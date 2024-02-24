トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1052 1...104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059...3399 新しいコメント mytarmailS 2018.09.13 20:03 #10511 マキシム・ドミトリエフスキー以上、明日にでも作ってみよう。 削除済み 2018.09.13 20:11 #10512 ヴィザード_。グリッド(mguaではありません) 上から順に、入力の一部、フーリエ高調波のペア、最低値（ユーロ4znの場合はスプレッド3）。 垂直落下後 - oos.未抽選の場合は長... 葉巻でも作ったらどうだ、一緒に笑おうぜ) mytarmailS 2018.09.13 20:12 #10513 ヴィザード_。Grid(mguaではない)。 上から順に、いくつかの入力はフーリエ高調波、最低のequi（ユーロ4znのスプレッド3）です。 垂直落下後 - oos.未抽選の場合は長...MSUAは万能ではないが、使うべき真面目な原則がある、モデルの過剰編成だと思う（IMHO）、作者もそれをほのめかしている...。 私は一般的に、自己組織化を用いることで、彼は属性を選択するのではなく、TS自体によって決定を生成しているのではないかと考えています（IMHO）。 このサイトのコメント欄には、ある人がポリハーモニック近似（高調波列挙法）を適用し、このデータでかなりうまくグリッドを訓練して、バターワースフィルタで価格を事前に平滑化した方法が掲載されている。 私はそのような問題から遠く離れているので、私はあなたのためにそのポストを見つけるために試してみます。 以下はその引用です。 ...........................次のステップは、 終値に ローパスフィルターを適用し（2次バターワースフィルターを使用）、多項式調和近似を適用し、A*cos(wx)+B*sin(wx)をM*sin(wx+f)に変換してMおよびfを副特性とした新しいモデル であった。....そして、このモデルを使って、新しいデータをほとんど正しく認識できる、非常に優れた汎化特性を持つネットワークを構築することができました。 secret 2018.09.13 20:28 #10514 mytarmailS:間違っていなければ2006年までの話です。ただ、どのような高いレベルで、どのような人がやっているのかがわからないのです。 http://www.kamynin.ru/ あなたは「トレーディングロボット」というルビを振っています。ルーブリック「トレーディングロボット」を選ぶ、最初に行く、紅茶とクランペットを作る、読む、写真を見る、人々のコメント、著者の答えを読む、賢くなる、そして本当に怒る...）。))カミーニンは風来坊だという意見もある。なぜなら、彼は自分の写真を何らかの声明で確認することができないからです。そして、誰でも美しいレベルを描くことができます。 mytarmailS 2018.09.13 20:34 #10515 を秘める。上林はボケているという意見もある。なぜなら、彼は自分の写真を何の声明もなく確認することができないからです。しかし、美しいレベルは誰でも描ける。まあ、いろいろな意見があるかもしれませんね。個人的に何度か連絡を取りましたが、彼は控えめで非常に経験豊富な人物だと思いましたし、最初の接触から、私が明日行く方向と同じ方向に向かっていることが明らかでした。 mytarmailS 2018.09.13 20:35 #10516 ヴィザード_。もっといいガラガラヘビがいるのですが、それはそれとして...。何かをトレーニングするときは、ベンチマークをすることです。 ダカネッシュはあるし、gmdhは普通のネットワークだし、1... Mihail Marchukajtes 2018.09.14 02:20 #10517 これです。オプティマイザーの荒野に躓く...。 Grigoriy Chaunin 2018.09.14 03:55 #10518 何を見落としているのか？重要な問題の一つは、市場がランダムであるかどうかということである。 https://www.mql5.com/ru/articles/2930 大体、相場はランダムです。しかし、その中で珍しい出来事が起こったり、起こらなかったりするのです。いわゆる非効率性。それを探さなければならないのです。定期的に市場を予測することは不可能です。というか、可能なのですが、数年の間隔があります。読んでみてください。 