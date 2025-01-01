ファジーシステム

ファジーシステム（ファジーモデル）とは、その計算がファジー論理に基づいている数学的モデルです。このようなモデルの構築は、研究対象に弱い形式性があり、厳密に計算しようとすると複雑になりすぎてしまう場合に有効です。

モデル構築のプロセスは、次の3つの段階に分けることができます。

モデルの入出力特性の定義 知識ベースの構築 ファジー推論の方法を選択（マムダニまたは菅野）

第一段階の結果は直接2に影響を与え、モデルの将来を決定します。

知識ベース（ルールベース）は、入力と出力の関係性を定義する"if, then"ファジールールタイプのセットです。

ルール条件は現在のオブジェクトの状態を記述し、ルール結論 はこの条件がオブジェクトにどのような影響を与えるかを記述します。

各ルールの用語や結論には2種類が存在できます。

シンプル（Csinglcondへのリンク） — 1ファジー変数を含む コンプレックス（Cconditionsへのリンク） — 複数のファジー変数を含む

システム内の各ルールは、モデル内のルールの重要性を定義する重みを有します。重み係数は、[0,1]範囲内のルールに割り当てられています。

モデルのファジー推論システムは作成された知識ベースに応じて決定されます。ファジー論理推論は、知識ベースとファジー演算を用いた、入力の現在値に応じたファジー集合の形態です。ファジー推論の2つの主要な種類はマムダニ法と菅野法です。