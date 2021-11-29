삼중 지수 평균(Triple Exponential Average) (TRIX)은 과매수/과매도 시장 상황의 오실레이터로 Jack Hutson가 개발했습니다.



모멘텀 지표로도 사용될 수 있습니다. 삼중의 평활은 TRIX보다 기간이 짧은 가격 움직임의 순환적인 구성 요소를 제거하는 데 사용됩니다.

영역(Zone)은 과매수 또는 과매도 상태(각각 양수 및 음수)의 표시로 사용됩니다. 매수 신호는 아래쪽에서 0선의 교차 또는 "상승" 다이버전스 입니다. 매도 신호는 지표가 위쪽에서 0선을 교차하거나 가격과 "하락" 다이버전스를 교차하는 것입니다. 이 지표의 특징은 가격 노이즈를 완벽하게 필터링하고 대부분의 이동 평균에서 흔히 볼 수 있는 지연이 없다는 것입니다.

삼중 지수 평균(Triple Exponential Moving Average) 지표



계산:

EMA1(i) = EMA(Price, N, i)



Price(i) - 현재 가;

N - EMA 기간;

EMA1(i) - 지수 이동 평균의 현재 값.

EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).



EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);



TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1)

