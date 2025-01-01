ドキュメントセクション
Reserve

メモリを割り当てて、配列のサイズを増加します。

bool  Reserve(
  int  size      // 数
  ）

パラメータ

size

[in]  配列に追加される要素の数

戻り値

成功の場合は true、ゼロ以下の数を追加しようとする試みがあった場合、または配列が増加しなかった場合は false

注意事項

メモリの断片化を低減するために、配列のサイズは、以前に Step(int) によって決定されたステップのまたはデフォルトの16ステップを使用して変更されます。

例:

//--- CArrayShort::Reserve(int) の例
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayShort *array=new CArrayShort;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- メモリを予約する
  if(!array.Reserve(1024))
    {
    printf("Reserve error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }