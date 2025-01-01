//--- CArrayShort::CompareArray(const CArrayShort*) の例

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ソース配列を作成する

CArrayShort *src=new CArrayShort;

if(src==NULL)

{

printf("Object create error");

delete array;

return;

}

//--- ソース配列に要素を加える

//--- . にて。.

//--- 別の配列と比較する

int result=array.CompareArray(src);

//--- 配列を削除する

delete src;

delete array;

}