mytarmailS:

そしてそれは、サポートがレジスタンスになるのではなく、新たなレジスタンスが現れるというのが本当の姿です

ここで、抵抗線となり、支持線となる水準がある。


 
khorosh

ここで、抵抗線になるレベルと支持線になるレベルがあります。


この価格水準では、抵抗線は1本だけで、他はすべてノイズにしか見えない。

それは、成長を期待して「左の支持」から買うというものです。


 
mytarmailS:

この価格水準では、抵抗は1つだけで、他はすべてノイズにしか見えない。

お前は長期的な視点を持っているのか？

 
khorosh

お前は長期労働者なのか？

見せていただいた価格水準 では、他に見当たりませんでした

 
mytarmailS:

これは、上昇を期待して「左の支持」から買っていたものです

まあ、彼らが買うということは、誰かが売っていたのでは？- 最近、ネットでPrivalのビデオを見たが、彼はrtsの取引に成功しているようだ？ しかし、彼はすでに教えている・・・・。

まあ、本人も「レベルは歴史の上だけで、次のレベルはどこに出てくるかわからない」と見事に言い切っていますけどね。

私はグラップラーを覚えて 、私は彼と長い時間前に通信し、私も彼のマークアップを見つけました、私は価格チャート上の任意のロジックを探す場合、それはサイクルがある必要があるようです：買い-売り、誰かがジグザグにそれを見て、男は三角形のマークアップを描き、彼の言葉で価格は常にそれが始まった場所に戻り、戻ってくるだろう - ちょうど時間の問題、ここに彼のマークアップのスクリーンショットです、彼は面白いでした、彼の予測よりないより働いて、残念ながら、すべてのグラップラーのように...ノーロードトレード


 
Vizard_：

YouTubeにチャンネルがあるようです。偶然見た彼の動画では、ニートでbotを作る方法を教えてくれています。

つまり、彼は5分でエクイティの入ったグレイルを空に作ったのだ。実はnitzaには、彼が考慮しなかったバグが1つある。

笑えました))))

ああ、見たよ。でも、歴史は繰り返すんだね......。誰もリスクを取りたがらないからです。

 
ヴィザード_。

そんなことより、クラウドインジケーターの話だ。グリッドではなく、データであることが前提です。
SSAです。SSAでは、価格を少し正常化するだけでいい。アーカイブで読む...

私は頭が悪いのでしょうが、ここからどんな結論を出せばいいのか理解できないのですが？

グリッドを微分した形で見たいのですが、何でしょうか、もう頭が痛いです）説明お願いします。
 
mytarmailS:

マーケットからクラウドインディケーターが出るのはどこですか？

マーケットから？- の初級編です。市場からではなく、まさか。

 
ユーリイ・アサウレンコ

マーケットから？- 初級編。市場からは、まさか。

は？

 
ヴィザード_。

何を手に入れたか、どこから手に入れたかは関係ない。大切なのは、手に入れたものだけです。賢そうな顔して市場に関する動画を投稿してるな。
で、データがない。実際、自分の出した理論とは関係ないデタラメを言ってるだけだろ。何も問題はない。
しかし、その理論は、ただ垂れ流し...

私が言ったとおり、写真で示したとおりに動いたので、崩れているのでしょうか？

ウィザードから落ちているのは、あなたの屋根かもしれません。

