AddArray

配列の最後に別の配列の要素を追加します。

bool  AddArray(
  const short&  src[]      // ソース配列
  ）

パラメータ

src[]

[in]  追加する要素を持つ配列への参照

戻り値

成功の場合は true、要素が追加できなかった場合は false

例:

//--- CArrayShort::AddArray(const short &[]) の例
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
short src[];
//---
void OnStart()
 {
  CArrayShort *array=new CArrayShort;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 別の配列を追加する
  if(!array.AddArray(src))
    {
    printf("Array addition error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }
