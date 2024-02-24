トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1030

レナト・アフティアモフ

昨日私が話して いた 1.1685レベルについてEuveで言って みましょう。これが将来の価格水準です。

もし、あなたが同じレベルのものを隠し持っているならば、私とあなたの戦略は同じということになります。

そして最近、あるスレッドで、7月12日にこんなことを言いました。

"例-エバは1.1712、1.1744、100%になる"

パズルのレベルが同じなら、私のもあなたのも同じ...。

レナト・アフティアモフ
そうそう、君の予想は覚えてるよ、一回目は傾いたけど二回目は当たったんだ

鳥の手より少しはマシになった．

 
では、ニュートロニクス・レベルの教え方について、何かアイデアはありそうですか？ それとも、私が無駄に持ち出したのでしょうか？
 
mytarmailS:
市場プロファイルのモデルを育成するというアイデアは、ずっと温めてきたものです。でも、まだ実装するには経験が足りません（笑)。

さらに正味の価格上昇を予測することができます。

 
mytarmailS:
また、バーでのHighとLowでの学習とレベルの教え方はどう違うべきだと思いますか？
 
イワン・ネグレシュニー
また、バーのHighとLowで学習するのと、学習レベルはどのように違うべきだと思いますか？

ということであれば、あまり関係なく、もう一人探しています。

 
mytarmailS:

体系的に見れば、予測に利用できるすべてのオブジェクトの種類を一度に形式化し、同時に予測器の種類も形式化することができます。
 

本当か嘘かわからないが、聴いてみると面白い

https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA

 
イワン・ネグレシュニー
予測する対象の種類はレベルのみ（つまり、将来的に価格が跳ね返ること）

質問です。

1）どのようにリバウンドするネットワークを教えるために5分で、または時間や明後日ですることができます場合は、私はこれを予測する次の増分がないことを思い出してください。

2) このようなターゲット（リバウンド）を使って、新しいデータの誤差を測定する方法

まだ答えは出ていません(

 
mytarmailS:

"リバウンド "は抽象的なもので、"ブレイクアウト "など、もっといろいろなイメージが考えられますが、それでも結果は5分後、1時間後、翌日と、売買シグナルになります。
