マキシム、もう一度説明します。
=====
1) 従来の極限値をとる
2) 極値で様々な変種（おそらくμua）を選択することにより、ある構造（レベル）を検索する。彼はそのようなレベルを約200個見つけたが、これはすでに述べたとおりである。
3) そして、彼は、以下のセットをトレーニングします。
====
1点目から3点目に飛びますが、2点目が一番重要なんですね。
バリアントの選択は、epsレベルの検索、mguaこれは、NSの一部です。そこで彼は、1000の選択肢の中から、2から1刻みで200のレベルを探し出した。どんなセレクションがあるのでしょう？
そこへ1-2、そこへ1-2、そこへ1-2、生データでなく、この上で接続し、訓練する。
では、接続しましょう、何が問題なのか
問題ありません）ただ、ステップ2)のサインは、ステップ3のネットにヒットする前に、履歴上で繰り返され、すでに本質的に機能している必要があることに注意してください。これはすべて形式化する必要があり、おそらく別のアルゴリズムになるでしょう。
なぜ、アイテム3がヒットする前に、動作していることがわかるのですか？
ステップ3を実行するまで、動作していることがわからないのはなぜですか？
ネットに流れたら何もわからなくなる...。
ネットワークにはターゲットがある - ターゲットは様々だが、ターゲットは予測-取引に長けている
ということは、ネットが100％のデータを取引するように設定し、予測はできてもそのうちの2％しか取引できないとしたらどうでしょうか。何が得られるのか？
この2％を、少なくとも30％、すべての予測因子から断片的に選んで、価格やそれらの愚かな指標の形ではなく、本当に重要なものだけをネットに送信する必要があります。
はい、今まさに、もうすぐです。
1年前、私はすごい実験をしました。
1. スライディングサンプル数のようなものでティックBPを取った。
2.平均化されたクラシック分散と平均化されたスプレッド（High-Low）をカウントしてみました。つまり、新しいティック受信ごとに、これらの値を再計算し、別の配列に記録し、これらの配列の平均を計算しました。
3.驚くべきことに、これらの平均値は数百万ティックのデータと一致している。
4.価格はその平均的なレベルの間を歩いているようなものです。
5.そして、このフォーラムに来て、みんなと一緒にブーイングをした...。
私はどこに向かっているのだろう？
個々の極値ではなく、スプレッド（High-Low）で動作させることでしょうか。
オプション1：機能の変換を行わない場合。08.01よりトレーニング OOS前なら何でも
個々の極値ではなく、スプレッド（High-Low）で作業するのが良いのでは？
極限は極限である
(ハイ・ローはボラティリティ
相矛盾しない