ミハイル・マルキュカイツ

実は、未来を見つめる先生であれば、誰でもいいのです。1気圧でも十分です。そして、入り口はまさに先ほど書いたようなものになる。信じてください、使うべきですが、どう使うかは別問題で、ここに市場の秘密があるのです...。

でも、本当に-どうやって？秘密を共有する)

 
ミハイル・マルキュカイツ

本当に......。自分が何を言ってるのかわかってないからネガキャンしてるだけだろ。NSはデータのまとめ方を知っているので、トレーニングに参加していないどんな新しい例もそれで十分です。正しく解釈してください...。


70年代には、数学的なモデリングを行いました。

NSや機械学習という言葉を自分たちのために発明した。さて、この奇跡を起こせ、誰もあなたを止めない。

 

NSの応用について、一挙に回答。

すべての予測変数は、時系列の変換に過ぎず、時系列にない新しい情報を含んでいない、というのが定義です。そこで、時系列そのものをNSに食べさせて、さらに1-2層追加すれば、NS（あるいは他のMOシステム）が必要な予測因子、不要な予測因子を自ら判断し、形成することになるのです。

未来を見つめて-何のために？ナショナル・コンピュータは、取引に応じるか否かを答えるだけでよい。この場合、NSのタスクは大幅に簡略化される。

先生と一緒に学ぶまずは理想の先生を作ること、そのためには最初から戦略を知っておく必要がありますね。では、すでにすべてを知っていて、やり方もわかっているのに、なぜNS（MO）を持つのでしょうか？

NSは、私自身の経験では、自分が何をしたいのか、何を教えているのかさえよくわからない先生でも立派に勉強します。そう、少しばかり指導方法が違う、そう、少しばかり時代が違う、でもそれ以上ではないのです。

そのようなトレーニングのためには、一般論以上の戦略のイメージが必要です。NSは研修の中で、自らそれを磨き上げていくのです。

これらのアプローチで得られた独立したサンプルの結果やグラフは、すでにこのスレッドで紹介しています。ですから、このようなアプローチの有効性は、以前から十分に実証されています。

 
ユーリイ・アサウレンコ

そして、IOに基づく有益な戦略を少なくとも1つ示すことができますか？

 
ペトロス・シャタフツィヤン


MoDに基づく戦略で、うまくいっているものを1つでも示せるか？ そう言える人はたくさんいます。

すでにモデルでお見せしています。以下は、そのチャートの一例です。

Xは取引番号、Yは利益総額。期間は3ヶ月です。

すでにリアルタイムでのデバッグで活躍しています。見せる予定はありません）。

とはいえ、ここでデバッグ案件が発生します。

2,17.11.2017 18:32:41,1,17.11.2017 18:32:41,22707,17.11.2017 18:35:39,22718,11,27
最後の桁である11が取引の利益となる。最後の-27はトレードの最大利益です。
 
ユーリイ・アサウレンコ

すでにデバッグで本当に動いている。見せる予定はありません)。


たくさん持っています。そして、テスターでは、それぞれを上から下へと厳密に反転させたグラフを得ることができます。

 
ユーリイ・アサウレンコ

そして、これらすべてをMT5テスターのリアルティクモードで見ることができます。MOなしで見せることができる。

 
ペトロス・シャタフツィヤン

サンサニッチ・フォメンコ

MTテスターは使っていません）そして、リアルタイムでのデバッグ。

 
ユーリイ・アサウレンコ

実際のダニでのテストはリアルタイムです。しかも、テスターを使わないなんて、残念です。

 
ペトロス・シャタフツィヤン

これはいい、必要性だけでなく、好都合さすら感じない)
