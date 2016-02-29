コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iFXAnalyser - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
769
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
制作者: Renato P. dos Santos

インディケータ iFX Analyser.




元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7421

