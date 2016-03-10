無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Trend Manager Open2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Matt Kennel
インディケータTrend Managerのバージョンの一つです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7582
