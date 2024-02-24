トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1053

mytarmailS:

は、ションベンです......。

GMDHは単なるアルゴリズムであり、その1つです。が、使える強い原理を持っています。

RにはMGUAのパッケージが2つある "GMDH", "GMDH2" 最初は特にBP用、2番目はバイナリ分類器、それを使う、しかしそれはちょうど単一のアルゴリズムの1つである...

レシェトフはムグァを使ったが、金持ちになったのか？ なぜそう思わないのか、人（？

オタクのためのR、私たちはnativと仕事をしています。

使い方がわかる

 
マキシム・ドミトリエフスキー

Rはオタクのためのもの、私たちはNativで仕事をしています。

塗り方がわかる。

なるほど、私は無能なんですね。

mytarmailS:

なるほど、私はオタクなんですね。

とオタク )

 
マキシム・ドミトリエフスキー

と愚痴をこぼす ) )

))

mytarmailS:

))

レベルインジケータを見つけたので、期間を変えて何枚かコピーして、全部自分のRLに入れる予定です。トランスフォーマーフィーチェの代わりにGDMHを後で追加するつもりです、今のものはいい加減なので（0.1エラー減少を与えるし）

#define _kernel(ker,degree) (cos(MathPow(ker,degree)))
予測値をランダムに取り、コサインを取って再トレーニングを行うというものです。最大2000回の繰り返しを安全に行うことができます。ポイントがうまく混ざり合うんです。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

レベルインジケータを見つけたので、期間を変えて何枚かコピーして、全部自分のRLに入れる予定です。今使ってるのがダサいので、後でトランスフォーマーフィックの代わりにGDMHを追加します（0.1エラー減少が出るし）

このような原始的なものですが、予測値のランダムな度合いを取り、コサインを取り、再トレーニングを行います。2000回までの繰り返しは安全です。ポイントがうまくシャッフルされている

何の指標か

mytarmailS:

しすうは？

どこで手に入れたか覚えていない。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

どこで手に入れたか覚えていない。

何がどうなっているのか、写真で解説していただけますか？

mytarmailS:

何がどうなっているのか、もう少し写真にコメントをつけてもらってもいいですか？

さて、支持線と抵抗線の2本のラインは、一定期間の高値と安値が基準になっています。そのような指標はたくさんあります

極限レベルを使用すると書いています。

ドンチャンネルが 人気です - https://www.mql5.com/ru/code/15480

マキシム・ドミトリエフスキー

さて、支持線と抵抗線の2本ですが、何があるかというと、一定期間の高値と安値が基準になっています。そういう指標はたくさんあるんです。

極限レベルを使用すると書いています。

どのチャンネル？マキシム......

これは、ウィザードの最適化と同じです。


まず読んで理解し、それから・・・と言ったところでしょうか。

