何も送らないよ。まだ友達じゃないんだよ！！！一応MAX忘れてない？BEがなくても友達でいてくれればいいんだけど、だから...。
あなたはヌーバスです、必要なら見つけますよ、たいしたことはできませんが、すべてのアルゴリズムはすでにレイアウトされていて、とてもシンプルですからね。ただ、その手法に興味があるだけで、今のところ自分には合っています。
そして、あなたはまだ何も理解していないのです。
マキシムさん、こんにちは。
GMDHでは、ベースとなる関数のコンポーネントは、ニューラルネットワークの入力に使用する指標の数ということになりますね。そうだろうか？
何種類の指標を使用する予定ですか？
GDMHはポリノマルで特徴量を変換するだけで、それをRDFで学習する、例えば100回や1000回の繰り返しで学習するhttp://www.gmdh.net/articles/
レベルの実験、将来的にそのような密度を見つけるために、プログラム的にどのように記述できるかを知っている人はいますか？
写真から判断すると、ヒストグラム。一般に、既成のものがどこにでもありますから、何も書く必要はありません。MTでは......どうでしょう。
MTにない場合は、DLLを経由します。変更のスピードが速くなく、頻繁に必要とされない場合は、ファイル交換で十分です。
このヒストグラムは分布を意味しているのでしょうか？とか、水平方向のボリュームとか？
そうですね、この場合はY分布のことを指しています。
なるほど、ある程度は分かったような気がします。MQL5のコードを実装してテスト済みですか？
私の一番の問題は、前回の記事を元にファジーロジック なしでインジケータの値以外の生の価格データをRDFに与える方法がまだ100％明確になっていないことです。
ファジーロジックを使わずに生の価格データを送り込む方法だけでも教えていただければ幸いです。ファジーロジックを使わない「CalculateMamdani()」という関数のことです。そうでなければ、次の記事を出すまで待たねばなりません。