//--- esempio per CArrayShort::CompareArray(const CArrayShort*)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- crea l'array sorgente

CArrayShort *src=new CArrayShort;

if(src==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

delete array;

return;

}

//--- aggiunge gli elementi dell'array sorgente

//--- . . .

//--- confronta con un altro array

int result=array.CompareArray(src);

//--- elimina gli arrays

delete src;

delete array;

}