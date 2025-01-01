ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayShortUpdate 

Update

指定された位置の配列の要素を変更します。

bool  Update(
  int    pos,        // 位置
  short  element      // 値
  ）

パラメータ

pos

[in]  変更される要素の配列内での位置

element

[in]  要素の新しい値

戻り値

成功の場合は true、要素が変更できなかった場合は false

例:

//--- CArrayShort::Update(int,short) の例
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayShort *array=new CArrayShort;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  //--- . にて。.
  //--- 要素を更新する
  if(!array.Update(0,100))
    {
    printf("Update error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }