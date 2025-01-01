- Delta
AssignArray
Copie les éléments d'un autre tableau.
|
bool AssignArray(
Paramètres
src
[in] Pointeur vers l'instance d'une classe CArrayFloat - source des éléments à copier.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si les élément ne peuvent pas être copiés.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayFloat::AssignArray(const CArrayFloat*)