//--- exemple d'utilisation de CArrayFloat::AssignArray(const CArrayFloat*)

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- crée le tableau source

CArrayFloat *src =new CArrayFloat;

if(src==NULL)

{

printf("Object create error");

delete array;

return;

}

//--- ajout les éléments du tableau source

//--- . . .

//--- assigne un autre tableau

if(!array.AssignArray(src))

{

printf("Array assigned error");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- les tableaux sont identiques

//--- supprime le tableau source

delete src;

//--- utilise le tableau

//--- . . .

//--- supprime le tableau

delete array;

}