ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayShortInsertArray 

InsertArray

指定された位置に別の配列の要素を挿入します。

bool  InsertArray(
  const short&  src[],    // 挿入元の配列
  int            pos        // 位置
  ）

パラメータ

src[]

[in]  挿入する要素を持つ配列への参照

pos

[in]  配列内の挿入位置

戻り値

成功の場合は true、要素が挿入できなかった場合は false

例:

//--- CArrayShort::InsertArray(const short &[],int) の例
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
short src[];
//---
void OnStart()
 {
  CArrayShort *array=new CArrayShort;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 別の配列を挿入する
  if(!array.InsertArray(src,0))
    {
    printf("Array inserting error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }