでしょう。マチノショットニコグライダーとかいうやつです :-)
どうしたんですか？
fxsaberのテーマは本当に素晴らしいツールです。良いモデルがよりシンプルな手段で記述できるのであれば、NSやlesaなどがどれだけ必要なのか、fxsaberが再びそれを示してくれました;)。
実は、MOを使ったアプローチも、使わないアプローチも、どちらもイコールなのです。実は、単純な戦略と同じように、IRにも何らかのアイデアが必要なのです。
実は、MoDの有無にかかわらず、どちらのアプローチも平等なんです。普通の戦略が必要なのと同じように、実はMEの下にも何らかのアイデアが必要なのです。
今日は、もう読み飽きた...と思っていました。でも、MA用のTSがあるのなら、NSでMAが作れるはず（初歩的なことですが・・・）なので、NSの理論的な研究を終えて、MAを作る価値がある・・・と、自分を納得させたのです。
))))
今日はこのテーマで考えてみました・・・もう読み飽きた・・・。でも、MA用のTSがあるなら、NSを使ってMAができる（初歩的なことですが...）ので、やはりNSの理論的研究を終えて...MAを作る価値がある、と自分を納得させたのです
))))
そこからスタートしたようなものです。MAHの交差点認識とか、市場的には全く無意味な原始的な作業をNSで解いています。でも、馬を置く場所はわかった）。
後進は展示会主義、アルゴトレイディングの環境では、恥を知れ。
そうですね、この話題はまだまだ発展させることができますね。）
アト！イモト、これがここ何年かの本当の新しいテーマなんだ...。ということで、fxsaberは空間と時間を 奪い、結びつけたのです。
;)