MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayShortDeleteRange 

DeleteRange

配列の指定された位置から要素のグループを削除します。

bool  DeleteRange(
  int  from,    // 最初の要素の位置
  int  to        // 最後の要素の位置
  ）

パラメータ

from

[in] 配列の削除される範囲の最初の要素の位置

to

[in] 配列の削除される範囲の最後の要素の位置

戻り値

成功の場合は true、削除が失敗した場合は false

例:

//--- CArrayShort::DeleteRange(int,int) の例
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayShort *array=new CArrayShort;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  //--- . にて。.
  //--- 要素を削除する
  if(!array.DeleteRange(0,10))
    {
    printf("Delete error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }
