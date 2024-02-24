トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1053 1...104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...3399 新しいコメント 削除済み 2018.09.14 07:25 #10521 mytarmailS:は、ションベンです......。 GMDHは単なるアルゴリズムであり、その1つです。が、使える強い原理を持っています。 RにはMGUAのパッケージが2つある "GMDH", "GMDH2" 最初は特にBP用、2番目はバイナリ分類器、それを使う、しかしそれはちょうど単一のアルゴリズムの1つである... レシェトフはムグァを使ったが、金持ちになったのか？ なぜそう思わないのか、人（？オタクのためのR、私たちはnativと仕事をしています。 使い方がわかる mytarmailS 2018.09.14 07:27 #10522 マキシム・ドミトリエフスキーRはオタクのためのもの、私たちはNativで仕事をしています。 塗り方がわかる。なるほど、私は無能なんですね。 削除済み 2018.09.14 07:36 #10523 mytarmailS:なるほど、私はオタクなんですね。とオタク ) mytarmailS 2018.09.14 07:54 #10524 マキシム・ドミトリエフスキーと愚痴をこぼす ) ))) 削除済み 2018.09.14 07:57 #10525 mytarmailS:))レベルインジケータを見つけたので、期間を変えて何枚かコピーして、全部自分のRLに入れる予定です。トランスフォーマーフィーチェの代わりにGDMHを後で追加するつもりです、今のものはいい加減なので（0.1エラー減少を与えるし） #define _kernel(ker,degree) (cos(MathPow(ker,degree))) 予測値をランダムに取り、コサインを取って再トレーニングを行うというものです。最大2000回の繰り返しを安全に行うことができます。ポイントがうまく混ざり合うんです。 mytarmailS 2018.09.14 08:27 #10526 マキシム・ドミトリエフスキーレベルインジケータを見つけたので、期間を変えて何枚かコピーして、全部自分のRLに入れる予定です。今使ってるのがダサいので、後でトランスフォーマーフィックの代わりにGDMHを追加します（0.1エラー減少が出るし） このような原始的なものですが、予測値のランダムな度合いを取り、コサインを取り、再トレーニングを行います。2000回までの繰り返しは安全です。ポイントがうまくシャッフルされている何の指標か 削除済み 2018.09.14 08:35 #10527 mytarmailS:しすうは？どこで手に入れたか覚えていない。 mytarmailS 2018.09.14 09:01 #10528 マキシム・ドミトリエフスキーどこで手に入れたか覚えていない。何がどうなっているのか、写真で解説していただけますか？ 削除済み 2018.09.14 09:03 #10529 mytarmailS: 何がどうなっているのか、もう少し写真にコメントをつけてもらってもいいですか？さて、支持線と抵抗線の2本のラインは、一定期間の高値と安値が基準になっています。そのような指標はたくさんあります極限レベルを使用すると書いています。 ドンチャンネルが 人気です - https://www.mql5.com/ru/code/15480 DonchianChannelsCloud_Digit_Grid www.mql5.com Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit : mytarmailS 2018.09.14 09:09 #10530 マキシム・ドミトリエフスキーさて、支持線と抵抗線の2本ですが、何があるかというと、一定期間の高値と安値が基準になっています。そういう指標はたくさんあるんです。極限レベルを使用すると書いています。 ドンチャンネルが人気です https://www.mql5.com/ru/code/15480 どのチャンネル？マキシム...... これは、ウィザードの最適化と同じです。 まず読んで理解し、それから・・・と言ったところでしょうか。 1...104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
は、ションベンです......。
GMDHは単なるアルゴリズムであり、その1つです。が、使える強い原理を持っています。
RにはMGUAのパッケージが2つある "GMDH", "GMDH2" 最初は特にBP用、2番目はバイナリ分類器、それを使う、しかしそれはちょうど単一のアルゴリズムの1つである...
レシェトフはムグァを使ったが、金持ちになったのか？ なぜそう思わないのか、人（？
オタクのためのR、私たちはnativと仕事をしています。
使い方がわかる
Rはオタクのためのもの、私たちはNativで仕事をしています。
塗り方がわかる。
なるほど、私は無能なんですね。
なるほど、私はオタクなんですね。
とオタク )
と愚痴をこぼす ) )
))
))
レベルインジケータを見つけたので、期間を変えて何枚かコピーして、全部自分のRLに入れる予定です。トランスフォーマーフィーチェの代わりにGDMHを後で追加するつもりです、今のものはいい加減なので（0.1エラー減少を与えるし）予測値をランダムに取り、コサインを取って再トレーニングを行うというものです。最大2000回の繰り返しを安全に行うことができます。ポイントがうまく混ざり合うんです。
レベルインジケータを見つけたので、期間を変えて何枚かコピーして、全部自分のRLに入れる予定です。今使ってるのがダサいので、後でトランスフォーマーフィックの代わりにGDMHを追加します（0.1エラー減少が出るし）このような原始的なものですが、予測値のランダムな度合いを取り、コサインを取り、再トレーニングを行います。2000回までの繰り返しは安全です。ポイントがうまくシャッフルされている
何の指標か
しすうは？
どこで手に入れたか覚えていない。
どこで手に入れたか覚えていない。
何がどうなっているのか、写真で解説していただけますか？
何がどうなっているのか、もう少し写真にコメントをつけてもらってもいいですか？
さて、支持線と抵抗線の2本のラインは、一定期間の高値と安値が基準になっています。そのような指標はたくさんあります
極限レベルを使用すると書いています。
ドンチャンネルが 人気です - https://www.mql5.com/ru/code/15480
さて、支持線と抵抗線の2本ですが、何があるかというと、一定期間の高値と安値が基準になっています。そういう指標はたくさんあるんです。
極限レベルを使用すると書いています。
ドンチャンネルが人気です https://www.mql5.com/ru/code/15480
どのチャンネル？マキシム......
これは、ウィザードの最適化と同じです。
まず読んで理解し、それから・・・と言ったところでしょうか。