無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
3ColorMACD - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1195
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ブル型ベア型の足をそれぞれ色付けした、一般的なMACDのダイアグラム
インプット:
extern int FastEMA=12; extern int SlowEMA=26; extern int SignalSMA=9; extern int CountBars=300; extern int Line=3; extern double Zero_level=0.0;
3ColorMACD
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7127
1 Click To Close All Open Positions at Current Attached Chart
1 Click "Close All" button to close all open positions at current attached chart.Simple Multiple Timeframe Moving Average
Multiple Timeframe Moving Average. It is set to look at H4 and H1 time frames. This code is for anyone who wants to use a different timeframe than on the current window.
wellxによるカーフマンのAMA
最適化をしていないカーフマンの適応移動平均線Musketeer
どんな通貨ペアでもどんな時間軸でも機能する複数通貨ペアEAです。