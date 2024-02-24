トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2216 1...220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223...3399 新しいコメント Evgeni Gavrilovi 2020.12.03 19:07 #22151 なんと、今、Maxim Vladimirovichの公開したボットをテストしてみました。最初のスクリーンショットでは、Dukascopiからの引用は、3200後の上昇バランスラインはちょうど期間2019年11月 - 2020年10月、1時間の時間枠、スプレッド - 2ピップス（0.0002）です。メタトレーダーで別のブローカーでテストしたところ、あまり顕著な結果が得られなかったので、例外なくすべてのブローカーで動作するように戦略を最適化する必要があるようだ。 Aleksey Vyazmikin 2020.12.03 19:11 #22152 マキシム・ドミトリエフスキー： そうですね、ディストリビューションは通常、すべてを示しています。これらをブースターなしで、Featurestargetのために行うだけで、一目瞭然です。 つまり、単に物事のもつれ具合を見るのではなく、モデルが実際にもつれた対象を解きほぐし、その成功度を評価すればいいという考え方です。 カスケード学習法（自分で作った言葉ですが、違うものがあるかもしれません）を試してみようと思っています。グラフを見ると、学習がうまくいく領域があることがわかります。その領域から出たものは、その領域の分布に該当する例をあらかじめサンプルから除外して、再び教えてください。すでに手動でやってみて効果が良かったので、自動化しようと思っているのですが、2日目は効果がランダムになってしまいそうでできません。それについてどう思いますか？Pythonで簡単にできると思います。 削除済み 2020.12.03 19:14 #22153 Aleksey Vyazmikin： つまり、単に物事のもつれ具合を見るのではなく、モデルが実際にもつれた対象を解きほぐし、その成功度を評価すればいいという考え方です。カスケード学習法（自分で作った言葉ですが、違うものがあるかもしれません）を試してみようと思っています。グラフを見ると、学習がうまくいく領域があることがわかります。その領域から出たものは、その領域の分布に該当する例をあらかじめサンプルから除外して、再び教えてください。すでに手動で試して効果があったので、自動化しようと思うのですが、2日目は効果がランダムになってしまい、できません。それについてどう思いますか？Pythonで簡単にできると思います。 まあ、すべてはセミコン・ラーニングの問題なんですけどね。今のところ、読んでいるのは Valeriy Yastremskiy 2020.12.03 19:15 #22154 Aleksey Vyazmikin： つまり、単に物事のもつれ具合を見るのではなく、モデルが実際にもつれた対象を解きほぐし、その成功度を評価すればいいという考え方です。カスケード学習法（自分で作った言葉ですが、違うものがあるかもしれません）を試してみようと思っています。グラフを見ると、学習がうまくいく領域があることがわかります。その領域から出たものは、その領域の分布に該当する例をあらかじめサンプルから除外して、再び教えてください。すでに手動でやってみて効果が良かったので、自動化しようと思っているのですが、2日目は効果がランダムになってしまいそうでできません。それについてどう思いますか？Pythonで簡単にできると思います。 手のプラスマイナスと同じように、自動的に均質な領域に分割すれば、うまくいきますよ。 削除済み 2020.12.03 19:21 #22155 Evgeni Gavrilovi： なんと、今、Maxim Vladimirovichの公開したボットをテストしてみました。最初のスクリーンショットでは、Dukascopiからの引用は、3200後の上昇バランスラインはちょうど期間2019年11月 - 2020年10月、1時間の時間枠、スプレッド - 2ピップス（0.0002）です。メタトレーダーで他のブローカーでテストした結果は見ていない、ストラテジーは例外なく誰にでも使えるように最適化されていなければならない。 ベストバリエーションではありません。使い方がわからないと、さらに調子が悪くなる可能性があります。 mytarmailS 2020.12.03 19:23 #22156 マキシム・ドミトリエフスキー： まだ新しい指標を書くのが億劫で......その時は確かに最大利益にはならないだろうけど......。 というのは、無理な話です。 削除済み 2020.12.03 19:31 #22157 mytarmailS: そんなの無理だよ、用意されてないんだから。できますよ、googleの使い方を勉強してください。 例：Catboost カスタムロス関数 Evgeni Gavrilovi 2020.12.03 19:38 #22158 マキシム・ドミトリエフスキー： ベストな選択とは程遠い。設定を拾えば、これらを手に入れることができ、さらには この計算（look_backとma_periodsの2つのパラメータのみを変更）で、プロセッサのおおよその負荷はどのくらいになりますか？ 削除済み 2020.12.03 19:40 #22159 Evgeni Gavrilovi： この計算で（look_backとma_periodsの2つのパラメータだけを変えて）プロセッサの負荷はどの程度になるのでしょうか？ 知らんぷり mytarmailS 2020.12.03 19:44 #22160 マキシム・ドミトリエフスキー： できるけど、googleの使い方を覚えなきゃいけない。 例：Catboost カスタムロス関数 わからないならやってみろ、残高を計算する関数があるじゃないか...。 1分もかからずにわかる 1...220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なんと、今、Maxim Vladimirovichの公開したボットをテストしてみました。
最初のスクリーンショットでは、Dukascopiからの引用は、3200後の上昇バランスラインはちょうど期間2019年11月 - 2020年10月、1時間の時間枠、スプレッド - 2ピップス（0.0002）です。
メタトレーダーで別のブローカーでテストしたところ、あまり顕著な結果が得られなかったので、例外なくすべてのブローカーで動作するように戦略を最適化する必要があるようだ。
そうですね、ディストリビューションは通常、すべてを示しています。これらをブースターなしで、Featurestargetのために行うだけで、一目瞭然です。
つまり、単に物事のもつれ具合を見るのではなく、モデルが実際にもつれた対象を解きほぐし、その成功度を評価すればいいという考え方です。
カスケード学習法（自分で作った言葉ですが、違うものがあるかもしれません）を試してみようと思っています。グラフを見ると、学習がうまくいく領域があることがわかります。その領域から出たものは、その領域の分布に該当する例をあらかじめサンプルから除外して、再び教えてください。すでに手動でやってみて効果が良かったので、自動化しようと思っているのですが、2日目は効果がランダムになってしまいそうでできません。それについてどう思いますか？Pythonで簡単にできると思います。
まあ、すべてはセミコン・ラーニングの問題なんですけどね。今のところ、読んでいるのは
手のプラスマイナスと同じように、自動的に均質な領域に分割すれば、うまくいきますよ。
ベストバリエーションではありません。使い方がわからないと、さらに調子が悪くなる可能性があります。
まだ新しい指標を書くのが億劫で......その時は確かに最大利益にはならないだろうけど......。
というのは、無理な話です。
できますよ、googleの使い方を勉強してください。例：Catboost カスタムロス関数
ベストな選択とは程遠い。設定を拾えば、これらを手に入れることができ、さらには
この計算（look_backとma_periodsの2つのパラメータのみを変更）で、プロセッサのおおよその負荷はどのくらいになりますか？
知らんぷり
わからないならやってみろ、残高を計算する関数があるじゃないか...。
1分もかからずにわかる