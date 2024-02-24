トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1057 1...105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064...3399 新しいコメント mytarmailS 2018.09.14 13:12 #10561 アレクサンダー＿K．例えばアリョーシェンカは、投資家契約では国に示しがつかないという。なぜか信じてしまうのです。しかし、彼はわずかな情報を示すことはできません Alexander_K 2018.09.14 13:15 #10562 mytarmailS:そして、彼はいくつかのトレードを見せるだけではダメなのです。それも理解できない。私はそれを求めました。MoDの支持者を大量に集めることができると言ったのですが、ダメでした、それだけです。彼が知っている地獄...だから、ニューラルネットワークへの切り替えには慎重になっているんです。何年も無駄にすることになるかもしれない...。 khorosh 2018.09.14 15:28 #10563 mytarmailS:メインから始める))。 市場とは何か、その仕組みは何かという考え方で、それは信仰の問題ですが、信仰は何かで裏付けられるかどうか、それは常識の問題なのです。 私にとってマーケットは通常のビジネスであり、このビジネスで儲けているのは、我々の犠牲の上に成り立っている、マーケットは群衆のポジションと逆相関がある（必要ならそれを示す／証明することもできる）、だから簡単な方法で必要なのは、チャート上で群衆を計算し、反対方向にトレードすることである。私にとっては、サポートは誰もが売り 始めるレベルであり、レジスタンスではその逆である。 数年かけて、何百、何千という脚本を書いてきました。なぜ、そんなことが可能なのか？なぜなら、レベルブレイクアウトをトレードする人もいれば、レベルからのリバウンドをトレードする人もいるからです。 Grigori.S.B 2018.09.14 15:32 #10564 khoroshどうしてでしょう？結局、ある人はレベルブレイクアウトを、ある人はレベルからのバウンスを取引している。買い手がいない場合、これらのALLは誰に売るのだろうか？ mytarmailS 2018.09.14 15:56 #10565 khoroshどうしてでしょう？結局のところ、レベルブレイクアウトをトレードする人もいれば、レベルからのリバウンドをトレードする人もいるのです。 いいですか、これ以上うまく説明できないんです。 khorosh 2018.09.14 15:56 #10566 グリゴリ.S.B:買い手がいない場合、これらのALLは誰に売るのだろうか？どうやらmytarmailSは 、自分一人が群衆に逆らって取引し、すべての流動性を 奪うと考えているようだ）。 mytarmailS 2018.09.14 16:14 #10567 khoroshどうやらmytarmailSは 、自分一人が群衆に逆らって取引し、すべての流動性を奪うと信じているようです）。1000人の買い手がいて、100人しか売り手がいないとしたら、その買い手は真空から買うのでしょうか？ 賢明ですね。 それとも、リバウンドで1000人の買い手とブレイクアウトで1000人の売り手が必ず水準に入ると考えているのか...相場のバランスは常に1つなのでしょうか？ 買い手が増えれば価格は上がるだけです。実際の市場でもそうですし、株やビットコインでもそうです。買い手がつけば、価格は10セントから1万ドルに上がります。ユーロドルでよく見かけますが？ 自分が何を取引しているのかすらわかっていない...。 Vitaly Muzichenko 2018.09.14 16:18 #10568 mytarmailS: いいか、彼よりうまく説明することはできないんだ。メイトレイドは誰もが知っている存在であるべきです。彼のビデオを見て、トレードは少なくとも100倍は上達する) 特に17分18秒のところが良かったですね。 khorosh 2018.09.14 17:24 #10569 mytarmailS: 1000人の買い手がいて、100人しか売り手がいないとしたら、その買い手は真空から買うのでしょうか。それとも、リバウンドで1000人の買い手とブレイクアウトで1000人の売り手が必ず水準に入ると考えているのか...相場のバランスは常に1つなのでしょうか？これは実際の市場でも起きていることで、株でもビットコインでも同じで、買い手がつけば10セントから1万ドルになります。ユーロドルでよく見かけますが？何を取引しているのかさえわからない...。本気にしないでください、冗談です。動画ありがとうございました。ただ、抵抗線 がブレイクされると支持線になることを批判している点には反対です。 mytarmailS 2018.09.14 17:29 #10570 khorosh本気にしないでください、冗談です。動画ありがとうございました。ただ、抵抗線が破られると支持線になることを批判している点には反対です。そしてそれは、サポートがレジスタンスになるのではなく、新たなレジスタンスが現れるというのが本当の姿ですこれがあなたのパターンです。サポートがレジスタンスになるのです。 実際には、最後の上昇インパルスの直後に群衆がトレンドは上であると判断し、我々は購入する必要があり、もちろん、ハイで買っていない））が、サポートと同じ場所で買うが、サポートから我々は買う、yepta）。 当然、市場のバランスが崩れ、多くの買い手と価格が下落し、我々は抵抗を取得し、一部のバイヤーはすぐに停止し、他の人が待っていると価格は、少なくともエントリポイントに戻るだろうと祈る、その後位置を閉じ）））、価格が戻ってきたときに、すべてのバイヤーが一致して最後の下方への衝動を作成する位置をカットします。 ここでは、サポートがそのままレジスタンスになったパターンがありますね。 と言うディーラーは一人もいません(( でも、そんな単純な話ではなく、マーケットはフラクタルで、そういう状況がたくさんあるので、こうなっているんです。 そしてまた、最後のセールが償還されるかもしれない、それは流動性です。このように 1...105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
