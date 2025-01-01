//--- CArrayFloat::AssignArray(const CArrayFloat*) 예제

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("객체 생성 오류");

return;

}

//--- 소스 배열 생성

CArrayFloat *src =new CArrayFloat;

if(src==NULL)

{

printf("객체 생성 오류");

delete array;

return;

}

//--- 소스 배열 요소 추가

//--- . . .

//--- 다른 배열을 할당

if(!array.AssignArray(src))

{

printf("배열 할당 오류");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- 어레이가 동일

//--- 소스 배열 삭제

delete src;

//--- 배열 사용

//--- . . .

//--- 배열 삭제

delete array;

}