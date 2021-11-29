거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
삼중 지수 평균(Triple Exponential Average) (TRIX)은 과매수/과매도 시장 상황의 오실레이터로 Jack Hutson가 개발했습니다.
모멘텀 지표로도 사용될 수 있습니다. 삼중의 평활은 TRIX보다 기간이 짧은 가격 움직임의 순환적인 구성 요소를 제거하는 데 사용됩니다.
영역(Zone)은 과매수 또는 과매도 상태(각각 양수 및 음수)의 표시로 사용됩니다. 매수 신호는 아래쪽에서 0선의 교차 또는 "상승" 다이버전스 입니다. 매도 신호는 지표가 위쪽에서 0선을 교차하거나 가격과 "하락" 다이버전스를 교차하는 것입니다. 이 지표의 특징은 가격 노이즈를 완벽하게 필터링하고 대부분의 이동 평균에서 흔히 볼 수 있는 지연이 없다는 것입니다.
삼중 지수 평균(Triple Exponential Moving Average) 지표
계산:우선 가격의 지수 이동 평균이 계산됩니다:
EMA1(i) = EMA(Price, N, i)설명:
- Price(i) - 현재 가;
- N - EMA 기간;
- EMA1(i) - 지수 이동 평균의 현재 값.
EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).이중 지수 이동 평균은 다시 한 번 지수적으로 평활화됩니다 - 우리는 삼중 지수 이동 평균을 얻습니다.
EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);이제 지표가 계산됩니다:
TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1)
Variable Index Dynamic Average (VIDYA)
이 오실레이터는 특정 기간 동안 양의 증가의 합과 음의 증가의 합 사이의 비율을 측정합니다.트리플 지수 이동 평균(Triple Exponential Moving Average (TEMA))
TEMA는 전통적인 이동 평균 대신에 사용할 수 잇습니다. 가격을 평활화 하는데 사용되고 또한 다른 지표를 평활화 하는데 사용됩니다.
MovingAverages
MovingAverages 라이브러리에는 다양한 유형의 이동 평균을 계산하기 위한 함수가 포함되어 있습니다.ErrorDescription
라이브러리에는 런타임 오류 코드 및 거래 서버 반환 코드에 대한 설명을 반환하는 함수가 포함되어 있습니다.