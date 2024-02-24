トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1055

mytarmailS:

マキシム、もう一度説明します。

=====

1) 従来の極限値をとる

2) 極値で様々な変種（おそらくμua）を選択することにより、ある構造（レベル）を検索する。彼はそのようなレベルを約200個見つけたが、これはすでに述べたとおりである。

3) そして、彼は、以下のセットをトレーニングします。

====

1点目から3点目に飛びますが、2点目が一番重要なんですね。

バリアントの選択は、epsレベルの検索、mguaこれは、NSの一部です。そこで彼は、1000の選択肢の中から、2から1刻みで200のレベルを探し出した。どんなセレクションがあるのでしょう？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

variant selectionはepsレベルの列挙で、mguaこれはNSの一部である。そこで彼は、1000の選択肢の中から1から2までのステップで200のレベルを探し出した。どのような選別が可能なのでしょうか。

そこへ1-2、そこへ1-2、そこへ1-2、生データでなく、この上で接続し、訓練する。

mytarmailS:

1-2、1-2、1-2、それをまとめて、生データではなく、その上でトレーニングする。

では、接続しましょう、何が問題なのか

 
マキシム・ドミトリエフスキー

では、つなげよう、何が問題なのか？

問題ありません）ただ、ステップ2)のサインは、ステップ3のネットにヒットする前に、履歴上で繰り返され、すでに本質的に機能している必要があることに注意してください。

これはすべて形式化する必要があり、おそらく別のアルゴリズムになるでしょう。
mytarmailS:

問題ありません）ただ、ポイント2）のサインは、ポイント3のネットにヒットする前に、履歴上で繰り返され、すでに本質的に機能している必要があることに注意してください。

なぜ、アイテム3がヒットする前に、動作していることがわかるのですか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ステップ3を実行するまで、動作していることがわからないのはなぜですか？

ネットに流れたら何もわからなくなる...。

ネットワークにはターゲットがある - ターゲットは様々だが、ターゲットは予測-取引に長けている

ということは、ネットが100％のデータを取引するように設定し、予測はできてもそのうちの2％しか取引できないとしたらどうでしょうか。何が得られるのか？

この2％を、少なくとも30％、すべての予測因子から断片的に選んで、価格やそれらの愚かな指標の形ではなく、本当に重要なものだけをネットに送信する必要があります。

mytarmailS:

ネットに流れたら、何もわからなくなる...。

ネットワークにはターゲットがあり、さまざまなターゲットがありますが、基本的にターゲットは予測・取引に長けていることです。

ネットが100％のデータを取引するように設定した場合、予測はできても2％のデータしか取引できないとしたらどうでしょうか。何が得られるのか？

この2％を全予測の30％で選び、価格やくだらない指標ではなく、本当に重要なものだけをネットに送る必要があります。

はい、今まさに、もうすぐです。

 

1年前、私はすごい実験をしました。

1. スライディングサンプル数のようなものでティックBPを取った。

2.平均化されたクラシック分散と平均化されたスプレッド（High-Low）をカウントしてみました。つまり、新しいティック受信ごとに、これらの値を再計算し、別の配列に記録し、これらの配列の平均を計算しました。

3.驚くべきことに、これらの平均値は数百万ティックのデータと一致している。

4.価格はその平均的なレベルの間を歩いているようなものです。

5.そして、このフォーラムに来て、みんなと一緒にブーイングをした...。

私はどこに向かっているのだろう？

個々の極値ではなく、スプレッド（High-Low）で動作させることでしょうか。

オプション1：機能の変換を行わない場合。08.01よりトレーニング OOS前なら何でも

2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter TRAIN LOGLOSS
2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   0.23536 0.25209 0.23954 0.23117 0.23431
2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter OOB LOGLOSS
2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   0.48326 0.51151 0.51046 0.49268 0.49372


 
アレクサンダー＿K

個々の極値ではなく、スプレッド（High-Low）で作業するのが良いのでは？

極限は極限である

(ハイ・ローはボラティリティ

相矛盾しない

