삼중 지수 평균(Triple Exponential Average (TRIX)) - MetaTrader 5용 지표

게시됨:
trix.mq5 (3.38 KB) 조회
삼중 지수 평균(Triple Exponential Average) (TRIX)은 과매수/과매도 시장 상황의 오실레이터로 Jack Hutson가 개발했습니다.

모멘텀 지표로도 사용될 수 있습니다. 삼중의 평활은 TRIX보다 기간이 짧은 가격 움직임의 순환적인 구성 요소를 제거하는 데 사용됩니다.

영역(Zone)은 과매수 또는 과매도 상태(각각 양수 및 음수)의 표시로 사용됩니다. 매수 신호는 아래쪽에서 0선의 교차 또는 "상승" 다이버전스 입니다. 매도 신호는 지표가 위쪽에서 0선을 교차하거나 가격과 "하락" 다이버전스를 교차하는 것입니다. 이 지표의 특징은 가격 노이즈를 완벽하게 필터링하고 대부분의 이동 평균에서 흔히 볼 수 있는 지연이 없다는 것입니다.

삼중 지수 평균(Triple Exponential Moving Average) 지표

계산:

우선 가격의 지수 이동 평균이 계산됩니다:
EMA1(i) = EMA(Price, N, i)
설명:
  • Price(i) - 현재 가;
  • N - EMA 기간;
  • EMA1(i) - 지수 이동 평균의 현재 값.
그런 다음 얻은 평균의 두 번째 평활화가 수행됩니다 - 이중 지수 평활:
EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).
이중 지수 이동 평균은 다시 한 번 지수적으로 평활화됩니다 - 우리는 삼중 지수 이동 평균을 얻습니다.
EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);
이제 지표가 계산됩니다:
TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1)

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/76

