トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング

なんと、今、Maxim Vladimirovichの公開したボットをテストしてみました。

最初のスクリーンショットでは、Dukascopiからの引用は、3200後の上昇バランスラインはちょうど期間2019年11月 - 2020年10月、1時間の時間枠、スプレッド - 2ピップス（0.0002）です。

メタトレーダーで別のブローカーでテストしたところ、あまり顕著な結果が得られなかったので、例外なくすべてのブローカーで動作するように戦略を最適化する必要があるようだ。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そうですね、ディストリビューションは通常、すべてを示しています。これらをブースターなしで、Featurestargetのために行うだけで、一目瞭然です。

つまり、単に物事のもつれ具合を見るのではなく、モデルが実際にもつれた対象を解きほぐし、その成功度を評価すればいいという考え方です。

カスケード学習法（自分で作った言葉ですが、違うものがあるかもしれません）を試してみようと思っています。グラフを見ると、学習がうまくいく領域があることがわかります。その領域から出たものは、その領域の分布に該当する例をあらかじめサンプルから除外して、再び教えてください。すでに手動でやってみて効果が良かったので、自動化しようと思っているのですが、2日目は効果がランダムになってしまいそうでできません。それについてどう思いますか？Pythonで簡単にできると思います。

まあ、すべてはセミコン・ラーニングの問題なんですけどね。今のところ、読んでいるのは

 
手のプラスマイナスと同じように、自動的に均質な領域に分割すれば、うまくいきますよ。

ベストバリエーションではありません。使い方がわからないと、さらに調子が悪くなる可能性があります。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

まだ新しい指標を書くのが億劫で......その時は確かに最大利益にはならないだろうけど......。

というのは、無理な話です。

mytarmailS:

そんなの無理だよ、用意されてないんだから。

できますよ、googleの使い方を勉強してください。

例：Catboost カスタムロス関数
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ベストな選択とは程遠い。設定を拾えば、これらを手に入れることができ、さらには


この計算（look_backとma_periodsの2つのパラメータのみを変更）で、プロセッサのおおよその負荷はどのくらいになりますか？

Evgeni Gavrilovi：

この計算で（look_backとma_periodsの2つのパラメータだけを変えて）プロセッサの負荷はどの程度になるのでしょうか？

知らんぷり

 
マキシム・ドミトリエフスキー

できるけど、googleの使い方を覚えなきゃいけない。

例：Catboost カスタムロス関数

わからないならやってみろ、残高を計算する関数があるじゃないか...。

1分もかからずにわかる

