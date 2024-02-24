トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1061

ミハイル・マルキュカイツ

何も送らないよ。まだ友達じゃないんだよ！！！一応MAX忘れてない？BEがなくても友達でいてくれればいいんだけど、だから...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

かっこいいですね。私はクラシックが好きですが、だからといって言い訳にはなりません...。

ミハイル・マルキュカイツ

かっこいいですね。私はクラシックが好きですが、だからといって言い訳にはなりません...。

あなたはヌーバスです、必要なら見つけますよ、たいしたことはできませんが、すべてのアルゴリズムはすでにレイアウトされていて、とてもシンプルですからね。ただ、その手法に興味があるだけで、今のところ自分には合っています。

そして、あなたはまだ何も理解していないのです。

 

マキシムさん、こんにちは。

GMDHでは、ベースとなる関数のコンポーネントは、ニューラルネットワークの入力に使用する指標の数ということになりますね。そうだろうか？

何種類の指標を使用する予定ですか？

FxTrader562 です。

GDMHはポリノマルで特徴量を変換するだけで、それをRDFで学習する、例えば100回や1000回の繰り返しで学習する

http://www.gmdh.net/articles/
 

レベルの実験、将来的にそのような密度を見つけるために、プログラム的にどのように記述できるかを知っている人はいますか？


 
mytarmailS:

レベルの実験、将来それを見つけるために、プログラム的にそのような密度を記述する方法を知っている人？

写真から判断すると、ヒストグラム。一般に、既成のものがどこにでもありますから、何も書く必要はありません。MTでは......どうでしょう。

MTにない場合は、DLLを経由します。変更のスピードが速くなく、頻繁に必要とされない場合は、ファイル交換で十分です。

 
ユーリイ・アサウレンコ

写真から判断すると、棒グラフですね。一般に、既製のものがどこにでもあり、何も書く必要はありません。MTの場合は......わかりません。

MTにない場合は、DLLを経由します。ゆっくりしか変化せず、あまり頻繁に必要とされないのであれば、ファイル交換で十分です。

このヒストグラムは分布を意味しているのでしょうか？

とか、水平方向のボリュームとか？
 
マキシム・ドミトリエフスキー:

GDMHはポリノミアルを介して変換するだけで、あとはRDFで学習する、例えば100回や1000回反復する

http://www.gmdh.net/articles/

なるほど、ある程度は分かったような気がします。MQL5のコードを実装してテスト済みですか？

私の一番の問題は、前回の記事を元にファジーロジック なしでインジケータの値以外の生の価格データをRDFに与える方法がまだ100％明確になっていないことです。

ファジーロジックを使わずに生の価格データを送り込む方法だけでも教えていただければ幸いです。ファジーロジックを使わない「CalculateMamdani()」という関数のことです。そうでなければ、次の記事を出すまで待たねばなりません。