例えばアリョーシェンカは、投資家契約では国に示しがつかないという。なぜか信じてしまうのです。
しかし、彼はわずかな情報を示すことはできません
そして、彼はいくつかのトレードを見せるだけではダメなのです。
それも理解できない。私はそれを求めました。MoDの支持者を大量に集めることができると言ったのですが、ダメでした、それだけです。彼が知っている地獄...だから、ニューラルネットワークへの切り替えには慎重になっているんです。何年も無駄にすることになるかもしれない...。
メインから始める))。
市場とは何か、その仕組みは何かという考え方で、それは信仰の問題ですが、信仰は何かで裏付けられるかどうか、それは常識の問題なのです。
私にとってマーケットは通常のビジネスであり、このビジネスで儲けているのは、我々の犠牲の上に成り立っている、マーケットは群衆のポジションと逆相関がある（必要ならそれを示す／証明することもできる）、だから簡単な方法で必要なのは、チャート上で群衆を計算し、反対方向にトレードすることである。私にとっては、サポートは誰もが売り 始めるレベルであり、レジスタンスではその逆である。
数年かけて、何百、何千という脚本を書いてきました。
なぜ、そんなことが可能なのか？なぜなら、レベルブレイクアウトをトレードする人もいれば、レベルからのリバウンドをトレードする人もいるからです。
どうしてでしょう？結局、ある人はレベルブレイクアウトを、ある人はレベルからのバウンスを取引している。
買い手がいない場合、これらのALLは誰に売るのだろうか？
どうしてでしょう？結局のところ、レベルブレイクアウトをトレードする人もいれば、レベルからのリバウンドをトレードする人もいるのです。
いいですか、これ以上うまく説明できないんです。
買い手がいない場合、これらのALLは誰に売るのだろうか？
どうやらmytarmailSは 、自分一人が群衆に逆らって取引し、すべての流動性を 奪うと考えているようだ）。
どうやらmytarmailSは 、自分一人が群衆に逆らって取引し、すべての流動性を奪うと信じているようです）。
1000人の買い手がいて、100人しか売り手がいないとしたら、その買い手は真空から買うのでしょうか？ 賢明ですね。
それとも、リバウンドで1000人の買い手とブレイクアウトで1000人の売り手が必ず水準に入ると考えているのか...相場のバランスは常に1つなのでしょうか？
買い手が増えれば価格は上がるだけです。実際の市場でもそうですし、株やビットコインでもそうです。買い手がつけば、価格は10セントから1万ドルに上がります。ユーロドルでよく見かけますが？
自分が何を取引しているのかすらわかっていない...。
いいか、彼よりうまく説明することはできないんだ。
メイトレイドは誰もが知っている存在であるべきです。彼のビデオを見て、トレードは少なくとも100倍は上達する)
特に17分18秒のところが良かったですね。
1000人の買い手がいて、100人しか売り手がいないとしたら、その買い手は真空から買うのでしょうか。
それとも、リバウンドで1000人の買い手とブレイクアウトで1000人の売り手が必ず水準に入ると考えているのか...相場のバランスは常に1つなのでしょうか？
これは実際の市場でも起きていることで、株でもビットコインでも同じで、買い手がつけば10セントから1万ドルになります。ユーロドルでよく見かけますが？
何を取引しているのかさえわからない...。
本気にしないでください、冗談です。動画ありがとうございました。ただ、抵抗線 がブレイクされると支持線になることを批判している点には反対です。
本気にしないでください、冗談です。動画ありがとうございました。ただ、抵抗線が破られると支持線になることを批判している点には反対です。
そしてそれは、サポートがレジスタンスになるのではなく、新たなレジスタンスが現れるというのが本当の姿です
これがあなたのパターンです。サポートがレジスタンスになるのです。
実際には、最後の上昇インパルスの直後に群衆がトレンドは上であると判断し、我々は購入する必要があり、もちろん、ハイで買っていない））が、サポートと同じ場所で買うが、サポートから我々は買う、yepta）。
当然、市場のバランスが崩れ、多くの買い手と価格が下落し、我々は抵抗を取得し、一部のバイヤーはすぐに停止し、他の人が待っていると価格は、少なくともエントリポイントに戻るだろうと祈る、その後位置を閉じ）））、価格が戻ってきたときに、すべてのバイヤーが一致して最後の下方への衝動を作成する位置をカットします。
ここでは、サポートがそのままレジスタンスになったパターンがありますね。
と言うディーラーは一人もいません((
でも、そんな単純な話ではなく、マーケットはフラクタルで、そういう状況がたくさんあるので、こうなっているんです。
そしてまた、最後のセールが償還されるかもしれない、それは流動性です。このように