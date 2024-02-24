トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 525 1...518519520521522523524525526527528529530531532...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2017.11.17 14:20 #5241 ミハイル・マルキュカイツ 実は、未来を見つめる先生であれば、誰でもいいのです。1気圧でも十分です。そして、入り口はまさに先ほど書いたようなものになる。信じてください、使うべきですが、どう使うかは別問題で、ここに市場の秘密があるのです...。でも、本当に-どうやって？秘密を共有する) Petros Shatakhtsyan 2017.11.17 14:57 #5242 ミハイル・マルキュカイツ 本当に......。自分が何を言ってるのかわかってないからネガキャンしてるだけだろ。NSはデータのまとめ方を知っているので、トレーニングに参加していないどんな新しい例もそれで十分です。正しく解釈してください...。70年代には、数学的なモデリングを行いました。NSや機械学習という言葉を自分たちのために発明した。さて、この奇跡を起こせ、誰もあなたを止めない。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 15:45 #5243 NSの応用について、一挙に回答。すべての予測変数は、時系列の変換に過ぎず、時系列にない新しい情報を含んでいない、というのが定義です。そこで、時系列そのものをNSに食べさせて、さらに1-2層追加すれば、NS（あるいは他のMOシステム）が必要な予測因子、不要な予測因子を自ら判断し、形成することになるのです。未来を見つめて-何のために？ナショナル・コンピュータは、取引に応じるか否かを答えるだけでよい。この場合、NSのタスクは大幅に簡略化される。先生と一緒に学ぶまずは理想の先生を作ること、そのためには最初から戦略を知っておく必要がありますね。では、すでにすべてを知っていて、やり方もわかっているのに、なぜNS（MO）を持つのでしょうか？NSは、私自身の経験では、自分が何をしたいのか、何を教えているのかさえよくわからない先生でも立派に勉強します。そう、少しばかり指導方法が違う、そう、少しばかり時代が違う、でもそれ以上ではないのです。そのようなトレーニングのためには、一般論以上の戦略のイメージが必要です。NSは研修の中で、自らそれを磨き上げていくのです。これらのアプローチで得られた独立したサンプルの結果やグラフは、すでにこのスレッドで紹介しています。ですから、このようなアプローチの有効性は、以前から十分に実証されています。 Petros Shatakhtsyan 2017.11.17 16:18 #5244 ユーリイ・アサウレンコNSの応用について、一挙に回答。すべての予測変数は、時系列の変換に過ぎず、時系列にない新しい情報を含んでいない、というのが定義です。ですから、時系列そのものをNSに食べさせて、さらに1-2層追加すれば、NS（あるいは他のMOシステム）が必要な予測因子、不要な予測因子を自ら判断し、自ら形成してくれるでしょう。未来を見つめて-何のために？ナショナル・コンピュータは、取引をするかしないか、と答えるだけでよい。この場合、NSのタスクは大幅に簡略化される。先生と一緒に学ぶまずは理想の先生を作ること、そのためには最初から戦略を知っておく必要がありますね。では、すでにすべてを知っていて、やり方もわかっているのに、なぜNS（MO）を持つのでしょうか？NSは、私自身の経験では、自分が何をしたいのか、何を教えているのかさえよくわからない先生でも立派に勉強します。そう、少しばかり指導方法が違う、そう、少しばかり時代が違う、でもそれ以上ではないのです。そのようなトレーニングのためには、一般論以上の戦略のイメージが必要です。NSは研修の中で、自らそれを磨き上げていくのです。これらのアプローチで得られた独立したサンプルの結果やグラフは、すでにこのスレッドで紹介しています。ですから、このようなアプローチの有効性は、先に十分実証されています。そして、IOに基づく有益な戦略を少なくとも1つ示すことができますか？ Yuriy Asaulenko 2017.11.17 16:39 #5245 ペトロス・シャタフツィヤン MoDに基づく戦略で、うまくいっているものを1つでも示せるか？ そう言える人はたくさんいます。すでにモデルでお見せしています。以下は、そのチャートの一例です。Xは取引番号、Yは利益総額。期間は3ヶ月です。すでにリアルタイムでのデバッグで活躍しています。見せる予定はありません）。とはいえ、ここでデバッグ案件が発生します。2,17.11.2017 18:32:41,1,17.11.2017 18:32:41,22707,17.11.2017 18:35:39,22718,11,27 最後の桁である11が取引の利益となる。最後の-27はトレードの最大利益です。 СанСаныч Фоменко 2017.11.17 16:49 #5246 ユーリイ・アサウレンコすでに模型で見せています。以下は、そのチャートの一例です。Xは取引番号、Yは利益の合計です。期間 - 3ヶ月すでにデバッグで本当に動いている。見せる予定はありません)。たくさん持っています。そして、テスターでは、それぞれを上から下へと厳密に反転させたグラフを得ることができます。 Petros Shatakhtsyan 2017.11.17 16:52 #5247 ユーリイ・アサウレンコすでに模型で見せています。以下は、そのチャートの一例です。Xは取引番号、Yは利益の合計です。期間 - 3ヶ月すでにデバッグで本当に動いている。見せる予定はありません)。とはいえ、ここでデバッグの案件が控えているのですが。 最後の桁である11が取引における利益です。最後の-27は、取引における最大の利益です。そして、これらすべてをMT5テスターのリアルティクモードで見ることができます。MOなしで見せることができる。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 16:53 #5248 ペトロス・シャタフツィヤン そして、MT5のテスターで、リアルティクスのモードで、全部を実行するのです。