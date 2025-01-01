- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Shift
配列内の指定された位置から要素を指定されたオフセットに移動します。
|
bool Shift(
パラメータ
pos
[in] 配列での移動した要素の位置
shift
[in] （正と負の両方）のシフトの値
戻り値
成功の場合は true、要素が移動できなかった場合は false
例:
|
//--- CArrayShort::Shift(int,int) の例