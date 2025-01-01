MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayShortSearchLinear
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
SearchLinear
配列内でサンプルに等しい要素を検索します。
int SearchLinear(
パラメータ
element
[in] 配列で探すサンプル要素
戻り値
成功の場合は見つかった要素のインデックス、要素が見つからなかった場合は -1
注意事項
このメソッドは、ソートされていない配列では線形探索（または順次検索）アルゴリズムを使用します。
例:
//--- CArrayShort::SearchLinear(short) の例