MOを使わずに見せることができるサンサニッチ・フォメンコ たくさん持っています。そして、テスターの全員が、厳密には逆方向の、上から下に見えるチャートを手に入れるのです。MTテスターは使っていません）そして、リアルタイムでのデバッグ。 Petros Shatakhtsyan 2017.11.17 17:21 #5249 ユーリイ・アサウレンコ MTテスターは使っていません）また、デバッグはリアルタイムで行うものです。実際のダニでのテストはリアルタイムです。しかも、テスターを使わないなんて、残念です。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 17:24 #5250 ペトロス・シャタフツィヤン 実際のダニでのテストはリアルタイムです。しかも、テスターを使わないなんて、残念です。 これはいい、必要性だけでなく、好都合さすら感じない) 1...518519520521522523524525526527528529530531532...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
実は、未来を見つめる先生であれば、誰でもいいのです。1気圧でも十分です。そして、入り口はまさに先ほど書いたようなものになる。信じてください、使うべきですが、どう使うかは別問題で、ここに市場の秘密があるのです...。
でも、本当に-どうやって？秘密を共有する)
本当に......。自分が何を言ってるのかわかってないからネガキャンしてるだけだろ。NSはデータのまとめ方を知っているので、トレーニングに参加していないどんな新しい例もそれで十分です。正しく解釈してください...。
70年代には、数学的なモデリングを行いました。
NSや機械学習という言葉を自分たちのために発明した。さて、この奇跡を起こせ、誰もあなたを止めない。
NSの応用について、一挙に回答。
すべての予測変数は、時系列の変換に過ぎず、時系列にない新しい情報を含んでいない、というのが定義です。そこで、時系列そのものをNSに食べさせて、さらに1-2層追加すれば、NS（あるいは他のMOシステム）が必要な予測因子、不要な予測因子を自ら判断し、形成することになるのです。
未来を見つめて-何のために？ナショナル・コンピュータは、取引に応じるか否かを答えるだけでよい。この場合、NSのタスクは大幅に簡略化される。
先生と一緒に学ぶまずは理想の先生を作ること、そのためには最初から戦略を知っておく必要がありますね。では、すでにすべてを知っていて、やり方もわかっているのに、なぜNS（MO）を持つのでしょうか？
NSは、私自身の経験では、自分が何をしたいのか、何を教えているのかさえよくわからない先生でも立派に勉強します。そう、少しばかり指導方法が違う、そう、少しばかり時代が違う、でもそれ以上ではないのです。
そのようなトレーニングのためには、一般論以上の戦略のイメージが必要です。NSは研修の中で、自らそれを磨き上げていくのです。
これらのアプローチで得られた独立したサンプルの結果やグラフは、すでにこのスレッドで紹介しています。ですから、このようなアプローチの有効性は、以前から十分に実証されています。
NSの応用について、一挙に回答。
すべての予測変数は、時系列の変換に過ぎず、時系列にない新しい情報を含んでいない、というのが定義です。ですから、時系列そのものをNSに食べさせて、さらに1-2層追加すれば、NS（あるいは他のMOシステム）が必要な予測因子、不要な予測因子を自ら判断し、自ら形成してくれるでしょう。
未来を見つめて-何のために？ナショナル・コンピュータは、取引をするかしないか、と答えるだけでよい。この場合、NSのタスクは大幅に簡略化される。
先生と一緒に学ぶまずは理想の先生を作ること、そのためには最初から戦略を知っておく必要がありますね。では、すでにすべてを知っていて、やり方もわかっているのに、なぜNS（MO）を持つのでしょうか？
NSは、私自身の経験では、自分が何をしたいのか、何を教えているのかさえよくわからない先生でも立派に勉強します。そう、少しばかり指導方法が違う、そう、少しばかり時代が違う、でもそれ以上ではないのです。
そのようなトレーニングのためには、一般論以上の戦略のイメージが必要です。NSは研修の中で、自らそれを磨き上げていくのです。
これらのアプローチで得られた独立したサンプルの結果やグラフは、すでにこのスレッドで紹介しています。ですから、このようなアプローチの有効性は、先に十分実証されています。
そして、IOに基づく有益な戦略を少なくとも1つ示すことができますか？
MoDに基づく戦略で、うまくいっているものを1つでも示せるか？ そう言える人はたくさんいます。
すでにモデルでお見せしています。以下は、そのチャートの一例です。
Xは取引番号、Yは利益総額。期間は3ヶ月です。
すでにリアルタイムでのデバッグで活躍しています。見せる予定はありません）。
とはいえ、ここでデバッグ案件が発生します。最後の桁である11が取引の利益となる。最後の-27はトレードの最大利益です。
すでに模型で見せています。以下は、そのチャートの一例です。
Xは取引番号、Yは利益の合計です。期間 - 3ヶ月
すでにデバッグで本当に動いている。見せる予定はありません)。
たくさん持っています。そして、テスターでは、それぞれを上から下へと厳密に反転させたグラフを得ることができます。
すでに模型で見せています。以下は、そのチャートの一例です。
Xは取引番号、Yは利益の合計です。期間 - 3ヶ月
すでにデバッグで本当に動いている。見せる予定はありません)。
とはいえ、ここでデバッグの案件が控えているのですが。最後の桁である11が取引における利益です。最後の-27は、取引における最大の利益です。
そして、これらすべてをMT5テスターのリアルティクモードで見ることができます。MOなしで見せることができる。
そして、MT5のテスターで、リアルティクスのモードで、全部を実行するのです。MOを使わずに見せることができる
たくさん持っています。そして、テスターの全員が、厳密には逆方向の、上から下に見えるチャートを手に入れるのです。
MTテスターは使っていません）そして、リアルタイムでのデバッグ。
MTテスターは使っていません）また、デバッグはリアルタイムで行うものです。
実際のダニでのテストはリアルタイムです。しかも、テスターを使わないなんて、残念です。
実際のダニでのテストはリアルタイムです。しかも、テスターを使わないなんて、残念です。