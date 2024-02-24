トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1060 1...105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:12 #10591 レナト・アフティアモフ株取引はしますよ、少なくとも準備はしています。 清算もスワップもないという。例えば、過去5年間のGAZPを見てみました。 投機家のためのフリーフォーオール（自由競争）) もっと前から見ておけばよかったと思いました。最低でも100、200は用意しなければならない。そうでなければ-勝ち始めたら猿真似)。 Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:12 #10592 ユーリイ・アサウレンコせめて100か200は用意してください。そうでないと、勝ち始めたらザルです）。 うん Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:18 #10593 レナト・アフティアモフ うんまた、株式のショートポジションについても考えてみましょう。クリアなし））。 Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:19 #10594 ユーリイ・アサウレンコまた、株式のショートポジションについても考えてみましょう。クリアなし））。既視 年率1%。 ;) Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:22 #10595 レナト・アフティアモフはすでに見ています。 年率1 ;)???ありえない、決してありえないのだから) ちなみに、ショートを開設すると、負けた分のお金が定期的に楽しく引き落とされるようになります。 Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:24 #10596 ユーリイ・アサウレンコ???ありえない、絶対にありえないから) ちなみに、ショートを開設すると、定期的に損切りの請求が来て、嬉しい限りです。理解できない。 株券の清算ができない 斬られるのは先物のみ Yuriy Asaulenko 2018.09.15 00:27 #10597 レナト・アフティアモフ理解できない。 株価に清算がない。後で理解できるようになる)長い間、株をやっていなかったので、細かいことは忘れてしまったし、思い出したくもない。 取引にかかる手数料は0.1～0.2％と覚えておく必要があります。0.2～0.4％））で売買することができます。 Renat Akhtyamov 2018.09.15 00:28 #10598 ユーリイ・アサウレンコ後で考えればいいんだよ)長い間、株をやっていなかったので、細かいことは忘れてしまったし、思い出したくもない。いや、そうだとしたら、かなりカッコいい。 よし、小銭のために開けるから、見てみよう。 ご指摘ありがとうございます。fxsaberの指標まで覚えていました。 永久に消えた... 削除済み 2018.09.15 11:38 #10599 ミハイル・マルキュカイツ お前らビビリだな!!!!たくさんのページを作成されていますね。捜索は続いているようだが、私がもう少しで資産を売却するところだったのを覚えているだろうか？覚えていますか......？そして、提示価格はとてもばかげたもので、それとともに私の資産は増え、強くなっています :-)見つけたmguaのコードを送るんだ。なぜなら、私が見たバージョンにはそれがないからです。 で、最低でも2通り、最大で無限通りの方法があります。 http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf Mihail Marchukajtes 2018.09.15 14:16 #10600 わかったよ、もういいや。もうひとつ言っておく。ポイントは、Reshetovの多項式係数の和が1であることです。つまり、ボリュームのあるプリファイルのデータを1つに分解しようとしているのだ。つまり、有意でない入力を加えると、有意な入力から係数の一部を取り除いてしまうのだ。解はシェプリーベクターの中にある。皆さんから「これを使っている人がいる」という話を聞いたことがないのですが、彼は使っているんですね...。 まだ、彼の計算の核心がよく分かっていないのです。使われている手法は理解できるが、コード上ではどうなのかわからない。 何も送らないよ。まだ友達じゃない、MAXを忘れてないかな!!!!BEがなくても友達でいてほしいけど、それ以外は...。 1...105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
株取引はしますよ、少なくとも準備はしています。
清算もスワップもないという。
例えば、過去5年間のGAZPを見てみました。
投機家のためのフリーフォーオール（自由競争）)
もっと前から見ておけばよかったと思いました。
最低でも100、200は用意しなければならない。そうでなければ-勝ち始めたら猿真似)。
せめて100か200は用意してください。そうでないと、勝ち始めたらザルです）。
うん
また、株式のショートポジションについても考えてみましょう。クリアなし））。
また、株式のショートポジションについても考えてみましょう。クリアなし））。
既視
年率1%。
;)
はすでに見ています。
年率1
;)
???ありえない、決してありえないのだから)
ちなみに、ショートを開設すると、負けた分のお金が定期的に楽しく引き落とされるようになります。
???ありえない、絶対にありえないから)
ちなみに、ショートを開設すると、定期的に損切りの請求が来て、嬉しい限りです。
理解できない。
株券の清算ができない斬られるのは先物のみ
理解できない。
株価に清算がない。
後で理解できるようになる)長い間、株をやっていなかったので、細かいことは忘れてしまったし、思い出したくもない。
取引にかかる手数料は0.1～0.2％と覚えておく必要があります。0.2～0.4％））で売買することができます。
後で考えればいいんだよ)長い間、株をやっていなかったので、細かいことは忘れてしまったし、思い出したくもない。
いや、そうだとしたら、かなりカッコいい。
よし、小銭のために開けるから、見てみよう。
ご指摘ありがとうございます。
fxsaberの指標まで覚えていました。
永久に消えた...
お前らビビリだな!!!!たくさんのページを作成されていますね。捜索は続いているようだが、私がもう少しで資産を売却するところだったのを覚えているだろうか？覚えていますか......？そして、提示価格はとてもばかげたもので、それとともに私の資産は増え、強くなっています :-)
見つけたmguaのコードを送るんだ。なぜなら、私が見たバージョンにはそれがないからです。
で、最低でも2通り、最大で無限通りの方法があります。
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf
わかったよ、もういいや。もうひとつ言っておく。ポイントは、Reshetovの多項式係数の和が1であることです。つまり、ボリュームのあるプリファイルのデータを1つに分解しようとしているのだ。つまり、有意でない入力を加えると、有意な入力から係数の一部を取り除いてしまうのだ。解はシェプリーベクターの中にある。皆さんから「これを使っている人がいる」という話を聞いたことがないのですが、彼は使っているんですね...。
まだ、彼の計算の核心がよく分かっていないのです。使われている手法は理解できるが、コード上ではどうなのかわからない。
何も送らないよ。まだ友達じゃない、MAXを忘れてないかな!!!!BEがなくても友達でいてほしいけど、それ以外は...。