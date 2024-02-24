トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1030 1...102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037...3399 新しいコメント Renat Akhtyamov 2018.07.24 15:19 #10291 レナト・アフティアモフ昨日私が話して いた 1.1685レベルについて、Euveで言って みましょう。これが将来の価格水準です。 もし、あなたが同じレベルのものを隠し持っているならば、私とあなたの戦略は同じということになります。 そして最近、あるスレッドで、7月12日にこんなことを言いました。 "例-エバは1.1712、1.1744、100%になる" パズルのレベルが同じなら、私のもあなたのも同じ...。 .... mytarmailS 2018.07.24 18:45 #10292 レナト・アフティアモフ....そうそう、君の予想は覚えてるよ、一回目は傾いたけど二回目は当たったんだ 鳥の手より少しはマシになった． mytarmailS 2018.07.24 19:28 #10293 では、ニュートロニクス・レベルの教え方について、何かアイデアはありそうですか？ それとも、私が無駄に持ち出したのでしょうか？ Dmitry Fedorchenko 2018.07.25 09:38 #10294 mytarmailS: では、ニューロニックにレベルを教える方法はあるのでしょうか？ それとも、無駄な質問をしてしまったのでしょうか？市場プロファイルのモデルを育成するというアイデアは、ずっと温めてきたものです。でも、まだ実装するには経験が足りません（笑)。 さらに正味の価格上昇を予測することができます。 Ivan Negreshniy 2018.07.25 10:37 #10295 mytarmailS: では、ニューロニクスのレベルアップを図るためのアイデアはあるのでしょうか？ それとも、この質問をしたことは無駄だったのでしょうか？ また、バーでのHighとLowでの学習とレベルの教え方はどう違うべきだと思いますか？ mytarmailS 2018.07.25 10:41 #10296 イワン・ネグレシュニー また、バーのHighとLowで学習するのと、学習レベルはどのように違うべきだと思いますか？ということであれば、あまり関係なく、もう一人探しています。 Ivan Negreshniy 2018.07.25 10:54 #10297 mytarmailS:一般的にあまりない場合は、ちょうど別のものを探しています。 体系的に見れば、予測に利用できるすべてのオブジェクトの種類を一度に形式化し、同時に予測器の種類も形式化することができます。 mytarmailS 2018.07.25 11:01 #10298 本当か嘘かわからないが、聴いてみると面白い https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA mytarmailS 2018.07.25 11:21 #10299 イワン・ネグレシュニー 体系的に見れば、予測対象として考えられるすべての種類を一度に形式化することができ、同時に、予測子として考えられる種類も形式化することができます。予測する対象の種類はレベルのみ（つまり、将来的に価格が跳ね返ること） 質問です。 1）どのようにリバウンドするネットワークを教えるために5分で、または時間や明後日ですることができます場合は、私はこれを予測する次の増分がないことを思い出してください。 2) このようなターゲット（リバウンド）を使って、新しいデータの誤差を測定する方法 まだ答えは出ていません( Ivan Negreshniy 2018.07.25 11:43 #10300 mytarmailS:予測する対象の種類はレベルのみ（つまり、将来的に価格が跳ね返ること） 質問です。 1）どのようにリバウンドするネットワークを教えるために5分で、または時間や明後日ですることができます場合は、私はこれを予測する次の増分がないことを思い出してください。 2) このようなターゲット（リバウンド）を使って、新しいデータの誤差を測定する方法 まだ答えは出ていません(("リバウンド "は抽象的なもので、"ブレイクアウト "など、もっといろいろなイメージが考えられますが、それでも結果は5分後、1時間後、翌日と、売買シグナルになります。 1...102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
昨日私が話して いた 1.1685レベルについて、Euveで言って みましょう。これが将来の価格水準です。
もし、あなたが同じレベルのものを隠し持っているならば、私とあなたの戦略は同じということになります。
そして最近、あるスレッドで、7月12日にこんなことを言いました。
"例-エバは1.1712、1.1744、100%になる"
パズルのレベルが同じなら、私のもあなたのも同じ...。
そうそう、君の予想は覚えてるよ、一回目は傾いたけど二回目は当たったんだ
鳥の手より少しはマシになった．
では、ニューロニックにレベルを教える方法はあるのでしょうか？ それとも、無駄な質問をしてしまったのでしょうか？
市場プロファイルのモデルを育成するというアイデアは、ずっと温めてきたものです。でも、まだ実装するには経験が足りません（笑)。
さらに正味の価格上昇を予測することができます。
では、ニューロニクスのレベルアップを図るためのアイデアはあるのでしょうか？ それとも、この質問をしたことは無駄だったのでしょうか？
また、バーのHighとLowで学習するのと、学習レベルはどのように違うべきだと思いますか？
ということであれば、あまり関係なく、もう一人探しています。
一般的にあまりない場合は、ちょうど別のものを探しています。
本当か嘘かわからないが、聴いてみると面白い
https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA
体系的に見れば、予測対象として考えられるすべての種類を一度に形式化することができ、同時に、予測子として考えられる種類も形式化することができます。
予測する対象の種類はレベルのみ（つまり、将来的に価格が跳ね返ること）
質問です。
1）どのようにリバウンドするネットワークを教えるために5分で、または時間や明後日ですることができます場合は、私はこれを予測する次の増分がないことを思い出してください。
2) このようなターゲット（リバウンド）を使って、新しいデータの誤差を測定する方法
まだ答えは出ていません(
