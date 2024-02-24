トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1056

マキシム・ドミトリエフスキー

オプション1：機能の変換を行わない場合。08.01よりトレーニング OOS前なら何でも


所期

mytarmailS:

所期

ミクルーハ・マクレーにgmdhのポルトマントを投げてもらって、期待しない。コサインによるランドーム変換を見てみる。

を4個だけ取りました。


 
ヴィザード_。

マジシャンの気を散らさないように。ソーサラーは表示されます))

黒（ハイ・ロー）-実測値、青-トレン、赤-予測値...


マエストロ、間に合いましたね。そうでなければ、もうここから逃げ出したいという気持ちになっていました。

というわけで--まだまだ現役です。私も含め、貧乏人はかわいそうだ。少し時間をおいて、本を読んだり、お酒を飲んだりして待つことにします。

ここで符号変換と。OVFの誤差が若干減少、結果的に＋で10日間OVFになったが、その後、再びずり落ちた

が、私のトランスは、控えめに言って、まあまあです...。

2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter TRAIN LOGLOSS
2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   0.22818 0.22082 0.22923 0.23975 0.23344
2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter OOB LOGLOSS
2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   0.45741 0.46372 0.46688 0.46372 0.45636


ヴィザード_。

RL cvでは、それとも古いもの？

旧作、OOB。

CVを作ったが、全く身につかず、時間がかかった。
 
ヴィザード_。

やれやれ、ボラティリティ予測の達人、Alexander_K らにひれ伏す...。

これ以上複雑なことがあるだろうか))

アレクサンダー 私もカッコよく、ミステリアスに見えるように、後から写真を消した方がいいでしょうか・・・本当はジプシーなんですけどね

 
ヴィザード_。

バンダロバイト？))

始まるのです......)))

 

一つ言えることは、Warlockはティックの最初の差分が効かないということです。

彼は料理人のように、自分のBPを料理するのです。

さらに、彼の考えでは、このBPの任意の時刻における任意の標本に対する期待値は、コルモゴロフによれば、= const、最も可能性が高い= 0でなければならない。

そう、これは据え置き型VRの条件であり、彼は明らかにそれをどうにかしてやっているのです。

トリックのない標準的なケースでは、波束の価格がこのように "歩く "のです。


それで、少なくとも期待値が＝constになるように（ばらつきがあると困るので）、誰かがそういうBPを作れば、ダストバッグを用意することができるのです。うっ、お前......ホコリに。言い尽くされている。

 
アレクサンダー＿K

では、その結果はどうなるのか、どこにあるのか。

 
mytarmailS:

では、その結果はどうなるのか、どこにあるのか。

例えば、アレシェンカは、投資家との契約に従って国家を示すことはできないと言う。なぜか信じてしまうのです。