Вычисление коэффициента Херста www.mql5.com Шаг 2. Задаем массив цен закрытия и одновременно проверяем, доступны ли на текущий момент 1001 баров истории по выбранной валютной паре. Почему 1001, хотя по ТЗ задано 1000 баров? Ответ: потому что будет создан массив логарифмических доходностей, для формирования которого необходимы данные предшествующего значения. ... 削除済み 2018.09.14 06:26 #10519 ミハイル・マルキュカイツこれです。オプティマイザーの荒野でつまずいた...。 あっそ コードの一部を送ってください。 mkulにコピーして、キャベツを切ってみましょう。 mytarmailS 2018.09.14 07:23 #10520 マキシム・ドミトリエフスキーあ、そうか。 ♪ throw me a piece of paper with the code on it ♪ それをmkulに書き写し、切り刻んでいくのです。は、ションベンです......。 gmdhは単なるアルゴリズムで、その1つ...。が、使える強い原理を持っています。 RにはMGUAのパッケージが2つある "GMDH", "GMDH2" 最初のはBP専用、2番目のはバイナリ分類器、それを使うが、それは単なる単一のアルゴリズムである それらの1つ...。 レシェトフはムグァを使ったが、金持ちになったのか？ なぜそう思わないのか、人（？ 1...104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
以上、明日にでも作ってみよう。
上から順に、入力の一部、フーリエ高調波のペア、最低値（ユーロ4znの場合はスプレッド3）。
上から順に、いくつかの入力はフーリエ高調波、最低のequi（ユーロ4znのスプレッド3）です。
MSUAは万能ではないが、使うべき真面目な原則がある、モデルの過剰編成だと思う（IMHO）、作者もそれをほのめかしている...。
私は一般的に、自己組織化を用いることで、彼は属性を選択するのではなく、TS自体によって決定を生成しているのではないかと考えています（IMHO）。
このサイトのコメント欄には、ある人がポリハーモニック近似（高調波列挙法）を適用し、このデータでかなりうまくグリッドを訓練して、バターワースフィルタで価格を事前に平滑化した方法が掲載されている。
私はそのような問題から遠く離れているので、私はあなたのためにそのポストを見つけるために試してみます。
以下はその引用です。
...........................次のステップは、 終値に ローパスフィルターを適用し（2次バターワースフィルターを使用）、多項式調和近似を適用し、A*cos(wx)+B*sin(wx)をM*sin(wx+f)に変換してMおよびfを副特性とした新しいモデル であった。
....そして、このモデルを使って、新しいデータをほとんど正しく認識できる、非常に優れた汎化特性を持つネットワークを構築することができました。
間違っていなければ2006年までの話です。ただ、どのような高いレベルで、どのような人がやっているのかがわからないのです。
http://www.kamynin.ru/
あなたは「トレーディングロボット」というルビを振っています。ルーブリック「トレーディングロボット」を選ぶ、最初に行く、紅茶とクランペットを作る、読む、写真を見る、人々のコメント、著者の答えを読む、賢くなる、そして本当に怒る...）。))
カミーニンは風来坊だという意見もある。なぜなら、彼は自分の写真を何らかの声明で確認することができないからです。そして、誰でも美しいレベルを描くことができます。
上林はボケているという意見もある。なぜなら、彼は自分の写真を何の声明もなく確認することができないからです。しかし、美しいレベルは誰でも描ける。
まあ、いろいろな意見があるかもしれませんね。個人的に何度か連絡を取りましたが、彼は控えめで非常に経験豊富な人物だと思いましたし、最初の接触から、私が明日行く方向と同じ方向に向かっていることが明らかでした。
もっといいガラガラヘビがいるのですが、それはそれとして...。何かをトレーニングするときは、ベンチマークをすることです。
ダカネッシュはあるし、gmdhは普通のネットワークだし、1...
これです。オプティマイザーの荒野に躓く...。
gmdhは単なるアルゴリズムで、その1つ...。が、使える強い原理を持っています。
RにはMGUAのパッケージが2つある "GMDH", "GMDH2" 最初のはBP専用、2番目のはバイナリ分類器、それを使うが、それは単なる単一のアルゴリズムである それらの1つ...。
レシェトフはムグァを使ったが、金持ちになったのか？ なぜそう思わないのか、人（？