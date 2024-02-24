トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1060

レナト・アフティアモフ

株取引はしますよ、少なくとも準備はしています。

清算もスワップもないという。

例えば、過去5年間のGAZPを見てみました。

投機家のためのフリーフォーオール（自由競争）)

もっと前から見ておけばよかったと思いました。

最低でも100、200は用意しなければならない。そうでなければ-勝ち始めたら猿真似)。

 
ユーリイ・アサウレンコ

せめて100か200は用意してください。そうでないと、勝ち始めたらザルです）。

うん
 
レナト・アフティアモフ
うん

また、株式のショートポジションについても考えてみましょう。クリアなし））。

 
ユーリイ・アサウレンコ

また、株式のショートポジションについても考えてみましょう。クリアなし））。

既視

年率1%。

;)

 
レナト・アフティアモフ

はすでに見ています。

年率1

;)

???ありえない、決してありえないのだから)

ちなみに、ショートを開設すると、負けた分のお金が定期的に楽しく引き落とされるようになります。

 
ユーリイ・アサウレンコ

???ありえない、絶対にありえないから)

ちなみに、ショートを開設すると、定期的に損切りの請求が来て、嬉しい限りです。

理解できない。

株券の清算ができない

斬られるのは先物のみ
 
レナト・アフティアモフ

理解できない。

株価に清算がない。

後で理解できるようになる)長い間、株をやっていなかったので、細かいことは忘れてしまったし、思い出したくもない。

取引にかかる手数料は0.1～0.2％と覚えておく必要があります。0.2～0.4％））で売買することができます。

 
ユーリイ・アサウレンコ

後で考えればいいんだよ)長い間、株をやっていなかったので、細かいことは忘れてしまったし、思い出したくもない。

いや、そうだとしたら、かなりカッコいい。

よし、小銭のために開けるから、見てみよう。

ご指摘ありがとうございます。

fxsaberの指標まで覚えていました。

永久に消えた...

削除済み  
ミハイル・マルキュカイツ
お前らビビリだな!!!!たくさんのページを作成されていますね。捜索は続いているようだが、私がもう少しで資産を売却するところだったのを覚えているだろうか？覚えていますか......？そして、提示価格はとてもばかげたもので、それとともに私の資産は増え、強くなっています :-)

見つけたmguaのコードを送るんだ。なぜなら、私が見たバージョンにはそれがないからです。

で、最低でも2通り、最大で無限通りの方法があります。

http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf

 

わかったよ、もういいや。もうひとつ言っておく。ポイントは、Reshetovの多項式係数の和が1であることです。つまり、ボリュームのあるプリファイルのデータを1つに分解しようとしているのだ。つまり、有意でない入力を加えると、有意な入力から係数の一部を取り除いてしまうのだ。解はシェプリーベクターの中にある。皆さんから「これを使っている人がいる」という話を聞いたことがないのですが、彼は使っているんですね...。

まだ、彼の計算の核心がよく分かっていないのです。使われている手法は理解できるが、コード上ではどうなのかわからない。


何も送らないよ。まだ友達じゃない、MAXを忘れてないかな!!!!BEがなくても友達でいてほしいけど、それ以外は...。

