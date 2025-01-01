DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayShortShift 

Shift

Desloca um item a partir de uma dada posição no array para um deslocamento determinado.

bool  Shift(
   int  pos,       // Positions
   int  shift      // Shift
   )

Parâmetros

pos

[in]  Posição do elemento array movido

shift

[in]  O valor de deslocamento (tanto positivo como negativo).

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não pode mover o item.

Exemplo

//--- example for CArrayShort::Shift(int,int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- shift element
   if(!array.Shift(10,-5))
     {
      printf("Shift error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }