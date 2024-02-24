トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1058 1...105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065...3399 新しいコメント khorosh 2018.09.14 17:52 #10571 mytarmailS:そしてそれは、サポートがレジスタンスになるのではなく、新たなレジスタンスが現れるというのが本当の姿ですここで、抵抗線となり、支持線となる水準がある。 mytarmailS 2018.09.14 17:57 #10572 khoroshここで、抵抗線になるレベルと支持線になるレベルがあります。 この価格水準では、抵抗線は1本だけで、他はすべてノイズにしか見えない。 それは、成長を期待して「左の支持」から買うというものです。 khorosh 2018.09.14 18:00 #10573 mytarmailS:この価格水準では、抵抗は1つだけで、他はすべてノイズにしか見えない。お前は長期的な視点を持っているのか？ mytarmailS 2018.09.14 18:03 #10574 khoroshお前は長期労働者なのか？見せていただいた価格水準 では、他に見当たりませんでした Igor Makanu 2018.09.14 18:24 #10575 mytarmailS:これは、上昇を期待して「左の支持」から買っていたものですまあ、彼らが買うということは、誰かが売っていたのでは？- 最近、ネットでPrivalのビデオを見たが、彼はrtsの取引に成功しているようだ？ しかし、彼はすでに教えている・・・・。 まあ、本人も「レベルは歴史の上だけで、次のレベルはどこに出てくるかわからない」と見事に言い切っていますけどね。 私はグラップラーを覚えて 、私は彼と長い時間前に通信し、私も彼のマークアップを見つけました、私は価格チャート上の任意のロジックを探す場合、それはサイクルがある必要があるようです：買い-売り、誰かがジグザグにそれを見て、男は三角形のマークアップを描き、彼の言葉で価格は常にそれが始まった場所に戻り、戻ってくるだろう - ちょうど時間の問題、ここに彼のマークアップのスクリーンショットです、彼は面白いでした、彼の予測よりないより働いて、残念ながら、すべてのグラップラーのように...ノーロードトレード Igor Makanu 2018.09.14 19:19 #10576 Vizard_： YouTubeにチャンネルがあるようです。偶然見た彼の動画では、ニートでbotを作る方法を教えてくれています。つまり、彼は5分でエクイティの入ったグレイルを空に作ったのだ。実はnitzaには、彼が考慮しなかったバグが1つある。笑えました))))ああ、見たよ。でも、歴史は繰り返すんだね......。誰もリスクを取りたがらないからです。 mytarmailS 2018.09.14 19:33 #10577 ヴィザード_。そんなことより、クラウドインジケーターの話だ。グリッドではなく、データであることが前提です。 SSAです。SSAでは、価格を少し正常化するだけでいい。アーカイブで読む...私は頭が悪いのでしょうが、ここからどんな結論を出せばいいのか理解できないのですが？ グリッドを微分した形で見たいのですが、何でしょうか、もう頭が痛いです）説明お願いします。 Yuriy Asaulenko 2018.09.14 19:52 #10578 mytarmailS:マーケットからクラウドインディケーターが出るのはどこですか？マーケットから？- の初級編です。市場からではなく、まさか。 mytarmailS 2018.09.14 19:54 #10579 ユーリイ・アサウレンコマーケットから？- 初級編。市場からは、まさか。は？ mytarmailS 2018.09.14 20:06 #10580 ヴィザード_。何を手に入れたか、どこから手に入れたかは関係ない。大切なのは、手に入れたものだけです。賢そうな顔して市場に関する動画を投稿してるな。 で、データがない。実際、自分の出した理論とは関係ないデタラメを言ってるだけだろ。何も問題はない。 しかし、その理論は、ただ垂れ流し...私が言ったとおり、写真で示したとおりに動いたので、崩れているのでしょうか？ ウィザードから落ちているのは、あなたの屋根かもしれません。 1...105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そしてそれは、サポートがレジスタンスになるのではなく、新たなレジスタンスが現れるというのが本当の姿です
ここで、抵抗線となり、支持線となる水準がある。
ここで、抵抗線になるレベルと支持線になるレベルがあります。
この価格水準では、抵抗線は1本だけで、他はすべてノイズにしか見えない。
それは、成長を期待して「左の支持」から買うというものです。
この価格水準では、抵抗は1つだけで、他はすべてノイズにしか見えない。
お前は長期的な視点を持っているのか？
お前は長期労働者なのか？
見せていただいた価格水準 では、他に見当たりませんでした
これは、上昇を期待して「左の支持」から買っていたものです
まあ、彼らが買うということは、誰かが売っていたのでは？- 最近、ネットでPrivalのビデオを見たが、彼はrtsの取引に成功しているようだ？ しかし、彼はすでに教えている・・・・。
まあ、本人も「レベルは歴史の上だけで、次のレベルはどこに出てくるかわからない」と見事に言い切っていますけどね。
私はグラップラーを覚えて 、私は彼と長い時間前に通信し、私も彼のマークアップを見つけました、私は価格チャート上の任意のロジックを探す場合、それはサイクルがある必要があるようです：買い-売り、誰かがジグザグにそれを見て、男は三角形のマークアップを描き、彼の言葉で価格は常にそれが始まった場所に戻り、戻ってくるだろう - ちょうど時間の問題、ここに彼のマークアップのスクリーンショットです、彼は面白いでした、彼の予測よりないより働いて、残念ながら、すべてのグラップラーのように...ノーロードトレード
YouTubeにチャンネルがあるようです。偶然見た彼の動画では、ニートでbotを作る方法を教えてくれています。
つまり、彼は5分でエクイティの入ったグレイルを空に作ったのだ。実はnitzaには、彼が考慮しなかったバグが1つある。
笑えました))))
ああ、見たよ。でも、歴史は繰り返すんだね......。誰もリスクを取りたがらないからです。
そんなことより、クラウドインジケーターの話だ。グリッドではなく、データであることが前提です。
SSAです。SSAでは、価格を少し正常化するだけでいい。アーカイブで読む...
私は頭が悪いのでしょうが、ここからどんな結論を出せばいいのか理解できないのですが？グリッドを微分した形で見たいのですが、何でしょうか、もう頭が痛いです）説明お願いします。
マーケットからクラウドインディケーターが出るのはどこですか？
マーケットから？- の初級編です。市場からではなく、まさか。
マーケットから？- 初級編。市場からは、まさか。
は？
何を手に入れたか、どこから手に入れたかは関係ない。大切なのは、手に入れたものだけです。賢そうな顔して市場に関する動画を投稿してるな。
で、データがない。実際、自分の出した理論とは関係ないデタラメを言ってるだけだろ。何も問題はない。
しかし、その理論は、ただ垂れ流し...
私が言ったとおり、写真で示したとおりに動いたので、崩れているのでしょうか？
ウィザードから落ちているのは、あなたの屋根かもしれません。