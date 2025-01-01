ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayLongCompareArray 

CompareArrayconst

配列を別の配列と比較します。

bool  CompareArrayconst(
  const CArrayLong*  src      // ソース配列
  ) const

パラメータ

src

[in]  比較する要素へのポインタ（CArrayLon クラスインスタンス）

戻り値

配列が同一なら true、それ以外の場合は false

例:

//--- CArrayLong::CompareArray(const CArrayLong*) の例
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayLong *array=new CArrayLong;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- ソース配列を作成する
  CArrayLong *src=new CArrayLong;
  if(src==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- ソース配列に要素を加える
  //--- . にて。.
  //--- 別の配列と比較する
  int result=array.CompareArray(src);
  //--- 配列を削除する
  delete src;
  delete array;
 }